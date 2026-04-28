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⼤妻⼥⼦⼤学発のファッションブランド「m_r tokyo」が、⽟川高島屋とコラボした展⽰販売会「未来へ紡ぐ 国産ファッション展」を4月29日から5⽉5⽇まで開催―-新作の春夏ファッションや雑貨アイテム紹介のほかトークイベントも開催
⼤妻⼥⼦⼤学家政学部被服学科（東京都千代⽥区）吉井健教授のゼミ（ファッションビジネス研究室）に在籍する学⽣らによるファッションブランド「m_r tokyo（マール トウキョウ）」は4月29日（水・祝）から5⽉5⽇（⽕・祝）まで、⽟川高島屋（東京都世⽥⾕区）とコラボした展⽰販売会「未来へ紡ぐ 国産ファッション展」を開催する。会場では、「⽯川応援プロジェクト」として企画したファッションアイテムの展⽰販売をはじめ、東京をはじめとした全国の複数の縫製工場や染工場等の協力による2026 年春夏の新作ファッション、株式会社セシールとの産学連携商品「着圧ハイソックス らく圧®」、マールトウキョウとして初めて企画するペットウェア、そしてマールトウキョウの人気の定番アイテム等を紹介する。また、女子大生の視点によってオリジナルで企画された様々なファッション雑貨や規格外で不要になった消防用ホース等の素材から企画したアップサイクル雑貨まで幅広く紹介する。さらには、期間中の 5月3日（日・祝）には「わたしたちのファッションの未来図〜環境に配慮したファッションとは〜」と題したトークイベントも開催する。
■国内工場との連携による大学発のサステナブルファッションブランド
「m_r tokyo（マール トウキョウ）」は、大妻女子大学家政学部被服学科・ファッションビジネス研究室の学⽣らが⽴ち上げた、SDGsを意識したファッションブランド。環境に配慮しつつ、⼥⼦⼤⽣の視点からデザインと品質、素材にこだわり抜いた数々の商品を国内⼯場と提携して開発し、提供してきた。 近年、⽇本国内で流通している⾐料品の多くは海外製であることから、「m_r tokyo」では活動を通じて、国内⼯場の丁寧なモノづくりによるファッション産業の推進を図ってきている。 ⼤妻⼥⼦⼤学と⽟川高島屋は、環境に配慮した未来に向けた取り組みに賛同し、4⽉29⽇（⽔・祝）〜5⽉5⽇（⽕・祝） の期間、昨年に引き続き、「未来へ紡ぐ 国産ファッション展」を開催することとした。
■石川応援プロジェクトとして企画
今回の企画では、古くから「繊維王国」と称される、サンコロナ小田株式会社や株式会社アサヒゴウセン等の⽯川県内のメーカーによって開発された繊維を中⼼とし、縫製⼯場（⽯川県、東京都等）の協⼒のもと、「⽯川応援プロジェクト」として商品を企画。令和 6 年能登半島地震による震災復興を図る⽯川県の繊維産業を盛り上げるため、ゼミ学⽣たちも⽯川県の複数の企業を訪問し、商品作りに励んできた。その結果、洗練されたデザインにて国内⼯場で丁寧に作られたファッションアイテムが完成した。
学生×縫製工場打ち合わせ風景（石川県白山市の株式会社アトリエヨシダにて）
■東京の複数の工場との協業による新作アイテムも登場
会場ではその他、東京をはじめとした全国の複数の工場（布帛工場、カットソー工場、ニット工場、染工場等）と大妻女子大学学生との協業による、数多くの 2026 年春夏の新作ファッションに加え、マールトウキョウの人気の定番アイテムを紹介する。また今年は、新企画として学生が企画した石川産の高機能素材を使った可愛らしいペットウェアや100年以上続く東京の株式会社内田染工場との協業によるデザインTシャツ、株式会社ピエクレックスとの協業によるサステナブルな植物由来素材を使用したオリジナル企画品も発表する。そして、大妻女子大学学生と株式会社セシールとの産学連携商品「着圧ハイソックス らく圧®」（同社の通販カタログ「Cecilene」の着圧ソックス部門で、2025 年度の売上ランキングが 1 位※）も会場に登場する。
※掲載記事：被服学科×セシールコラボの着圧ソックスが 2025 年度の売上 1 位に！ | 大妻女子大学
さらに、株式会社るいすとの協業によりオリジナルで企画された様々なファッション雑貨や、サンワード株式会社との協業により規格外で不要になった消防用ホース等の素材から企画したアップサイクル雑貨まで環境に配慮したサステナブル商品を幅広く紹介する。会場では、大妻女子大学の学⽣が店頭に立ち、国内工場との協業によって生まれた商品の数々を紹介する。
