2026年5月31日（日）、上野村にて（一社）上野村産業情報センターが「医師と歩く森林セラピー＆専門医に聞く認知症の予防」を開催します。 医師同行の森林セラピーと認知症専門医による講演会を通じ、森の健康効果と予防の実践法を学びます。

医師と歩く森林セラピー＆認知症予防講演会とは

本企画は、医学的エビデンスに基づく森林セラピー体験と、認知症専門医による講演会を組み合わせた特別プログラムです。 午前中は医師同行のもと森林内を歩き、前後でストレス測定を行うことで、森が心身に与える影響を科学的に体感します。 午後は認知症専門医が登壇し、認知症の基礎知識や予防の考え方、日常生活で実践できる健康習慣についてわかりやすく解説します。 高齢化が進む現代において、「予防」と「地域での健康づくり」をテーマに、自然と医療を融合させた新たな健康モデルとして実施するものです。

開催概要

開催日時

2026年5月31日（日）9:30～15:00

プログラム内容

医師同行森林セラピー／ストレス測定／認知症予防講演会

集合場所・会場について

「医師と歩く森林セラピー」集合場所：しおじの湯（群馬県多野郡上野村楢原3487-2） 講演会集合場所：上野村産業情報センター（森の体験館）

主催

一般社団法人 上野村産業情報センター

講師紹介

・森林セラピー担当医師 落合 博子 氏（国際医療福祉大学成田病院 医学部教授） ・講演会講師 内門 大丈 氏（メモリーケアクリニック湘南 理事長／日本認知症学会専門医）

ご参加について

参加費

・森林セラピー＋講演会 7,000円（税込） ・講演会のみ 無料（要予約）

定員

・森林セラピー15名 ・講演会のみ35名（先着順）

参加特典

上野村特製森林セラピー弁当が付きます。高崎駅より無料送迎をご利用いただけます。 ※講演会のみご参加の方は、特典の対象外となります。また、高崎駅からの送迎はございません。

募集期間

2026年4月13日（月）～5月15日（金）

医学的視点で体感する森林セラピー

森林浴は血圧低下や脳活動の鎮静化などが科学的に報告されています。 本プログラムでは、医師の解説を交えながら森を歩き、前後でストレス測定を実施します。 感覚的な「癒し」だけでなく、数値による変化を体感できる点が大きな特徴です。 五感で森を感じながら、心身のリフレッシュを実感していただきます。

専門医が語る認知症予防の実践ヒント

講演会では、認知症専門医である内門大丈氏が登壇します。 認知症の基礎知識に加え、予防の考え方、生活習慣の見直し、人とのつながりの重要性などを具体例を交えて解説します。 専門的な内容をわかりやすく伝え、日常生活にすぐ取り入れられる実践的な内容となっています。

その他

詳細はこちらからご確認ください。

https://uenomura-kankonavi.jp/event/event-3424/

お問い合わせ先

https://newscast.jp/attachments/hnV2YkHFtFUbmOdSMROP.pdf

■所属名：一般社団法人 上野村産業情報センター ■FAX：0274-59-2520 ■電話：0274-20-7070（9:00～17:00） ■所在地：〒370-1617 群馬県多野郡上野村楢原310-1 ■E-mail：u.jyouhoucenter@gmail.com ■公式HP：https://uenomura-kankonavi.jp/event/event-3424/