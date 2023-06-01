株式会社熊本ぱんだ不動産（熊本市、代表取締役：村上 功時）が運営する一棟貸切宿ブランド「熊本熊猫基地」2施設は、Airbnbにおいて累計74件のレビューすべてで満点評価（5点／5点）を獲得しました。 Booking.com、Googleマップでも高評価を継続しており、当社調べでは、熊本県内の宿泊施設の中でもトップクラスの顧客満足度を獲得しています。

熊本県では、台湾TSMCの進出に伴うビジネス宿泊需要、熊本地震からの創造的復興を背景とした観光需要、インバウンド需要、さらに近年高まっている家族・グループ向けの貸切型宿泊ニーズにより、今後も宿泊市場は拡大することが見込まれます。 株式会社熊本ぱんだ不動産は、こうした宿泊需要に対応するため、熊本市中央区に「熊本熊猫基地 新町」、菊池郡大津町に「熊本熊猫基地セミコンハブ」の2施設を展開しています。

「熊本熊猫基地 新町」開業以来、Airbnbレビュー61件連続で満点評価

「熊本熊猫基地 新町」は、熊本市中央区新町に位置する一棟貸切型の宿泊施設（簡易宿所）です。熊本城や熊本市中心部へのアクセスに優れ、家族旅行、グループ旅行、インバウンド観光客など、幅広い宿泊ニーズに対応しています。また、新町出身のホスト（代表取締役）が新町のおすすめ飲食店を宿泊ゲストに情報提供するなど、滞在中の食事や街歩きのサポートにも取り組んでいます。 2025年8月の開業から9か月で、以下の評価（※1）を獲得しています。 ◇Airbnb：61件連続で満点評価 5点 （Airbnb上の表示：金の「ゲストチョイス」、「上位1％に属する宿泊先」） ◇Booking.com：32件、平均9.9点／10点満点 ◇Googleマップ：57件、平均4.9点／5点満点 【Airbnbの施設URL】 https://airbnb.jp/h/pandabaseshinmachi 【設備】 木造２階建て、85㎡、４LDK、フルキッチン、バスルーム、無料駐車場２台 【特徴】 最大宿泊人数8名。熊本城の城下町にある一棟貸切・無人運営（※2）の簡易宿所。

「熊本熊猫基地セミコンハブ」開業3か月でレビュー満点評価を継続

「熊本熊猫基地セミコンハブ」は、菊池郡大津町の一棟貸切型の宿泊施設（簡易宿所）です。TSMC熊本工場から車で約5分の立地でビジネス宿泊需要に対応し、出張者やチーム単位での滞在にも利用しやすい宿泊施設です。 2026年2月の開業から3か月で、以下の評価（※1）を獲得しています。 ◇Airbnb：13件連続で満点評価 5点 （Airbnb上の表示：「ゲストチョイス」） ◇Booking.com：7件連続で満点評価 10点 ◇Googleマップ：19件連続で満点評価 5点 【Airbnbの施設URL】 https://airbnb.jp/h/pandabasesemicon 【設備】 新築木造２階建て、95㎡、４LDK、フルキッチン、バスルーム、無料駐車場３台（EV充電可） 【特徴】最大宿泊人数7名。一棟貸切・無人運営（※2）の簡易宿所。寝室3部屋およびLDKの計4か所にワーキングスペースを完備。 ※1：レビュー件数および評価点は、2026年4月30日時点の各プラットフォーム上の表示に基づくものです。 ※2：無人運営は、スマートロックによるセルフチェックイン、施設外部の防犯カメラ、24時間の電話／オンラインサポート体制、日本語・英語・中国語対応、緊急時の駆けつけ体制を備えています。

「熊本熊猫基地」ブランド宿泊施設のプレゼンス強化を目指して

「熊本熊猫基地」ブランドの上記2施設は、Airbnb、Booking.com、Googleマップにおいて、当社調べでは熊本県内トップクラスの顧客満足度（※3）を得ています。これは、企画、宿泊受付、清掃、滞在中の顧客対応までを一貫して自社運営することで、宿泊ゲストの満足度向上に取り組んでいるためです。 また、2026年6月には熊本市東区健軍において「熊本熊猫基地」ブランド3棟目となる一棟貸切戸建宿を計画しています。熊本市中心部や阿蘇くまもと空港方面へのアクセスの観点から、観光、ビジネス、家族旅行、グループ滞在など幅広い需要に対応する施設として準備を進めています。これにより、「熊本熊猫基地」ブランドは、熊本市中心部、TSMC周辺、熊本市東部の3施設体制となる予定です。 今後も、熊本県内における観光需要、ビジネス宿泊需要、インバウンド需要に対応しながら、地域に根ざした宿泊施設運営を進めてまいります。 ※3：「熊本県内トップクラスの顧客満足度」は、当社がAirbnb、Booking.com、Googleマップ上で確認可能な宿泊施設レビューを調査した結果に基づく当社調べです。

代表取締役コメント

2023年に宅地建物取引業を主業として創業した株式会社熊本ぱんだ不動産は、熊本の魅力を一人でも多くの方にお届けしたいという想いから、2025年8月に宿泊施設ブランド「熊本熊猫基地」（クマモトパンダキチ）を立ち上げました。 「熊本熊猫基地」という名称は、中国語でパンダを意味する「熊猫」と、旅や仕事の拠点を意味する「基地」を組み合わせたものです。熊本を訪れる国内外の宿泊ゲストにとって、旅や仕事の際に安心して滞在できる“熊本の拠点”でありたいという想いを込めています。 当社が大切にしているのは、レビューの評点そのものではなく、ゲストの皆さまに「熊本に来てよかった」「また泊まりに来たい」と感じていただける滞在をお届けすることです。 今後も、不動産会社としての知見と地元出身の宿泊施設運営者としての視点を活かし、「地域にどのような不動産会社があるかで、地域の不動産価値の未来が変わる」という当社の社是のもと、熊本の魅力を国内外に発信し、地域価値の向上に貢献してまいります。

【会社概要】 法人名： 株式会社熊本ぱんだ不動産 所在地： 熊本県熊本市中央区神水1丁目15番31号 代表者： 代表取締役 村上 功時 事業内容： 宅地建物取引業、簡易宿所運営、住宅宿泊管理業［国土交通大臣(01)第F05368号］ 社是： 地域にどのような不動産会社があるかで、地域の不動産価値の未来が変わる 公式サイト： https://panda-f.com 代表者の略歴および当社事業内容詳細は、公式サイトをご参照ください。 【お問い合わせ先】 株式会社熊本ぱんだ不動産 代表取締役 村上 功時（ムラカミ コウジ） TEL： 096-237-6018（本社代表） e-mail: kumamoto@panda-f.com