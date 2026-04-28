小胞体における亜鉛とレドックスのクロストークを発見 〜亜鉛の制御破綻による疾患発症機構の理解に新たな視点〜

小胞体における亜鉛とレドックスのクロストークを発見 〜亜鉛の制御破綻による疾患発症機構の理解に新たな視点〜