自動点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システム、労働安全衛生システムを開発・販売する東海電子株式会社（本社：静岡県富士市、代表取締役：杉本哲也）は、5月27日（水）～5月29日（金）に東京ビッグサイトで開催される「運輸安全DX EXPO 2026」に出展いたします。

https://prd.event-lab.jp/wj2026/registration/visitor/form/TLDX?l=japanese

本展示会は、運輸業界における安全対策およびDX推進をテーマに、最新の製品・サービスが一堂に会する専門展示会です。 当社ブースでは、対面・遠隔・自動といったすべての点呼をクラウドで一元管理できる点呼システムをご紹介いたします。各システムは実機にて操作をご体験いただけます。 また、国土交通省認定機器である自動点呼機器「e点呼セルフ」についても、実際の運用を想定したデモンストレーションをご用意しており、点呼業務の効率化・省人化と安全性向上をどのように実現するかに加え、対面点呼に求められるコミュニケーション要素や、ドライバーに安心感と癒しをもたらす仕様をご体感いただけます。 さらに、来場者の皆様の運用課題やお悩みを専門スタッフが直接お伺いし、各事業者様の体制に応じた最適な点呼運用をご提案いたします。

開催概要

日時：2026年5月27日（水）～5月29日（金）10:00～18:00（最終日17:00終了） 場所：東京ビッグサイト：西3・4ホール 東海電子ブース：T-19 主催：株式会社リックテレコム

出展製品詳細

国土交通省認定自動点呼機器「e点呼セルフTypeロボケビー」 https://lpfo.tokai-denshi.co.jp/etenko-self

あらゆる点呼に対応するクラウド点呼システム「e点呼PRO」 https://lpfo.tokai-denshi.co.jp/cloud/3_eTenkoPRO

マイナ免許証・運転免許証・社員カード対応、プリンター 一体アルコール検知器「ALC-miniⅤ」 https://lpfo.tokai-denshi.co.jp/ALCmini5

■東海電子株式会社 出展情報はこちらから https://prd.event-lab.jp/wj2026/oguide/exhibitor/detail/47c5e00f4d5ac01322c9a38ccfd4e815/TLDX 点呼業務の見直しやDX推進をご検討中の皆様にとって、具体的な解決策を見つけていただける機会です。ぜひ、東海電子ブース【T-19】へお立ち寄りください。

■本件に関する問い合わせ先：東海電子株式会社 営業企画部 E-mail: kikaku@tokai-denshi.co.jp ■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催しています https://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html

■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、 社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。 東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/ 東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/ 東海電子メディアサイト ： https://transport-safety.jp/