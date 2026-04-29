2026年米式蹴球部ユニフォームスポンサー

「メガテック」「小島プレス工業」「ファーストパートナーズ」に決定

早稲田大学競技スポーツセンター（東京都新宿区、所長:石井昌幸）は、本学米式蹴球部（アメリカンフットボール）（愛称：BIG BEARS）のユニフォームにロゴを掲示する2026年度のスポンサーとして、「株式会社メガテック」様と「小島プレス工業株式会社」様、「株式会社ファーストパートナーズ」様の3社からご支援いただくことになりましたことをお知らせ致します。

関東学生アメリカンフットボール連盟では2021年度より、歴史上初めてユニフォームへのスポンサーロゴ提示が認められ、米式蹴球部は2021年度から同連盟主催の公式戦でスポンサーロゴ入りユニフォームを着用しています。







2026年度シーズンユニフォームスポンサー

株式会社メガテック（ユニフォーム右胸）

名称：株式会社メガテック

代表者：代表取締役社長 長尾 康平本社

所在地：千葉県千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー26F

事業内容：製鉄所内における築炉工事および設備補修保全工事、鉄鋼製品卸売、鉄鋼製品製造請負

公式HP：https://www.megatech.jp/







小島プレス工業 株式会社 （ユニフォーム左胸）

名称：小島プレス工業 株式会社

代表者：代表取締役社長 小島 栄二

本社所在地：愛知県豊田市下市場町3丁目30番地

事業内容：自動車用樹脂製内装部品・金属プレス部品等の製造

公式HP：https://www.kojima-tns.co.jp/







株式会社ファーストパートナーズ（ユニフォーム左袖）

名称：株式会社ファーストパートナーズ

代表者：代表取締役 中尾 剛

本社所在地：東京都港区赤坂3丁目11番3号 赤坂中川ビルディング4階

事業内容：金融商品仲介業（関東財務局長（金仲）第800号）、富裕層向け資産運用アドバイザリー

公式HP：https://f-p.jp/







スポンサーロゴ表示が対象となる試合

①関東学生アメリカンフットボール連盟（以下「KCFA」といいます）主催秋季公式戦

②その他米式蹴球部が認める試合

早稲田大学米式蹴球部「BIG BEARS」について

日本のアメリカンフットボールの歴史は1934年が起源となっており、同年に創部した本学米式蹴球部は、日本最古のアメリカンフットボールチームの一つとなります。1983年からは本学創設者である大隈重信のオオクマ（大熊）にちなんで「BIG BEARS」の愛称で活動しております。

「甲子園ボウル」（※）には2002年に初出場。以来通算7度出場を果たすも優勝は叶わず、悲願の日本一達成を目指して日々、練習に取り組んでおります。

（※）2008年度までは東西大学王座決定戦、2009年度から全日本大学選手権の決勝戦を指す。

早稲田大学 米式蹴球部

創部：1934年

監督：荒木 延祥

主将：長内 一航（文化構想学部）

部員：182名（2025年3月）

OB・OG：約1,700名

監督・選手コメント

荒木 延祥監督





本年度より監督を務めます、荒木延祥です。

平素よりご支援いただいておりますスポンサー企業の皆様に、心より感謝申し上げます。

日本一を目指す過程において、競技力の強化にとどまらず、社会で活躍できる人材の育成にも力を注いでまいります。スポンサー企業の皆様のご期待にお応えし、社会に貢献できる組織であり続けられるよう尽力いたします。

長内 一航主将





2026年度 主将を務めます、4年RBの長内一航です。

日頃より多大なるご支援を賜り、部員一同、心より御礼申し上げます。

スポンサー企業の皆様のご期待にお応えできるよう、競技力の向上はもちろん、人間的成長にも真摯に向き合い、甲子園ボウル優勝を目標に日々精進してまいります。

公式HP：https://www.bigbears.org/

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/wasedafootball