春夏の新作ファッション（モデル：大妻女子大学学生）
春夏の新作ファッション（モデル：大妻女子大学学生）
春夏の新作ファッション（モデル：大妻女子大学学生）
株式会社セシールとの産学連携商品「着圧ハイソックス らく圧®」
新企画：石川産の高機能素材を使ったペットウェア
規格外で不要となった消防用ホース等の素材から企画：アップサイクル雑貨
東京の内田染工場との協業によるデザインTシャツ
■期間中にはトークイベントも開催
期間中の5月3日（日・祝）には「わたしたちのファッションの未来図〜環境に配慮したファッションとは〜」と題したトークイベントも館内にて開催する。「環境に配慮したファッション」をテーマに、参加パネラー（ウェディングデザイナ−、提携企業代表者、大妻女子大生）がファションの未来について語り合う。このトークイベントでは、ウェディング業界の第一線で活躍するデザイナーがサステナブルを意識した美しいウェディングドレスの数々を紹介するとともに、ファッションを学ぶ大妻女子大学の学生らが企画したサステナブルファッション「マールトウキョウ」の数々を紹介する。このイベントのMCは、東京メトロポリタンテレビジョン（TOKYO MX※）キャスター・森田美礼氏を予定している
※参考：本年4月11日の同局「田村淳のキキタイ！」に大妻女子大学マールトウキョウの企画学生2名が生放送出演（https://www.otsuma.ac.jp/news_academic/info/140562/）
「未来へ紡ぐ 国産ファッション展」の概要は下記のとおり。
●未来へ紡ぐ 国産ファッション展 概要
【期 間】 4月29日（水・祝）〜5月5日（火・休）
【場 所】 玉川高島屋 本館3階 T-ステージ3
【時 間】 10:00〜20:00
※最終日の5月5日は19:00まで。
●期間中のトークイベント
「わたしたちのファッションの未来図〜環境に配慮したファッションとは〜」
【開催日】5⽉3⽇（日・祝）
【時 間】第1回13:00-13:30 第2回15:00-15:30
【場 所】 玉川高島屋S.C.本館1階グランパティオ
【MC】森田美礼氏（東京メトロポリタンテレビジョン（TOKYO MX）キャスター）
【パネラー】ウェディングデザイナ−、提携企業代表者、大妻女子大学生
MC：森田美礼氏（TOKYO MX キャスター）
◎「m_r tokyo（マール トウキョウ）」について
大妻女子大学家政学部被服学科・吉井健教授のゼミ（ファッションビジネス研究室）の学生が、2021年に立ち上げたファッションブランド。持続可能な社会の構築を目指すため、生産方式にこだわり、環境に配慮した素材を使用して丁寧に作りこんだ、質の高い、長く愛用できる衣服、バッグ、傘などのさまざまな商品を提供している。ゼミ生が考案したブランド名には、環境に配慮した循環型のファッションを目指した、循環サイクルの「丸」にちなんだ「マール」と、東京の女子大学からの情報発信であることから「トウキョウ」を合わせて作られた。
◎商品開発のストーリー
プロジェクトに取り組むゼミの学⽣は、およそ1年前から購買層となる⼥性のニーズを調査した上で、コンセプトを⽴てて商品企画案を作り、さまざまな企業との協業により商品開発を進めてきた。デザインの検討、使⽤素材の検討、縫製仕様書の作成、サンプルの製作、販売価格⾯の検討、販売計画の⽴案、そして販売促進計画を構築してきた。これらのプロセスを経て、この度、玉川高島屋にて環境に配慮した、とても魅⼒的なファッションを披露する。
◎大妻女子大学家政学部被服学科・吉井ゼミ学生代表 齋田結愛さんよりコメント
このたび⽯川県の繊維メーカー、東京都・石川県の縫製⼯場、そして全国の様々な服飾関連の企業・工場の皆様のご⽀援・ご協⼒により、環境に配慮した、デザイン豊かなアイテムの企画が実現しました。今年度は、私たち女子大生が「着たい」と感じる感性を出発点に、それを⼤⼈の⼥性にも寄り添うかたちへと落とし込みました。⽇常の中でふと気持ちが華やぐような、着ることで少し前向きになれるようなアイテムを提案しています。また、サステナブルという視点を⼤切にしながら、⻑く愛されるものづくりを⽬指しました。私たちの想いが込められたファッションを、ぜひ多くの⽅々にご体感いただき、⽇常にささやかな彩りを添える存在として感じていただけましたら幸いです。⽟川⾼島屋にて皆様のお越しをお待ちしております。
