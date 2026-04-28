株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役西本修 以下アニプレックス）は、 ゲーム『オルタナヴェルト -青の祓魔師 外伝-』において本日4月28日（火）より、 期間限定イベント「激闘！春の騎士團定期考査」の後半を開始しました。

期間限定イベント「激闘！春の騎士團定期考査」後半が開始！

本日4月28日(火)より期間限定イベント「激闘！春の騎士團定期考査」の後半を開始いたしました。 ◆イベントあらすじ いよいよ定期考査の本番が開催される！ 仕上がっている立捜の面々と共に、数々の種目に挑戦していく主人公。 果たしていい成績をあげ、係長を安心させることができるのか？ ◆イベント紹介動画

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=yqgx_3tJeQk

こちらのイベントでは期間限定のオリジナルストーリーの他、 各種ゲーム内アイテムを獲得できる交換所やサブコンテンツの「捕獲作戦」、 イベントクエストをお楽しみいただけます。

また、イベントを進めると、SR 咲添絹をゲットできるほか、 最大で魔輝石(無償)2,900個、イベント邂逅の鍵×10個など、各種ゲーム内アイテムを獲得することができます 期間：4月28日(火)メンテナンス終了後～5月26日(火)11:59 ※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

『オルタナヴェルト -青の祓魔師 外伝-』概要

■タイトル：オルタナヴェルト -青の祓魔師 外伝- ■ジャンル：3DアクションRPG ■対応OS：iOS・Android・Windows ■ストアURL ・App Store：https://apps.apple.com/jp/app/6743742870 ・Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aniplex.aoex.jp ■公式HP：https://game.ao-ex.com/ ■公式X（旧Twitter）：@aoex_game （https://twitter.com/aoex_game） 推奨ハッシュタグ：#オルエク ■公式Discord：https://discord.gg/afpphpPSCr ■公式Tiktok：@aoex_game （https://www.tiktok.com/@aoex_game） ■スタッフ 原作：加藤和恵（集英社「ジャンプSQ.」連載） オリジナルキャラクターデザイン統括／一部デザイン監修：加藤和恵 オリジナルキャラクター原案・衣装デザイン：小田マリ オリジナル悪魔・呪物デザイン：落合まこ（CyDesignation） 呪物デザイン：一芒 主題歌：「彩られた理想へ」梟note／作詞・作曲：梟note／編曲：knoak 挿入歌：「空の在処」作詞：古屋 真／作曲・編曲：原田萌喜 BGM： 千葉"naotyu-"直樹、秦麻美子、Selin 徳田しずか、小澤享平、井上泰久、古屋沙樹（RightTracks Inc.） 近藤世真、日高勇輝、堀川大翼、Seonoo Kim（Elements Garden） 開発：bilibili 開発サポート：KLab China ローカライズ／運営：THE FIRST 配信：アニプレックス