「おもしろTシャツの俺流総本家」を展開する株式会社太陽は、GWの思い出作りにぴったりな写真やテキスト・オリジナルデザインを自由に作成できる「俺流デザイナー」シリーズから、ドライスムースTシャツの **期間限定セール** を開催いたします！

通常価格2,500円～2,700円（税込）のところ、クーポン利用で10％OFFの2,250円～2,430円（税込）にて販売いたします。販売期間は2026年4月30日（木）から5月6日（水）までの7日間で、俺流総本家 楽天市場店および俺流総本家 公式オンラインショップにてご購入いただけます。

クーポンコード【VEUyQy1MRVVTLUZENUctU0dSSQ】

俺流デザイナーとは

シリーズ累計販売数1万枚を突破した”俺流デザイナー”は、誰でも簡単にデザインが作成できるデザインアプリです。「時間がない」「デザインは難しい」と思っている方でも”俺流デザイナー”なら、スマホで簡単にオリジナルのデザインが作成できます。スマホで撮った写真を直接取り込みも可能！最先端の印刷技術を駆使して高画質の写真をプリントできます。

デザインが苦手な方にも、テンプレートを多数用意

俺流デザイナーは、画像やテキストを自由に配置でき、オリジナルのデザインが作成できます。\ デザインのテンプレートを多数用意しておりますので、デザインが苦手でも簡単に作れます。\ LINEでのデザインサポートもご利用いただけます。

商品説明

本商品は、環境に配慮したリサイクルポリエステルを使用したドライスムースTシャツに、写真や文字を自由にプリントできるオリジナルTシャツです。

なめらかなスムース素材によるやわらかい肌触りと、適度な伸縮性を兼ね備え、日常使いからアウトドアまで幅広く着用できます。吸水速乾性に優れており、汗をかいてもベタつきにくく、初夏の気候でも快適な着心地を実現。また、UVケア機能も備えているため、屋外での活動にも適しています。

GWの旅行・家族・友人との思い出写真を、スマホから簡単にTシャツとして形に残せます。

**素材：** リサイクルポリエステル100％\ **生地：** 4.4オンス ドライスムース\ **特徴：** 吸水速乾・UVケア・軽量\ **カラー：** 全20色

サービス概要

https://www.oreryu-souhonke.jp/SHOP/od-5700.html

対象商品：”俺流デザイナー”オリジナルドライスムースTシャツ\ セール期間：2026年4月30日から5月6日\ 通常価格：Tシャツ 税込2,500円～2,700円\ 割引価格：クーポン使用で10％OFF

クーポンコード【VEUyQy1MRVVTLUZENUctU0dSSQ】

商品ページ：https://www.oreryu-souhonke.jp/SHOP/od-5700.html

俺流総本家とは

俺流総本家は、ユニークで個性的な語録Tシャツをはじめ、名入れやオリジナルデザインにも対応した商品を展開するブランドです。\ 年間販売数10万枚を超える実績があり、楽天市場では複数カテゴリでランキング1位を獲得するなど、多くのお客様にご支持いただいています。

語録Tシャツのラインナップは1万種類以上。おもしろ系から前向きなメッセージ系まで幅広いデザインを取りそろえ、ギフトや記念品、イベント用途にも対応しています。

今後も、ものづくりを通じて、日常にちょっとした楽しさや特別感を届ける商品づくりを続けてまいります。

会社概要

企業名：株式会社太陽\ 代表者：片岡正徳\ 所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11\ 設立：2009年\ 事業内容：インターネット通信販売業（衣類・バッグ・雑貨類）、プリント印刷加工・製造、ビジネス支援コンサルタント業務

お問い合わせ（9：00～18：00）\ TEL：0479-74-8261\ FAX：0479-74-8338

俺流総本家楽天市場店\ https://www.rakuten.ne.jp/gold/auc-taiyou-sya/

俺流総本家オンラインショップ\ https://www.oreryu-souhonke.jp/

公式インスタグラム（DMにてお問合せ受け付けています）\ https://www.instagram.com/oreryusouhonke_staff/