「東京タワー オールフリーDAY」4月28(火)・29日(水・祝)限定開催！取材会にたくろうと小倉優子さん登場！

サントリー(株)は、ノンアルコールビールテイスト飲料「オールフリー」のブランドメッセージ「心のふたを開けよう。」にちなみ、「オールフリー」での“気分開放”体験をお届けする期間限定イベント「東京タワー オールフリーDAY」を、東京タワー(東京都港区芝公園4丁目2-8)にて、4月28日(火)と4月29日(水・祝)の2日間限定で開催します。

本イベントでは、東京タワーのメインデッキ(150m)へと続く外階段「オープンエア外階段」(以下、外階段)を無料開放します。通常はメインデッキでの展望料金が必要になりますが、この2日間に限り、外階段をご利用の方は展望料が無料になるほか、リニューアルした「オールフリー」を無料でご試飲いただけます。さらに、メインデッキ(150m)内には、外階段利用者限定でご利用いただける、開放感あふれる特別装飾がされた「気分開放エリア」をご用意しております。

イベントの開催に先駆けて、4月28日（火）に開催された「東京タワー オールフリーDAY」体験取材会では、多忙を極めるM-1グランプリ王者たくろうのお二人と小倉優子さんがゲストとして登壇しました。トークセッションを前に、本イベントの体験者第1号として、たくろうのお二人が実際に東京タワー600段の階段を上った後、「オールフリー」で乾杯しその開放感を体感しました。











イベントレポート

たくろうと小倉優子さんが「東京タワー オールフリーDAY」体験取材会に登場！イベント体験者第1号として、たくろうのお二人が、東京タワー約600段の外階段を上り切り、「オールフリー」で開放感を一足先に体験しました！







イベントをひと足先に体験した、たくろう・きむらバンドさんは「多少息があがったけど、あっという間でしたね。途中、クイズもあって赤木が異常な正解率を出したりして…！徐々に見えてくる景色がとてもよくて、あっという間に感じました。開放的で気持ちよかったです。」とコメントし、たくろう・赤木さんは「景色が見える状態やったんで、めちゃめちゃ楽しかったです！手すりを綱引きみたいに引っ張ることで、腕、脚と上半身両方を使いつつ、バランスよく使ったんであまり疲れずに上れましたね」と振り返りました。普段、外階段を上った方には、東京タワーの「昇り階段認定証」を配布していますが、このイベント期間中は「オールフリー」とコラボした、「オールフリー認定証」をプレゼントいたします。見事達成されたたくろうのお二人に、認定証をお渡ししたところ、お二人とも「やったー！」と大喜び。きむらバンドさんが「これは嬉しいですね。オールフリーな人になりましたよ。」というと赤木さんも「開放感ある人間です。我々は」と大はしゃぎの様子。「フリーで開放的に活動していきたいですね。人間としても」と意気込みました。さらに、「オールフリー」が１本無料でもらえることを伝えると、赤木さんが「東京タワーに登って、いい具合に疲れたところでオールフリーが一本無料で飲める。最高ですやん！」と、これまた大はしゃぎで会場を沸かせました。

小倉優子さんと外階段を上り切ったたくろうのお二人が、開放感あふれるメインデッキで、東京の景色を一望しながらリニューアルされた「オールフリー」で乾杯し、気分開放！！特別装飾された「気分開放エリア」内には「オールフリー自販機」も登場！







トークセッションのスタートを前に、「東京タワー オールフリーDAY」の開始を記念して、たくろう・赤木さんの発声で乾杯をすることに。MCから「せっかくなので、「オールフリー！」で乾杯とかどうですか？」と振られた赤木さんは、「…却下で！」とまさかの反応。そんな赤木さんに対し、たくろう・きむらバンドさんが「さすがにそれはフリーすぎるって！フリーすぎて悪いこともあるからな！」とすかさずツッコミを入れ、会場は笑いに包まれました。気を取り直して、赤木さんの「オールフリー！」の発声で乾杯をし、「オールフリー」を味わったきむらバンドさんは「最高です！美味しいです」とコメント。小倉優子さんは、「オールフリーがすごく好きで、普段から飲んでいます。夜、まだやるとこがあるのに、飲みたいなっていうときに飲むことが多いのですが、それが至福の時なんです。いい景色を見て飲むのは最高ですね！」と笑顔を見せました。一方で、赤木さんは「すごく開放されました！」とすっきりした様子。そんな赤木さんに、きむらバンドさんが「見た目は何も変わりませんが、心の中はすごく開放されたってことですよね！たしかに、こんなに開放された赤木は見たことないっす」とコメント。また、東京タワーに初めて来たというきむらバンドさんは「初めての東京タワーで、オールフリーを飲んだ人はいないと思うんですよ。本当にすごいことを体験できるし、ぜひ皆さんにも体験していただきたいと思います」とコメントをしました。

