産地直送通販サイト「ＪＡタウン」で 茨城県「ＧＷ限定 メロン特価キャンペーン」開催中

ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「いいものいっぱい広場」では、５月６日（水）までの期間にて、「ＧＷ限定 メロン特価キャンペーン」を実施します。生産量全国一位を誇る茨城県のメロンを、ゴールデンウィーク限定の特別価格で予約受付中です。

茨城県オリジナル品種の「イバラキング」をはじめ、ジューシーで芳醇な香りが魅力の「アンデスメロン」、濃厚な甘さの「クインシーメロン」、可食部の多い「レノンメロン」など、多彩な味わいをお楽しみいただけます。茨城県産メロンをより多くの方に味わっていただくため、お求めやすい価格を実現しました。ご家庭でのご利用はもちろん、大切な方へのギフトにも安心してお使いいただけます。

また、現在「茨城県産エルソルメロン特価セール」も同時開催中です。豊かな甘みと後味の清涼感があり、上質な食味が特長の新品種「エルソルメロン」を特別価格でお届けします。ゴールデンウィーク期間中は、当サイトで茨城県産メロンをお得にお求めいただけます。

ＧＷ限定 茨城県産メロン特価キャンペーン ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/e/e10005453/

■ おすすめ商品

１．茨城県産イバラキング・クインシーセット 3Lまたは4L×各1玉入（秀・優）

同ショップ一押しの茨城県産『イバラキング』と『クインシーメロン』の青肉・赤肉メロン食べ比べセットです。

発送時期：５月下旬より順次

商品ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3001-0027000082/

２．茨城県産アンデス・クインシーセット 3L×各1玉入（特秀）

茨城県産『アンデスメロン』と『クインシーメロン』各1玉ずつ、特秀の青肉・赤肉メロン食べ比べセットです。

発送時期：５月１５日ごろより順次

商品ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3001-0027000074/

３．茨城県産エルソル・クインシーセット 3L×各1玉入（特秀）

ＪＡ茨城旭村・茨城県産『エルソルメロン』と『クインシーメロン』（特秀）の食べ比べセットです。

発送時期：６月上旬より順次

商品ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3001-0027000129/

■「特秀品」限定メロンボックスについて

特秀品のメロン限定で、特別仕様のメロンボックスでお届けいたします。

高級感溢れるデザインのボックスは大切な方へのギフトや心を込めた贈り物にも最適です。

■ＧＷ限定メロン特価キャンペーン 概要

１．期 間：令和８年４月２９日（水）～５月６日（日）

２．内 容：対象の「メロン」商品を特別価格にて販売します。

３．Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.ja-town.com/shop/e/e10005453/

■茨城県産エルソルメロン特価セール 概要

１．期 間：令和８年４月７日（火）～５月６日（日）

２．内 容：対象の「エルソルメロン」商品を特別価格にて販売します。

３．Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.ja-town.com/shop/e/e10006108/

※販売期間は予定より早く終了することがあります。

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown