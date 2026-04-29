吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用した焼き菓子喫茶「こむぎや」が2026年4月14日オープンしたことを報告します。 営業は火曜・水曜の週2日限定。朝8時から営業し、家事や仕事の合間にほっとひと息つける時間を提供します。 同店は「朝のごほうび時間」をコンセプトに、毎日少しずつ内容が変わる焼き菓子と、丁寧に淹れたコーヒー・紅茶を提供。小さなカフェだからこそできる、やさしくて豊かな時間を提案します。

コンセプト：日常の中に、小さなごほうびを

「こむぎや」は、忙しい日常の中でふと立ち止まり、自分のための時間を過ごせる場所。 朝8時からオープンし、焼きたての焼き菓子とともに、一日のはじまりに小さな余白を届けます。

店主について

店主は学生時代から飲食店での勤務経験を積み、現在も現役で飲食の現場に立つつくり手です。 日々の仕事で培った技術と感覚を活かし、「シンプルだけどちゃんと美味しい」焼き菓子を一つひとつ丁寧に焼き上げています。 週2日という営業スタイルも、自身のペースで品質を保ちながら、お客様に向き合うための選択です。

メニュー概要

●セットメニュー あさのひとくち set（700円） コーヒー or 紅茶 ＋ クッキー ちいさなごほうび set（900円） コーヒー or 紅茶 ＋ パウンドケーキ ●焼き菓子（例） ・レモンケーキ（ウィークエンドシトロン） バターをたっぷり使用した生地に、レモンを2個分使った爽やかな香り。 焼き上がりにレモンシロップを塗り、しっとりと仕上げています。 コーヒーとの相性も良い一品です。 コーヒーセット：900円 1/8カット：400円 ホール：1,900円 ・ラム香るキャラメルバナナ キャラメルで和えたバナナを生地に練り込み、焼き上がりにラムシロップを塗布。 コクのある甘さと香りが特徴のしっとりとしたパウンドケーキです。 ・アールグレイとオレンジピールのパウンドケーキ 紅茶の香りとオレンジピールのやさしい甘さを組み合わせた一品。 焼き上がりにオレンジシロップを塗り、しっとりとした食感に仕上げています。 ※パウンドケーキは週替わりで提供 ●クッキー各種 市松クッキー、バタークッキー、ナッツクッキー、ラベンダークッキー、 オレンジティーのフロランタンなど、その日ごとに少しずつ内容が変わります。 ■ ドリンク コーヒー：400円 紅茶：400円 りんごジュース：300円

店舗情報

店名：こむぎや オープン日：2026年4月14日 営業日：火曜・水曜限定 営業時間：8:00～15:00 所在地：大阪府大阪市福島区鷺洲1-2-11（IMEDI内） ■ 公式Instagram 最新情報はこちら Instagram（@komugiya_cafe） ■ 今後の展開 季節ごとの焼き菓子や新しい提供スタイルを取り入れながら、週2日だからこそできる“特別な時間”を追求。 日常に寄り添う小さなカフェとして、長く愛される場を目指します。 朝のひとときに、少しだけ特別な時間を。 焼き菓子とコーヒーで始まる、やさしい一日を「こむぎや」で。

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/

本取り組みは、シェアレストランという仕組みを活用することで実現しました。初期投資や固定費のリスクを抑えながら、自身の理想とする営業スタイルを実現できる点が特徴です。 特に「週1営業」や「コンセプト重視型」の飲食店にとって、シェアレストランは有効な選択肢となっています。 【SNS】 https://www.instagram.com/take103103/ https://x.com/share_rest 【会社概要】 会社名：株式会社シェアレストラン 所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階 事業内容：シェアレストランの運営 https://share-restaurant.biz/