多忙を極めるM-1グランプリ王者たくろうのお二人が上京について赤裸々告白







乾杯後のトークセッションでは、まずM-1王者のたくろうのお二人に上京後の生活についてお話いただきました。たくろう・きむらバンドさんは「正直言うと少し寂しさはありますね。大阪は芸人が住んでいる地域が1カ所ぐらいしかなくて、東京はけっこう散らばっているんですよ。だからパッと集まるというのがなかなかできなくて、あまり人に会えなかったりするんですね。大阪は、呼んだら5分以内でみんなチャリ乗って来るんですよ」とコメント。一方で、たくろう・赤木さんは、「この前、東京に来て初めてのお給料日で、M-1の優勝賞金も入っていて今は嬉しい気持ちでいっぱいです。もう大阪の寂しさとは全部吹き飛んでいます」とコメント。きむらバンドさんが「東京関係あらへんがな！」とツッコミが入る場面もありました。東京の先輩として小倉優子さんは、「東京タワーは体を動かして遊べるところがあるんですよ。大人も遊べたりするので、ぜひ行ってみてください。あとは、お金がいっぱいあるならしっかり分散投資とかしてはどうですか？」と、東京だけでなく、人生の先輩としてのアドバイスも。これを受けて、きむらバンドさんは「小倉さん、現実が押し寄せてきたので、今日は聞きたくなかったです・・・。もっとフリーな気持ちで行きたかったっす・・・」とツッコミ。それを受けて、小倉優子さんは「今日は開放でしたね！失礼しました！」とコメントし、会場は笑いに包まれました。

ゴールデンウィークに実施したい開放的な過ごし方についてトーク





続いて、ゴールデンウィークにやりたい開放的な過ごし方をテーマにトークセッションが行われました。たくろう・きむらバンドさんは「お仕事で東京にいないんですよ。色々と飛び回っているので、各地でその地のものを食べたいですね」、小倉優子さんは「私は実家に帰ろうかなと思っています。あと、都内は車がすいているので近場の公園に行こうかなと思います」とコメントしました。

このイベントも4月28日(火)と4月29日(水・祝)に開催されるということで、誰と一緒に行きたいかを聞かれると、きむらバンドさんは「今日記者さんもいるけどな…でももう、気分もフリーになっていいんですものね！今日は言わしていただきます！大事な、大事な人と行きたいです！」と、なにやらセンセーショナルな発表をしそうな雰囲気を醸し出しました。たくろう・赤木さんも、小倉優子さんも興味津々でその人が誰かを尋ねると…まさかのお世話になった先輩芸人さんを指名。「いつも一緒にいるときは意味のない会話ばかりをしているので、東京タワーを階段で上って、オールフリーを飲んで、実のある話がしたいです」と、少し肩透しな答えが。それを受けて、赤木さんは「僕も、大事な人と行きたいです！」と、期待をあおります。その人は誰なのか注目が集まるなかで、赤木さんが「奥さんと行こうかと。」と言うとなぜか静まり返る会場。そんな赤木さんに、きむらバンドさんが「今までで一番まともなことを言ったのに、なんでシーンとなってるねん！」とツッコミ、小倉優子さんは「奥様も一緒に東京に来られたんですもんね！ぜひ奥様と一緒に東京タワーを楽しんでほしいです！」とコメントしました。

