⼤妻⼥⼦⼤学発のファッションブランド「m_r tokyo」が、⽟川高島屋とコラボした展⽰販売会「未来へ紡ぐ 国産ファッション展」を4月29日から5⽉5⽇まで開催―-新作の春夏ファッションや雑貨アイテム紹介のほかトークイベントも開催

⼤妻⼥⼦⼤学発のファッションブランド「m_r tokyo」が、⽟川高島屋とコラボした展⽰販売会「未来へ紡ぐ 国産ファッション展」を4月29日から5⽉5⽇まで開催―-新作の春夏ファッションや雑貨アイテム紹介のほかトークイベントも開催