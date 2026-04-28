減圧弁 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年04月21に「減圧弁市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。減圧弁に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
減圧弁市場の概要
減圧弁 市場に関する当社の調査レポートによると、減圧弁 市場規模は 2035 年に約 49 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 減圧弁 市場規模は約 29 億米ドルとなっています。減圧弁 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、減圧弁市場のシェア拡大は、人口増加および都市部における水需要の高まりに起因するものです。こうした要因が、各国政府に対し、水道管や浄水施設の改修と近代化を促しているためです。
これに関連し、国連経済社会局（UN DESA）は、世界の総人口に占める都市居住者の割合が、2050年末までに現在の55%―68%へと上昇するとの推計を発表しています。さらに、世界グリーンビルディング協会は、2030年までに世界の水供給量と需要量の間に40%もの乖離が生じると予測しています。
減圧弁に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/pressure-reducing-valve-market/590642219
減圧弁に関する市場調査では、都市部における給水インフラの整備加速やスマートシティ開発の進展に伴い、同市場のシェアが拡大していく見通しであることも明らかになっています。
これを裏付けるように、2025年にはラジャスタン州政府がアジア開発銀行（ADB）と連携し、都市部における給水と衛生（WSS）インフラの改善に向け、約70億米ドルもの投資を割り当てました。
しかし、各産業分野において絶えず変化する安全性や性能に関する基準への準拠に伴う複雑化やコスト負担の増大が、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348200/images/bodyimage1】
減圧弁市場セグメンテーションの傾向分析
減圧弁 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、減圧弁 の市場調査は、バルブタイプ別、アプリケーション別、最終用途産業別、圧力範囲別、技術別と地域に分割されています。
減圧弁市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-590642219
減圧弁市場のバルブタイプ別に基づいて、直動式減圧弁とパイロット式減圧弁に分割されていま。このうち、パイロット式減圧弁のサブセグメントは、分析対象期間を通じて最も高い収益シェアを維持すると予測されています。
石油とガス、発電、および水処理システムに関連する産業の継続的な拡大が、この優位性の確立に大きく寄与しています。これらの産業分野において、高圧かつ大流量の産業用途に対応する上で、当該バルブが不可欠な存在であるためです。これを裏付けるように、国際エネルギー機関（IEA）のデータによれば、2026年における世界の石油消費量は、前年比で日量640キロバレル（kb/d）の増加を記録しました。
減圧弁の地域市場の見通し
減圧弁市場の概要
減圧弁 市場に関する当社の調査レポートによると、減圧弁 市場規模は 2035 年に約 49 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 減圧弁 市場規模は約 29 億米ドルとなっています。減圧弁 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、減圧弁市場のシェア拡大は、人口増加および都市部における水需要の高まりに起因するものです。こうした要因が、各国政府に対し、水道管や浄水施設の改修と近代化を促しているためです。
これに関連し、国連経済社会局（UN DESA）は、世界の総人口に占める都市居住者の割合が、2050年末までに現在の55%―68%へと上昇するとの推計を発表しています。さらに、世界グリーンビルディング協会は、2030年までに世界の水供給量と需要量の間に40%もの乖離が生じると予測しています。
減圧弁に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/pressure-reducing-valve-market/590642219
減圧弁に関する市場調査では、都市部における給水インフラの整備加速やスマートシティ開発の進展に伴い、同市場のシェアが拡大していく見通しであることも明らかになっています。
これを裏付けるように、2025年にはラジャスタン州政府がアジア開発銀行（ADB）と連携し、都市部における給水と衛生（WSS）インフラの改善に向け、約70億米ドルもの投資を割り当てました。
しかし、各産業分野において絶えず変化する安全性や性能に関する基準への準拠に伴う複雑化やコスト負担の増大が、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348200/images/bodyimage1】
減圧弁市場セグメンテーションの傾向分析
減圧弁 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、減圧弁 の市場調査は、バルブタイプ別、アプリケーション別、最終用途産業別、圧力範囲別、技術別と地域に分割されています。
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減圧弁市場のバルブタイプ別に基づいて、直動式減圧弁とパイロット式減圧弁に分割されていま。このうち、パイロット式減圧弁のサブセグメントは、分析対象期間を通じて最も高い収益シェアを維持すると予測されています。
石油とガス、発電、および水処理システムに関連する産業の継続的な拡大が、この優位性の確立に大きく寄与しています。これらの産業分野において、高圧かつ大流量の産業用途に対応する上で、当該バルブが不可欠な存在であるためです。これを裏付けるように、国際エネルギー機関（IEA）のデータによれば、2026年における世界の石油消費量は、前年比で日量640キロバレル（kb/d）の増加を記録しました。
減圧弁の地域市場の見通し