「オールフリー」のブランドメッセージ『心のふたをあけよう。』というメッセージにちなみ、「どんな心のふたを開けたいか？』をフリップで発表！







たくろうのお二人と小倉優子さんに、「オールフリー」のブランドメッセージ「心のふたをあけよう。」というメッセージにちなんで、「どんな心のふたを開けたいか？」をフリップに書いて発表いただきました。たくろう・きむらバンドさんは「“オシャレに対する恥ずかしさ”ですね。僕は服やおしゃれに興味がなく、おしゃれをするのが恥ずかしいんですよね。サングラスも3つぐらいいただいたんだけど、かけるタイミングがわからず。その辺の恥ずかしさを全部取っ払って、プライベートでサングラスを3つかけてやろうと思います」、たくろう・赤木さんは「“ソファの角度”です。東京に来て新居になって、テレビとソファの位置が変わったんですね。奥さんと僕の家具の配置の好みが違くて、まあそれでいいか、とは言っているんですけれども、本当はもっと強く言いたい！オールフリーを飲んで、奥さんを優先しなければ、という心のふたを外して奥さんを説得します！」、小倉優子さんは「“大自然を感じたい”です。ウチのマンションから緑が見えないので、自然を感じたいですね」と書かれたフリップを発表しました。

たくろうと小倉優子さんのサイン入り缶が当たるかも！？ イベント限定のオールフリー自販機でもらえるチャンス！







トークで盛り上がったところで、たくろうのお二人と小倉優子さんに、「オールフリー」の缶にサインをしてもらいました。サイン缶は、このイベント限定の「オールフリー自販機」に入れられ、体験された参加者の中から2名様限定で当たるという仕掛けになっています。小倉優子さんは「コーヒーショップでカップに一言もらえると嬉しいじゃないですか。そんな感じで一言書きました」と楽しそうにサインをします。たくろう・きむらバンドさんは「自販機からサインが出てくるっていまだかつてないすごい体験ですよね。ワクワク感があっていいですよね」というと、たくろう・赤木さんも「東京タワーを階段で上って、オールフリーを飲むだけでもイベントは成立しているのに、さらにまたドキドキできるという。無料自販機って嬉しいですよね。何にしてもありがたいよね」とコメントしました。







そして、イベントの最後に、一言ずつメッセージをもらいました。たくろう・きむらバンドさんは「本当に貴重な体験をさせていただきましたが、この貴重な体験をいろんな方が体験できるので、ぜひ僕らの気分を味わってみてほしいと思います。本当にオールフリーになれる場所でした」、たくろう・赤木さんは「東京タワーに初めて上ったんですが、本当に気持ちいいし、こんなに絶景なんだっていうことを今日感じることができました。これからいろんな人と、“サントリーさん”と一緒にね。今後も登り続けて、“サントリーさん”と一緒に高いところを目指していこうと思います！」、小倉優子さんは「私もオールフリー大好きでよく飲んでいますが、ここで飲むオールフリーはもう格別で、この景色とこの空間とぜひ皆さんも心から楽しんでください」とコメントをして、イベントを締めくくりました。

開催概要

※天候や運営上の都合により、実施内容の変更、中止、入場制限等を行う可能性がございます。

※隣接する駐車場は混み合うことが予想されます。予めご了承ください。

■イベント内容

＜東京タワーメインデッキ行き「オープンエア外階段」無料開放＞







イベント期間中の2日間は、塔脚下のビル「フットタウン」屋上から、メインデッキ(150m)まで続く約600段の「オープンエア外階段」（通常は展望料金が必要）を無料開放します。「オープンエア外階段」は、景色を見ながら、そして心地よい風を感じながら、高さ150mのメインデッキまで上ることができる開放的なコースです。外階段利用者には、「オールフリー」とコラボした、限定「昇り階段認定証」をプレゼントします。

※限定「昇り階段認定証」のお渡しは、20歳以上の方を対象とさせていただきます。

※メインデッキからのお帰りの際は、エレベーターをご利用いただけます。

＜特別装飾エリア「気分開放エリア」＞

メインデッキ(150m)内には、外階段利用者のみ入場することができる、特別装飾エリア「気分開放エリア」を設置します。新ブランドメッセージ「心のふたを開けよう」にちなみ、開放感を存分に味わっていただける空間です。







エリア内には「オールフリー」を無料で体験いただける限定自販機と試飲スペースを設置しています。東京の景色とともに「オールフリー」を味わう特別な“開放体験”をぜひお楽しみください。





