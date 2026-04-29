iPad・スマホ・PC対応。持ち運べる次世代ワイヤレスキーボードで、いつでも快適入力へ

株式会社L&Lライブリーライフ（LivelyLife）は、日本市場で高まるモバイルワーク・タブレット活用需要に応え、タッチパッド＋テンキーの2in1機能搭載の折りたたみキーボード「F01C」を発売しました。 近年、テレワーク、リモート授業、カフェ作業、外出先での資料作成など、どこでも仕事・学習ができる環境へのニーズが拡大しています。特にiPadやタブレットをノートPCのように活用したいユーザーから、軽量・コンパクト・多機能なBluetoothキーボードへの注目が高まっています。 F01Cは、現代の働き方・学び方に合わせて開発された、携帯性と操作性を両立した次世代モデルです。 Yahooショッピングの商品情報：https://store.shopping.yahoo.co.jp/livelylife/a301829.html 楽天市場商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/livelylife/t301939/

日本市場で支持される"売れる折りたたみキーボード"の条件を追求

https://store.shopping.yahoo.co.jp/livelylife/a301829.html

日本市場では、折りたたみキーボードに対して以下のようなニーズがあります。 - 持ち運びやすいコンパクトサイズ - iPadやスマホでも快適に文字入力したい - マウスなしでも操作したい - Excel作業のためテンキーが欲しい - 複数端末を切り替えて使いたい - 安っぽく見えないデザインがいい - 長く使えるしっかりした作りが欲しい F01Cは、これらの購入ニーズを1台に集約しました。

商品特長

1. タッチパッド＋テンキー搭載の2in1設計

タッチパッド付きだから、マウス不要でカーソル操作が可能です。さらにテンキー搭載で、数字入力や表計算もスムーズに進みます。文字入力・操作・数字入力までこれ1台で対応。外出先でも作業効率を高めます。

2. 折りたたみ式でコンパクト収納

使用時はしっかり打ちやすいサイズ感、収納時はコンパクトに折りたたみ可能です。バッグやリュックに入れてもかさばらず、通勤・通学・出張・旅行にも最適です。

3. Bluetooth接続＆マルチデバイス切替対応

iPad、iPhone、Android、Windows、Macなど幅広い端末に対応しています。複数デバイスの切替にも対応し、スマートフォン→タブレット→PCへの移動もスムーズです。

4. キーキャップ脱落防止設計

キーキャップが外れにくい設計で、日常使用でも安心です。持ち運びが多い方にも嬉しい耐久仕様になっています。

5. 薄型・軽量で持ち歩きやすい

毎日持ち歩いても負担になりにくい軽量設計です。必要な時だけ取り出してすぐ使える機動力を実現しました。

6. 高級デザインで見た目もスマート

本体全体を美しく仕上げた高級感あるデザインです。ビジネスシーンにも馴染み、デスク周りの印象もアップします。

こんなシーンで活躍

・テレワーク・在宅勤務に 自宅の省スペース環境でも快適入力ができます。タブレット作業にも最適です。 ・カフェ・コワーキングに 持ち運びやすく、外出先でもすぐ仕事環境を構築できます。 ・学生のレポート・授業用に スマホやタブレットでの文字入力を効率化できます。 ・営業・出張・旅行先に 移動先でもメール返信、資料修正、数字入力まで対応します。

商品概要

商品名：F01C 折りたたみキーボード ブランド：LivelyLife 接続方式：Bluetooth 対応機種：iPad / iPhone / Android / Windows / Mac 主な機能：タッチパッド / テンキー / 折りたたみ収納 / マルチデバイス切替 特長：薄型軽量 / キーキャップ脱落防止 / 高級感デザイン Yahooショッピングの商品情報：https://store.shopping.yahoo.co.jp/livelylife/a301829.html 楽天市場商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/livelylife/t301939/

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は、2015年にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しています。 日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいています。 最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/