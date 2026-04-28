唯一無二のノックアウトボイスで知られる歌手・真田ナオキが、4月27日、28日の2日間にわたり、大阪・新歌舞伎座にてデビュー10周年を記念したコンサートを開催した。 会場には2日間で延べ3,000名のファンが詰めかけ、記念すべきアニバーサリーを祝福。真田はパワフルな歌声で全25曲を熱唱し、集まったファンを魅了した。 ステージ上で真田は、「今日10周年をここ新歌舞伎座で迎えられて本当によかった！10年いろんなことがあったけど、これから先の10年も一緒に！自分らしい華を必ず咲かせるから！」と、さらなる飛躍を熱く誓った。 また、最新曲「陽が沈む前に…」のメイキングムービーが本日、YouTubeにて公開された。 同曲はロックバンド・怒髪天の増子直純（作詞）と上原子友康（作曲）が手掛けたもので、「一匹狼のブルーズ」に続き二度目のタッグとなる。レコーディング時の真剣な眼差しや制作の舞台裏を垣間見ることができる、ファン必見の貴重な映像となっている。 ファンから熱いエールを浴びた真田は、好調な最新シングルの追撃盤を7月15日に発売することも発表。 あす29日に、テレビ朝日「昭和の名曲 歌うランキングSHOW」に出演。さらに、5月12日に、NHK「うたコン」への出演も決定した。 次なる10年へ向けて力強く一歩を踏み出した真田ナオキの快進撃に熱い視線が注がれている。

■ 「陽が沈む前に…」真田ナオキ×怒髪天 Making Movie

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=7Ty56hrlNn8

■ リリース情報

追撃盤 両A面シングル「プルメリア ラプソディ／陽が沈む前に…」 2026年7月15日（水）3形態同時発売 プルメリア盤 TECA-26030 / \1,700（税抜価格 \1,545） / シングルCD＋DVD M1 プルメリア ラプソディ 作詞：キヨサク 作曲：島袋 優 編曲：田代修二 M2 陽が沈む前に… 作詞：増子直純 作曲：上原子友康 編曲：田代修二 M3 プルメリア ラプソディ（オリジナル・カラオケ） M4 陽が沈む前に…（オリジナル・カラオケ） DVD：プルメリア ラプソディ MUSIC VIDEO サンセット盤 TECA-26031 / \1,700（税抜価格 \1,545） / シングルCD＋DVD M1 プルメリア ラプソディ 作詞：キヨサク 作曲：島袋 優 編曲：田代修二 M2 陽が沈む前に… 作詞：増子直純 作曲：上原子友康 編曲：田代修二 M3 プルメリア ラプソディ（オリジナル・カラオケ） M4 陽が沈む前に…（オリジナル・カラオケ） DVD：陽が沈む前に… MUSIC VIDEO トロピカル盤 TECA-26032 / 定価：\1,700（税抜価格 \1,545） / シングルCD M1 プルメリア ラプソディ 作詞：キヨサク 作曲：島袋 優 編曲：田代修二 M2 陽が沈む前に… 作詞：増子直純 作曲：上原子友康 編曲：田代修二 M3 消えないで紅（くれない） 作詞：ふみゆかり 作曲：大村友希 編曲：杉山ユカリ M4 プルメリア ラプソディ（オリジナル・カラオケ） M5 陽が沈む前に…（オリジナル・カラオケ） M6 消えないで紅（くれない）（オリジナル・カラオケ）

■ コンサート情報

・真田ナオキ コンサート2026 5月17日（日） 茨城・ザ・ヒロサワシティ会館 大ホール 5月22日（金） 千葉・千葉市民会館 大ホール 6月5日（金） 大阪・高槻城公園芸術文化劇場 北館 中ホール 8月1日（土） 京都・京都劇場 ・真田ナオキ バンドコンサート2026 in 東京 7月17日（金） 東京・北とぴあ さくらホール ・真田ナオキ ランチ・ディナーショー 5月10日（日） 石川・KKRホテル金沢 5月31日（日） 東京・グランドプリンスホテル高輪 6月14日（日） 大分・ホテル金水苑 7月5日（日） 愛知・ホテルプラザ勝川

■ 新曲発売記念キャンペーン

5月5日（火・祝） 岩手・イオンモール盛岡専門店街1Fイーハトーブ広場①13:00～/ ②15:00～ 5月7日（木）埼玉・上尾ショーサンプラザ 1F センターコート①13:00～ / ②15:00～ 5月14日（木）千葉・ユアエルム成田店 1F センタープラザ①12:00～ / ②14:00～ 5月24日（日）愛知・ヨシヅヤYストア西春店 4階 特設会場①13:00～ / ②15:00～ 5月29日（金）福岡・HMV&BOOKS HAKATA①12:00～ / ②14:00～ 6月1日（月）埼玉・エルミこうのす ショッピングモール 6月3日（水）群馬・イオンモール太田 6月7日（日）茨城・イオンタウン守谷 6月12日（金）栃木・イオンモール佐野新都市 6月17日（水）埼玉・イオン南越谷店 6月27日（土）埼玉・ピオニウォーク東松山 6月29日（月）茨城・イオンモール下妻 ※追加情報は、テイチクレコードのホームページをご確認ください。

■ ネットサイン会

テイチクオンラインショップにて、限定特典付き商品を販売中。対象の3形態セットを予約すると、真田ナオキが生配信であなたの名前を呼び上げ、宛名＆サイン入りの特製ポストカードがプレゼントされる。 ◆開催日時 2026年5月19日（火) ①12:00～ ②16:00～ ◆販売期間 2026年4月28日(火)10:00 ～ 2026年5月10日(日)23:59 ◆対象商品セット内容 追撃盤 両A面シングル「プルメリア ラプソディ / 陽が沈む前に…」 プルメリア盤：TECA-26030 / \1,700（税抜価格 \1,545） / シングルCD＋DVD サンセット盤：TECA-26031 / \1,700（税抜価格 \1,545） / シングルCD＋DVD トロピカル盤：TECA-26032 / 定価：\1,700（税抜価格 \1,545） / シングルCD 3形態各1枚 セット価格：\5,100（税込） ◆購入URL https://teichiku-shop.com/products/detail/TES0002Q87 ◆視聴方法 当日は下記YouTubeチャンネルにて生配信いたします。 TEICHIKU RECORDSチャンネル https://www.youtube.com/@TEICHIKURECORDS/streams

https://teichiku-shop.com/products/detail/TES0002Q87 https://www.youtube.com/@TEICHIKURECORDS/streams

■ 真田ナオキ ミュージックビデオ一覧はこちら

https://youtube.com/playlist?list=PL-VW2bEloe_Gfxbxt6y_hkWsYQniwllzc https://lnk.to/sanada_E834 https://www.youtube.com/@sanadanaoki_official https://twitter.com/naoki12sanada22 https://www.instagram.com/n.s.official427 https://www.tiktok.com/@sanadanaoki.official TikTok投稿 : https://www.tiktok.com/@sanadanaoki.official https://www.naokisanada.com/ https://www.teichiku.co.jp/teichiku/artist/sanada/