大阪経済法科大学から法科大学院に延べ21名が合格 ― 実践的な指導と徹底した少人数教育、ロースクール進学を見据えた支援体制によって高い実績を残す

大阪経済法科大学から法科大学院に延べ21名が合格 ― 実践的な指導と徹底した少人数教育、ロースクール進学を見据えた支援体制によって高い実績を残す