農家コラボキムチ【1960年創業キムチ専門店第一物産三代目キムチソムリエ監修】400年続く農園の「こだわりきゅうり」を使用した手仕込みキムチを初コラボで限定販売
1960年創業のキムチ専門店・株式会社第一物産（本社：東京都台東区、代表取締役：姜恵蘭）は、2026年5月より、当社三代目でありキムチソムリエの姜恵蘭が監修した、期間限定のこだわりの新商品「農園コラボ逸品キムチ きゅうりキムチ」を販売いたします。
本商品は、埼玉県鴻巣市にて400年続く「馬場農園」のきゅうりを使用。野菜を知り尽くしたキムチソムリエと、土づくりに情熱を注ぐ農家がタッグを組んだ、春から夏にかけてしか食べれない特別なキムチ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348214/images/bodyimage1】
キムチ専門店三代目キムチソムリエが手がける「農園コラボ逸品キムチ」
キムチソムリエが、全国の農家さんから旬の野菜を直接仕入れ、美味しいキムチにしました！丹精込めて生産した野菜を受け取った私たちが、その素材に合わせ キムチソムリエ監修で商品化し、みなさまの食卓へお届けします。
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■ 妥協なき「土」が育む、馬場農園のきゅうり
今回のコラボキムチの原料は、馬場農園が丹精込めて育てたきゅうりです。同園では、微生物の力を最大限に引き出すため、米ぬかや藁、籾殻といった有機物を惜しみなく投入。ふかふかで栄養豊富な土壌と、徹底した環境制御を組み合わせることで、みずみずしく、シャキッとした歯応えと深い甘みを持つ「美味しいきゅうり」が生まれます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348214/images/bodyimage3】
■ キムチソムリエが手がける素材と薬味のバランス
畑から直送された新鮮なきゅうりを、キムチソムリエが最も適した「切り方」と「漬け具合」を追求し、薬念（ヤンニョム）が野菜の持ち味を損なうことなく、絶妙なバランスで馴染むよう、手作業で丁寧に漬け込んでいます。温度管理を徹底した環境下で、素材本来の風味と食感を最大限に引き出した、作り手の愛情が宿る味わいです。
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■ 販売概要
本商品は、春から初夏にかけての期間限定・数量限定でのご提供となります。
限定販売
【農園コラボ逸品キムチ きゅうりキムチ】
オンラインショップ： 2026年4月28日（火）より先行発売開始
直営店（第一物産 上野本店）： 2026年5月1日（金）午後より販売開始
当社はこれからも、伝統的な製法と素材へのこだわりを守り抜き、お客様の食卓に確かな美味しさをお届けしてまいります。
【会社概要】
株式会社第一物産
代表取締役：姜 恵蘭
所在地：東京都台東区東上野2-15-5
創業：1960年
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348214/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社第一物産
本商品は、埼玉県鴻巣市にて400年続く「馬場農園」のきゅうりを使用。野菜を知り尽くしたキムチソムリエと、土づくりに情熱を注ぐ農家がタッグを組んだ、春から夏にかけてしか食べれない特別なキムチ。
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キムチ専門店三代目キムチソムリエが手がける「農園コラボ逸品キムチ」
キムチソムリエが、全国の農家さんから旬の野菜を直接仕入れ、美味しいキムチにしました！丹精込めて生産した野菜を受け取った私たちが、その素材に合わせ キムチソムリエ監修で商品化し、みなさまの食卓へお届けします。
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■ 妥協なき「土」が育む、馬場農園のきゅうり
今回のコラボキムチの原料は、馬場農園が丹精込めて育てたきゅうりです。同園では、微生物の力を最大限に引き出すため、米ぬかや藁、籾殻といった有機物を惜しみなく投入。ふかふかで栄養豊富な土壌と、徹底した環境制御を組み合わせることで、みずみずしく、シャキッとした歯応えと深い甘みを持つ「美味しいきゅうり」が生まれます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348214/images/bodyimage3】
■ キムチソムリエが手がける素材と薬味のバランス
畑から直送された新鮮なきゅうりを、キムチソムリエが最も適した「切り方」と「漬け具合」を追求し、薬念（ヤンニョム）が野菜の持ち味を損なうことなく、絶妙なバランスで馴染むよう、手作業で丁寧に漬け込んでいます。温度管理を徹底した環境下で、素材本来の風味と食感を最大限に引き出した、作り手の愛情が宿る味わいです。
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■ 販売概要
本商品は、春から初夏にかけての期間限定・数量限定でのご提供となります。
限定販売
【農園コラボ逸品キムチ きゅうりキムチ】
オンラインショップ： 2026年4月28日（火）より先行発売開始
直営店（第一物産 上野本店）： 2026年5月1日（金）午後より販売開始
当社はこれからも、伝統的な製法と素材へのこだわりを守り抜き、お客様の食卓に確かな美味しさをお届けしてまいります。
【会社概要】
株式会社第一物産
代表取締役：姜 恵蘭
所在地：東京都台東区東上野2-15-5
創業：1960年
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配信元企業：株式会社第一物産
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