こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
大阪経済法科大学から法科大学院に延べ21名が合格 ― 実践的な指導と徹底した少人数教育、ロースクール進学を見据えた支援体制によって高い実績を残す
大阪経済法科大学（大阪府八尾市）法学部では、実践的な指導と徹底した試験対策、法科大学院（ロースクール）進学を見据えた支援体制により、毎年多くの学生が法科大学院に進学。2025年度は延べ21名の学生が法科大学院への合格を勝ち取った。
大阪経済法科大学法学部では、法科大学院や司法試験予備試験の合格、法律専門職の進路に向けた計画的なカリキュラムを編成しており、プロフェッショナルに求められる高度な法知識や課題に対応できる幅広い視野と教養、柔軟性を身につけることができる。
また、4年間受講料無料の学内Wスクール「Sコース（特修講座）」を開講。法科大学院（ロースクール）進学を目指す「法職講座」の法科大学院進学モデルでは、法律の基礎を学修する1年次の「法職基礎講座」をはじめ、2年次・3年次には司法試験に出題される憲法、民放、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政法の7項目を深く学修。事例問題を扱うことで問題解決に必要な知識の定着を図り、実際に論文採点を行うことで実践力を身につける。
さらに同大では法科大学院進学を見据えた支援体制を整えており、3年次での卒業を実現する特別プログラムや「法科大学院進学奨励奨学金」「法学部学業奨励奨学金」などを設けている。2025年度には、2名の学生が3年次卒業制度を活用し、法科大学院に進学した。
こうした実践的な指導と徹底した試験対策、支援体制により、同学部は法科大学院へ多くの合格実績を誇っている。2025年度は延べ21名が合格。法曹を目指して日々努力を重ねてきた学生らが目標を達成している。
2025年度の合格実績は下記の通り。
【国公立大学】
大阪大学大学院高等司法研究科（ロースクール） 2名（既修）
神戸大学大学院法学研究科（ロースクール） 1名（既修）
北海道大学大学院法学研究科法律実務専攻（ロースクール） 1名（既修）
金沢大学大学院法学研究科法務専攻（ロースクール） 1名（既修）
大阪公立大学大学院法学研究科法曹養成専攻（ロースクール） 2名（未修）
【私立大学】
早稲田大学大学院法学研究科法曹養成専攻（ロースクール） 2名（全員既修）
慶應義塾大学大学院法務研究科法曹養成専攻（ロースクール） 2名（全員既修）
同志社大学大学院司法研究科法務専攻（ロースクール） 3名（全員既修）
立命館大学大学院法務研究科法曹養成専攻（ロースクール） 4名（全員既修。うち、全体トップ合格1名・3年生合格者1名）
関西学院大学院大学司法研究科（ロースクール） 1名（既修・3年生）
学習院大学大学院法務研究科（ロースクール） 1名（未修）
愛知大学大学院法務研究科法務専攻（ロースクール） 1名（未修）
（参考：大阪経済法科大学公式サイト内）
●法学部『法曹・法律専門職コース』
https://www.keiho-u.ac.jp/lp/nyushi/legal_profession/
●大阪経済法科大学法学部
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/law/
・法曹・法律専門職コース
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/law/legalprofession.html
●Sコース（特修講座）
https://www.keiho-u.ac.jp/lp/s-course/
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/about-qualification/s-course.html
●奨学金制度
https://www.keiho-u.ac.jp/life/fee/scholarship.html
▼本件に関する問い合わせ先
大阪経済法科大学 入試広報部 入試課
住所：〒581-8511 大阪府八尾市楽音寺6-10
TEL：072-943-7760
FAX：072-943-7035
メール：nyuushi@keiho-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
大阪経済法科大学法学部では、法科大学院や司法試験予備試験の合格、法律専門職の進路に向けた計画的なカリキュラムを編成しており、プロフェッショナルに求められる高度な法知識や課題に対応できる幅広い視野と教養、柔軟性を身につけることができる。
さらに同大では法科大学院進学を見据えた支援体制を整えており、3年次での卒業を実現する特別プログラムや「法科大学院進学奨励奨学金」「法学部学業奨励奨学金」などを設けている。2025年度には、2名の学生が3年次卒業制度を活用し、法科大学院に進学した。
こうした実践的な指導と徹底した試験対策、支援体制により、同学部は法科大学院へ多くの合格実績を誇っている。2025年度は延べ21名が合格。法曹を目指して日々努力を重ねてきた学生らが目標を達成している。
2025年度の合格実績は下記の通り。
【国公立大学】
大阪大学大学院高等司法研究科（ロースクール） 2名（既修）
神戸大学大学院法学研究科（ロースクール） 1名（既修）
北海道大学大学院法学研究科法律実務専攻（ロースクール） 1名（既修）
金沢大学大学院法学研究科法務専攻（ロースクール） 1名（既修）
大阪公立大学大学院法学研究科法曹養成専攻（ロースクール） 2名（未修）
【私立大学】
早稲田大学大学院法学研究科法曹養成専攻（ロースクール） 2名（全員既修）
慶應義塾大学大学院法務研究科法曹養成専攻（ロースクール） 2名（全員既修）
同志社大学大学院司法研究科法務専攻（ロースクール） 3名（全員既修）
立命館大学大学院法務研究科法曹養成専攻（ロースクール） 4名（全員既修。うち、全体トップ合格1名・3年生合格者1名）
関西学院大学院大学司法研究科（ロースクール） 1名（既修・3年生）
学習院大学大学院法務研究科（ロースクール） 1名（未修）
愛知大学大学院法務研究科法務専攻（ロースクール） 1名（未修）
（参考：大阪経済法科大学公式サイト内）
●法学部『法曹・法律専門職コース』
https://www.keiho-u.ac.jp/lp/nyushi/legal_profession/
●大阪経済法科大学法学部
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/law/
・法曹・法律専門職コース
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/law/legalprofession.html
●Sコース（特修講座）
https://www.keiho-u.ac.jp/lp/s-course/
https://www.keiho-u.ac.jp/faculty/about-qualification/s-course.html
●奨学金制度
https://www.keiho-u.ac.jp/life/fee/scholarship.html
▼本件に関する問い合わせ先
大阪経済法科大学 入試広報部 入試課
住所：〒581-8511 大阪府八尾市楽音寺6-10
TEL：072-943-7760
FAX：072-943-7035
メール：nyuushi@keiho-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/