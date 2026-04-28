次世代WEB小説投稿プラットフォーム「ネオページ」を運営する株式会社ネオページ（本社：東京都千代田区）は、2026年4月28日（火）より、ゴールデンウィーク特別企画として、X（旧Twitter）上で「#ネオページGW1行小説選手権」プレゼントキャンペーンを開催いたしました。 キャンペーン告知ページURL： https://www.neopage.com/announcements/1047491695021019136

■キャンペーン実施の背景

ネオページは「恋も人生も、主役は私」をコンセプトに、特に女性向けジャンル（恋愛・逆転ヒロイン等）で多くのクリエイターを支援しています。この度、大型連休に合わせて「誰もが気軽に作家体験を」という想いから、たった1行の書き出しを投稿するだけの「1行小説選手権」を企画いたしました。クリエイティブな活動の第一歩を後押しし、プラットフォームの認知拡大を図ります。

■キャンペーン概要

名称：

#ネオページGW1行小説選手権 Xプレゼントキャンペーン

実施期間：

2026年4月28日(火) ～ 2026年5月6日(水) 23:59

応募方法：

１．公式X（@NeoPage_JP）をフォロー ２．対象ポストをリポスト（即時抽選：Amazonギフトカード500円分を40名様に） ３．さらに、ハッシュタグ「 #ネオページGW1行小説選手権 」で物語の1行をリプライ（Wチャンス：Amazonギフトカード1,000円分を抽選で10名様に）

詳細情報：

・ネオページ内告知ページ https://www.neopage.com/announcements/1047491695021019136 ・ネオページX公式アカウント https://x.com/Neopage_jp

■ネオページについて

ネオページは、誰でも自由に小説を投稿・閲覧できるWEB小説投稿サイトです。 ファンタジー、恋愛、異世界、ミステリーなど多様なジャンルの作品が日々投稿されており、 読者はスマートフォンアプリやWebから気軽にWEB小説を楽しむことができます。 また、書籍化・コミカライズ・映像化などにつながる作品発掘を推進し、 IP創出を目指すプラットフォームとして展開しています。 ネオページでは作品投稿も受け付けており、創作活動に挑戦したい方の参加も広く募集しています。

■関連リンク

◆「ネオページ」サイト https://www.neopage.com/ ◆「ネオページ」創作の庭 https://www.neopage.com/author ◆ネオページ公式X（旧Twitter） https://x.com/Neopage_jp ◆ネオページ編集部X（旧Twitter） https://x.com/neopage_editors ◆ネオページDiscordサーバー https://discord.com/invite/7yNcy7VDCM