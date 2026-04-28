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【今シーズン初！屋外ワインバー！】 ゴールデンウィークの3日間「塩尻ワインバー」を開催！
（一社）塩尻市観光協会（会長 林 修一）は、2026年5月3日（日）〜5日（火・祝）の3日間、JR塩尻駅前にて塩尻産ワインが1杯200円〜楽しめるワインバーを開催します。気軽に一杯いかがでしょうか？
ご来塩の方々に塩尻ワインを気軽にもっと楽しんでいただきたーい♬っという事で！今年もJR塩尻駅前の広場に特設テントを設置して屋外ワインバーを開催します！
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◆開 催 日 2026年5月3日（日）・4日（月祝）・5日（火祝）の3日間
◆時 間 13：00〜17：00
◆場 所 塩尻駅前公園広場（JR塩尻駅東口）
◆ワインは1杯200円〜。《プラグラス別売りで100円》 マイグラスやマイお椀などご持参大歓迎です。その場合グラス代はかかりません。
◆塩尻産ワイン10〜15種類ほど予定してます。
※雨天変更の場合あり
「ワインはあまり飲んだことないよ」「どうやって選んだらいいの？」っという方も大丈夫！そんな時は『塩尻観光ワインガイド』がワイン選びのお手伝いをいたします。ワインのアレコレや、今更聞けない素朴な疑問、質問、どんな料理に合わせればいいのかな？などなんでもお聞きください。
ワインを楽しむ一歩に！塩尻駅前で気軽に一杯いかがでしょうか？
＜長野県塩尻市と一般社団法人塩尻市観光協会について＞
塩尻市は、長野県中部に位置する人口6万5千人（2026年4月現在）の地方都市です。
特産のぶどうが生み出すワインは世界にその名を知られ現在、市内には17（2026年4月現在）のワイナリーがあります。また、江戸時代の街並みを色濃く残す奈良井宿、漆器の町として知られる木曽平沢漆工町、日本三大遺跡の一つである平出遺跡、近年はアニメやドラマの聖地として名が知られる高ボッチ高原、テレビ番組で度々紹介されるローカルグルメ「山賊焼」など、豊かな観光資源を抱えるまちです。
塩尻市観光協会は1955年の発足以来、そんな塩尻市の素晴らしさをより多くの方々に知っていただき、一人でも多くの方々に塩尻市へお越しいただくために、今後も塩尻市の観光事業の発展に努めてまいります。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人塩尻市観光協会
担当：鳥羽
TEL：0263-54-2001 FAX：0263-52-1553
info-shiojirikanko@tokimeguri.jp
関連リンク
塩尻市観光協会公式X(旧TwitterTwitter）
https://twitter.com/info40430583
塩尻市観光情報Instagram
https://www.instagram.com/shiojiri_kanko/
塩尻市観光協会公式Facebookページ
https://www.facebook.com/tokimeguri/
塩尻市観光協会公式Webサイト「時めぐり」
https://tokimeguri.jp/
ご来塩の方々に塩尻ワインを気軽にもっと楽しんでいただきたーい♬っという事で！今年もJR塩尻駅前の広場に特設テントを設置して屋外ワインバーを開催します！
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◆時 間 13：00〜17：00
◆場 所 塩尻駅前公園広場（JR塩尻駅東口）
◆ワインは1杯200円〜。《プラグラス別売りで100円》 マイグラスやマイお椀などご持参大歓迎です。その場合グラス代はかかりません。
◆塩尻産ワイン10〜15種類ほど予定してます。
※雨天変更の場合あり
「ワインはあまり飲んだことないよ」「どうやって選んだらいいの？」っという方も大丈夫！そんな時は『塩尻観光ワインガイド』がワイン選びのお手伝いをいたします。ワインのアレコレや、今更聞けない素朴な疑問、質問、どんな料理に合わせればいいのかな？などなんでもお聞きください。
ワインを楽しむ一歩に！塩尻駅前で気軽に一杯いかがでしょうか？
＜長野県塩尻市と一般社団法人塩尻市観光協会について＞
塩尻市は、長野県中部に位置する人口6万5千人（2026年4月現在）の地方都市です。
特産のぶどうが生み出すワインは世界にその名を知られ現在、市内には17（2026年4月現在）のワイナリーがあります。また、江戸時代の街並みを色濃く残す奈良井宿、漆器の町として知られる木曽平沢漆工町、日本三大遺跡の一つである平出遺跡、近年はアニメやドラマの聖地として名が知られる高ボッチ高原、テレビ番組で度々紹介されるローカルグルメ「山賊焼」など、豊かな観光資源を抱えるまちです。
塩尻市観光協会は1955年の発足以来、そんな塩尻市の素晴らしさをより多くの方々に知っていただき、一人でも多くの方々に塩尻市へお越しいただくために、今後も塩尻市の観光事業の発展に努めてまいります。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人塩尻市観光協会
担当：鳥羽
TEL：0263-54-2001 FAX：0263-52-1553
info-shiojirikanko@tokimeguri.jp
関連リンク
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