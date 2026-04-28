次世代WEB小説投稿プラットフォーム「ネオページ」を運営する株式会社ネオページ（本社：東京都千代田区）は、自社メディア「創作の庭」にて、人気作家・ひらやまけんじ氏の独占インタビュー記事を公開いたしました。 「COMICメテオ×ネオページ ラブコメ大賞」一次選考通過作品を持つひらやま氏が、昭和特撮への深い愛や、創作において最も大切にしている「自作のファンでい続けること」の重要性について語ります。 ぺ―ジURL:https://www.neopage.com/announcements/1047209989785407488

■ インタビュー公開の背景：クリエイターの「熱量」を可視化し、新たなIP創出へ

ネオページでは現在、女性向け・エンタメ向けジャンルにおいて、作家が最大限のパフォーマンスを発揮できる環境作りを目指しています。 今回のインタビュー企画では、実際にプラットフォームで活躍するクリエイターの思考プロセスや創作秘話を公開することで、作家候補へのモチベーションアップと、作品の多角的な認知拡大を狙います。

■ ひらやまけんじ氏 プロフィールとインタビュー内容

ひらやま氏は、独特のユーモアとスピード感溢れる展開が魅力の作家です。 インタビューでは、最新作『ギャルバンで昭和特撮ヲタの私が、ひいおばあちゃんになった話』の奇想天外な着想点や、ラブコメ大賞で注目を集めた『片想いの先輩の守護霊になったら、彼女が霊能力者JKで除霊されそうなんだが！？』の裏側に迫ります。

【インタビューの主なトピック】

・「昭和特撮」と「ギャルバン」を掛け合わせた独自の作品世界 ・「自作の1番のファンは自分自身」という創作哲学 ・ネオページというプラットフォームを選んだ理由と、今後の展望

■ 掲載情報

記事タイトル：

作家インタビュー：ひらやまけんじ--「自分自身が楽しんで書く」、「自作の1番のファンは自分自身」という考えを大事に持ち続けています

URL：

https://www.neopage.com/announcements/1047209989785407488

公開日：

2026年4月27日（月）

■今後の展開

「創作の庭」では今後も、ネオページで活躍する作家や、書籍化・コミカライズなどメディア展開につながる作品の作者を中心としたインタビュー記事や創作支援コンテンツを継続的に発信していきます。 ネオページでは、作家の創作活動を支援しながら、次世代の人気作家やIPの創出を目指していきます。

■ネオページについて

ネオページは、誰でも自由に小説を投稿・閲覧できるWEB小説投稿サイトです。 ファンタジー、恋愛、異世界、ミステリーなど多様なジャンルの作品が日々投稿されており、読者はスマートフォンアプリやWebから気軽にWEB小説を楽しむことができます。 また、書籍化・コミカライズ・映像化などにつながる作品発掘を推進し、IP創出を目指すプラットフォームとして展開しています。 ネオページでは作品投稿も受け付けており、創作活動に挑戦したい方の参加も広く募集しています。

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