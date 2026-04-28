農家コラボキムチ【1960年創業キムチ専門店第一物産三代目キムチソムリエ監修】400年続く農園の「こだわりきゅうり」を使用した手仕込みキムチを初コラボで限定販売

農家コラボキムチ【1960年創業キムチ専門店第一物産三代目キムチソムリエ監修】400年続く農園の「こだわりきゅうり」を使用した手仕込みキムチを初コラボで限定販売