・m_r tokyoインスタグラム https://www.instagram.com/m_rtokyo/
・m_r tokyo情報サイト http://www.fashion-mr.tokyo/
（関連記事）
・大妻女子大学家政学部被服学科ファッションビジネス研究室がファッションブランド「m_r tokyo（マール トウキョウ）」を発足 -- 国内縫製メーカーとコラボ（2021.08.18）
https://www.u-presscenter.jp/article/post-46345.html
▼本件に関する問い合わせ先
大妻女子大学 広報・入試センター 広報・募集グループ
住所：東京都千代田区三番町12
TEL：03-5275-6011
FAX：03-3261-8119
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
「m_r tokyo（マール トウキョウ）」は、大妻女子大学家政学部被服学科・ファッションビジネス研究室の学⽣らが⽴ち上げた、SDGsを意識したファッションブランド。環境に配慮しつつ、⼥⼦⼤⽣の視点からデザインと品質、素材にこだわり抜いた数々の商品を国内⼯場と提携して開発し、提供してきた。 近年、⽇本国内で流通している⾐料品の多くは海外製であることから、「m_r tokyo」では活動を通じて、国内⼯場の丁寧なモノづくりによるファッション産業の推進を図ってきている。 ⼤妻⼥⼦⼤学と⽟川高島屋は、環境に配慮した未来に向けた取り組みに賛同し、4⽉29⽇（⽔・祝）〜5⽉5⽇（⽕・祝） の期間、昨年に引き続き、「未来へ紡ぐ 国産ファッション展」を開催することとした。
■石川応援プロジェクトとして企画
今回の企画では、古くから「繊維王国」と称される、サンコロナ小田株式会社や株式会社アサヒゴウセン等の⽯川県内のメーカーによって開発された繊維を中⼼とし、縫製⼯場（⽯川県、東京都等）の協⼒のもと、「⽯川応援プロジェクト」として商品を企画。令和 6 年能登半島地震による震災復興を図る⽯川県の繊維産業を盛り上げるため、ゼミ学⽣たちも⽯川県の複数の企業を訪問し、商品作りに励んできた。その結果、洗練されたデザインにて国内⼯場で丁寧に作られたファッションアイテムが完成した。
学生×縫製工場打ち合わせ風景（石川県白山市の株式会社アトリエヨシダにて）
■東京の複数の工場との協業による新作アイテムも登場
会場ではその他、東京をはじめとした全国の複数の工場（布帛工場、カットソー工場、ニット工場、染工場等）と大妻女子大学学生との協業による、数多くの 2026 年春夏の新作ファッションに加え、マールトウキョウの人気の定番アイテムを紹介する。また今年は、新企画として学生が企画した石川産の高機能素材を使った可愛らしいペットウェアや100年以上続く東京の株式会社内田染工場との協業によるデザインTシャツ、株式会社ピエクレックスとの協業によるサステナブルな植物由来素材を使用したオリジナル企画品も発表する。そして、大妻女子大学学生と株式会社セシールとの産学連携商品「着圧ハイソックス らく圧®」（同社の通販カタログ「Cecilene」の着圧ソックス部門で、2025 年度の売上ランキングが 1 位※）も会場に登場する。
※掲載記事：被服学科×セシールコラボの着圧ソックスが 2025 年度の売上 1 位に！ | 大妻女子大学
さらに、株式会社るいすとの協業によりオリジナルで企画された様々なファッション雑貨や、サンワード株式会社との協業により規格外で不要になった消防用ホース等の素材から企画したアップサイクル雑貨まで環境に配慮したサステナブル商品を幅広く紹介する。会場では、大妻女子大学の学⽣が店頭に立ち、国内工場との協業によって生まれた商品の数々を紹介する。
春夏の新作ファッション（モデル：大妻女子大学学生）
春夏の新作ファッション（モデル：大妻女子大学学生）
春夏の新作ファッション（モデル：大妻女子大学学生）
株式会社セシールとの産学連携商品「着圧ハイソックス らく圧®」
新企画：石川産の高機能素材を使ったペットウェア
規格外で不要となった消防用ホース等の素材から企画：アップサイクル雑貨
東京の内田染工場との協業によるデザインTシャツ
■期間中にはトークイベントも開催
