ゴマブックス、人気漫画『CUFFS ～傷だらけの地図～』英訳版 「CUFFS: Scarred Map of the Soul」を米国Amazon Kindleストアで配信開始。
ゴマブックス株式会社（東京都港区、代表取締役：赤井仁）は、人気漫画『CUFFS ～傷だらけの地図～』の英訳版となる『CUFFS: Scarred Map of the Soul』を、米国Amazon Kindleストアにて配信開始しいたしました。これを記念して2026年 4月27日から5月12日（23時59分）まで1巻無料で販売中です。
これまで国内向けに多数の電子書籍やコミックを配信してきた当社ですが、日本の優れたコンテンツを世界中の読者にお届けするため、今回初めて英訳コミックの配信をスタートいたしました。
本作『CUFFS: Scarred Map of the Soul』（原作：『CUFFS ～傷だらけの地図～』）は、日本国内で長年支持されてきたハードボイルド作品であり、裏社会に生きる男たちの葛藤と生き様を描いた重厚なストーリーが特徴です。
今回の英訳版配信により、海外の読者にも本格的な日本漫画の魅力を届けてまいります。
本施策は、海外市場における日本コンテンツ需要の高まりを受けたものであり、まずは日本語版および英訳版の両軸で展開することで、日本語学習者や在海外の日本人、さらには日本文化に関心のある読者層へのリーチ拡大を図ります。
ゴマブックスでは今後も、人気作品を順次海外展開し、既存コンテンツのグローバル市場における価値最大化を推進してまいります。
▽▽▽▽▽作品情報▽▽▽▽▽
『『CUFFS ～傷だらけの地図～』英訳版「CUFFS: Scarred Map of the Soul」』（全32巻）
著者：東條仁
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348217/images/bodyimage1】
【内容紹介文】
日本語の紹介文
35歳にしてストリートファイト無敗を誇った伝説の不良・龍二。銃弾に倒れた彼が次に目を覚ましたのは、自殺を図った16歳の少年・憂作の体だった。しかもその少年は、16年前に自分が捨てた実の息子……！「最弱」の体と「最強」の魂が融合した時、学園の不良どもへの容赦なき報復（リベンジ）が始まる。伝説の男が「父親」として歩み出す、衝撃の第1巻！
英語の紹介文
Ryuji, a 35-year-old undefeated street fighter, dies in a hail of bullets only to wake up in the body of a 16-year-old boy named Yusaku. To his shock, the boy is the son he abandoned sixteen years ago. With the strongest soul trapped in the weakest body, Ryuji begins a merciless campaign of revenge against the school bullies. The legend returns-this time, as a father.
【キャンペーン詳細】
期間：4月27日（月）～5月12日（火）
価格：1巻無料
＜米国Amazon Kindleストア配信リンク＞
1巻：https://a.co/d/043uQA7x
2巻：https://a.co/d/0cmJPcOZ
3巻：https://a.co/d/05X9XoV2
4巻：https://a.co/d/06E037jP
5巻：https://a.co/d/0gnjFB10
＜日本語版（原作）はこちらから＞
全32巻：https://amzn.to/4eLbTa1
会社名:ゴマブックス株式会社
代表者:代表取締役 赤井仁
所在地: 東京都港区虎ノ門３丁目８番25号
近鉄虎ノ門ビル701
TEL：03-5468-8370
FAX：03-5468-8371
URL：http://www.goma-books.com/
X（旧Twitter）：@gomabooks
facebookページ：https://www.facebook.com/gomabooks/
事業内容:出版業、書籍・雑誌・電子出版物・デジタルコンテンツの企画・編集・制作・販売、電子書籍コンテンツのアグリゲート事業、デジタルコンテンツのオーサリング事業
【本件に関するお問い合わせ】
ゴマブックス株式会社編集部宛
TEL:03-5468-8370
FAX:03-5468-8371
配信元企業：ゴマブックス株式会社
これまで国内向けに多数の電子書籍やコミックを配信してきた当社ですが、日本の優れたコンテンツを世界中の読者にお届けするため、今回初めて英訳コミックの配信をスタートいたしました。
本作『CUFFS: Scarred Map of the Soul』（原作：『CUFFS ～傷だらけの地図～』）は、日本国内で長年支持されてきたハードボイルド作品であり、裏社会に生きる男たちの葛藤と生き様を描いた重厚なストーリーが特徴です。
今回の英訳版配信により、海外の読者にも本格的な日本漫画の魅力を届けてまいります。
本施策は、海外市場における日本コンテンツ需要の高まりを受けたものであり、まずは日本語版および英訳版の両軸で展開することで、日本語学習者や在海外の日本人、さらには日本文化に関心のある読者層へのリーチ拡大を図ります。
ゴマブックスでは今後も、人気作品を順次海外展開し、既存コンテンツのグローバル市場における価値最大化を推進してまいります。
▽▽▽▽▽作品情報▽▽▽▽▽
『『CUFFS ～傷だらけの地図～』英訳版「CUFFS: Scarred Map of the Soul」』（全32巻）
著者：東條仁
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348217/images/bodyimage1】
【内容紹介文】
日本語の紹介文
35歳にしてストリートファイト無敗を誇った伝説の不良・龍二。銃弾に倒れた彼が次に目を覚ましたのは、自殺を図った16歳の少年・憂作の体だった。しかもその少年は、16年前に自分が捨てた実の息子……！「最弱」の体と「最強」の魂が融合した時、学園の不良どもへの容赦なき報復（リベンジ）が始まる。伝説の男が「父親」として歩み出す、衝撃の第1巻！
英語の紹介文
Ryuji, a 35-year-old undefeated street fighter, dies in a hail of bullets only to wake up in the body of a 16-year-old boy named Yusaku. To his shock, the boy is the son he abandoned sixteen years ago. With the strongest soul trapped in the weakest body, Ryuji begins a merciless campaign of revenge against the school bullies. The legend returns-this time, as a father.
【キャンペーン詳細】
期間：4月27日（月）～5月12日（火）
価格：1巻無料
＜米国Amazon Kindleストア配信リンク＞
1巻：https://a.co/d/043uQA7x
2巻：https://a.co/d/0cmJPcOZ
3巻：https://a.co/d/05X9XoV2
4巻：https://a.co/d/06E037jP
5巻：https://a.co/d/0gnjFB10
＜日本語版（原作）はこちらから＞
全32巻：https://amzn.to/4eLbTa1
会社名:ゴマブックス株式会社
代表者:代表取締役 赤井仁
所在地: 東京都港区虎ノ門３丁目８番25号
近鉄虎ノ門ビル701
TEL：03-5468-8370
FAX：03-5468-8371
URL：http://www.goma-books.com/
X（旧Twitter）：@gomabooks
facebookページ：https://www.facebook.com/gomabooks/
事業内容:出版業、書籍・雑誌・電子出版物・デジタルコンテンツの企画・編集・制作・販売、電子書籍コンテンツのアグリゲート事業、デジタルコンテンツのオーサリング事業
【本件に関するお問い合わせ】
ゴマブックス株式会社編集部宛
TEL:03-5468-8370
FAX:03-5468-8371
配信元企業：ゴマブックス株式会社
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