期間中の5月3日（日・祝）には「わたしたちのファッションの未来図〜環境に配慮したファッションとは〜」と題したトークイベントも館内にて開催する。「環境に配慮したファッション」をテーマに、参加パネラー（ウェディングデザイナ−、提携企業代表者、大妻女子大生）がファションの未来について語り合う。このトークイベントでは、ウェディング業界の第一線で活躍するデザイナーがサステナブルを意識した美しいウェディングドレスの数々を紹介するとともに、ファッションを学ぶ大妻女子大学の学生らが企画したサステナブルファッション「マールトウキョウ」の数々を紹介する。このイベントのMCは、東京メトロポリタンテレビジョン（TOKYO MX※）キャスター・森田美礼氏を予定している
※参考：本年4月11日の同局「田村淳のキキタイ！」に大妻女子大学マールトウキョウの企画学生2名が生放送出演（https://www.otsuma.ac.jp/news_academic/info/140562/）
「未来へ紡ぐ 国産ファッション展」の概要は下記のとおり。
●未来へ紡ぐ 国産ファッション展 概要
【期 間】 4月29日（水・祝）〜5月5日（火・休）
【場 所】 玉川高島屋 本館3階 T-ステージ3
【時 間】 10:00〜20:00
※最終日の5月5日は19:00まで。
●期間中のトークイベント
「わたしたちのファッションの未来図〜環境に配慮したファッションとは〜」
【開催日】5⽉3⽇（日・祝）
【時 間】第1回13:00-13:30 第2回15:00-15:30
【場 所】 玉川高島屋S.C.本館1階グランパティオ
【MC】森田美礼氏（東京メトロポリタンテレビジョン（TOKYO MX）キャスター）
【パネラー】ウェディングデザイナ−、提携企業代表者、大妻女子大学生
MC：森田美礼氏（TOKYO MX キャスター）
◎「m_r tokyo（マール トウキョウ）」について
大妻女子大学家政学部被服学科・吉井健教授のゼミ（ファッションビジネス研究室）の学生が、2021年に立ち上げたファッションブランド。持続可能な社会の構築を目指すため、生産方式にこだわり、環境に配慮した素材を使用して丁寧に作りこんだ、質の高い、長く愛用できる衣服、バッグ、傘などのさまざまな商品を提供している。ゼミ生が考案したブランド名には、環境に配慮した循環型のファッションを目指した、循環サイクルの「丸」にちなんだ「マール」と、東京の女子大学からの情報発信であることから「トウキョウ」を合わせて作られた。
◎商品開発のストーリー
プロジェクトに取り組むゼミの学⽣は、およそ1年前から購買層となる⼥性のニーズを調査した上で、コンセプトを⽴てて商品企画案を作り、さまざまな企業との協業により商品開発を進めてきた。デザインの検討、使⽤素材の検討、縫製仕様書の作成、サンプルの製作、販売価格⾯の検討、販売計画の⽴案、そして販売促進計画を構築してきた。これらのプロセスを経て、この度、玉川高島屋にて環境に配慮した、とても魅⼒的なファッションを披露する。
◎大妻女子大学家政学部被服学科・吉井ゼミ学生代表 齋田結愛さんよりコメント
このたび⽯川県の繊維メーカー、東京都・石川県の縫製⼯場、そして全国の様々な服飾関連の企業・工場の皆様のご⽀援・ご協⼒により、環境に配慮した、デザイン豊かなアイテムの企画が実現しました。今年度は、私たち女子大生が「着たい」と感じる感性を出発点に、それを⼤⼈の⼥性にも寄り添うかたちへと落とし込みました。⽇常の中でふと気持ちが華やぐような、着ることで少し前向きになれるようなアイテムを提案しています。また、サステナブルという視点を⼤切にしながら、⻑く愛されるものづくりを⽬指しました。私たちの想いが込められたファッションを、ぜひ多くの⽅々にご体感いただき、⽇常にささやかな彩りを添える存在として感じていただけましたら幸いです。⽟川⾼島屋にて皆様のお越しをお待ちしております。
・m_r tokyoインスタグラム https://www.instagram.com/m_rtokyo/
・m_r tokyo情報サイト http://www.fashion-mr.tokyo/
（関連記事）
・大妻女子大学家政学部被服学科ファッションビジネス研究室がファッションブランド「m_r tokyo（マール トウキョウ）」を発足 -- 国内縫製メーカーとコラボ（2021.08.18）
https://www.u-presscenter.jp/article/post-46345.html
▼本件に関する問い合わせ先
大妻女子大学 広報・入試センター 広報・募集グループ
住所：東京都千代田区三番町12
TEL：03-5275-6011
FAX：03-3261-8119
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/