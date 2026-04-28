アルミニウム筐体 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年04月23に「アルミニウム筐体市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。アルミニウム筐体に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
アルミニウム筐体市場の概要
アルミニウム筐体 市場に関する当社の調査レポートによると、アルミニウム筐体 市場規模は 2035 年に約 165.5億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の アルミニウム筐体 市場規模は約 81.2億米ドルとなっています。アルミニウム筐体 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、アルミニウム製筐体の市場シェア拡大は、ネットワークの高密度化によるものです。ネットワークの高密度化によって、屋外および半屋外に設置される電子ノードの数が増加し、それらを天候、埃、不正操作、熱から保護する必要が生じるためです。
例えば、ヨーロッパ連合（EU）では、ヨーロッパ委員会の「デジタル10年2025年現状報告書」において、各国のデジタルロードマップに総額2,886億ユーロ相当の施策が盛り込まれていることが指摘されています。また、インフラストラクチャトラックの一環として、5Gの基本カバレッジの進展とエッジノードの展開も強調されています。
さらに、nVentの2024年版Form 10-Kでは、データセンターを含むミッションクリティカルなアプリケーションにおける需要が、デジタル化と人工知能の利用拡大に明確に結び付けられており、2024年12月時点で筐体セグメントの受注残高が665.9百万米ドルに達したと報告されています。データノードの増加と制御システムの高度化は、保護された筐体の増加を意味し、重量、熱伝導率、耐腐食性が重要な要素となる場合、アルミニウムが有利となるため、アルミニウムの採用が急速に拡大しています。
アルミニウム筐体に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/aluminum-enclosure-market/590642230
アルミニウム製エンクロージャーに関する市場調査では、送配電インフラの拡張および改修に伴い、同市場のシェアが拡大する見通しであることも明らかになっています。こうしたインフラにおいては、保護と制御機器が変電所、フィーダー（配電線）、および連系線にわたって分散配置されています。
例えば米国では、米国エネルギー省が、総額105億米ドルに上る「グリッドの強靭化革新パートナーシップ（GRIP）」プログラムを、電力グリッドの柔軟性と強靭性を強化するための国家的な取り組みとして位置づけています。
さらにヨーロッパでは、ヨーロッパ委員会が2025年1月30日付のプレスリリースにおいて、「ヨーロッパ連結基金（CEF）」を通じ、41件の国境を越えるエネルギーインフラプロジェクトに対し約12.5億ユーロの助成金を割り当てるほか、8件の電力グリッドプロジェクト向けに約750百万ユーロを充当することを発表しました。こうした電力グリッド拡張プログラムの推進は、分散型制御機器の導入拡大につながり、世界中の電力インフラ分野におけるアルミニウム製エンクロージャーの需要を喚起するものと見込まれます。
アルミニウム筐体市場の概要
アルミニウム筐体 市場に関する当社の調査レポートによると、アルミニウム筐体 市場規模は 2035 年に約 165.5億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の アルミニウム筐体 市場規模は約 81.2億米ドルとなっています。アルミニウム筐体 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、アルミニウム製筐体の市場シェア拡大は、ネットワークの高密度化によるものです。ネットワークの高密度化によって、屋外および半屋外に設置される電子ノードの数が増加し、それらを天候、埃、不正操作、熱から保護する必要が生じるためです。
例えば、ヨーロッパ連合（EU）では、ヨーロッパ委員会の「デジタル10年2025年現状報告書」において、各国のデジタルロードマップに総額2,886億ユーロ相当の施策が盛り込まれていることが指摘されています。また、インフラストラクチャトラックの一環として、5Gの基本カバレッジの進展とエッジノードの展開も強調されています。
さらに、nVentの2024年版Form 10-Kでは、データセンターを含むミッションクリティカルなアプリケーションにおける需要が、デジタル化と人工知能の利用拡大に明確に結び付けられており、2024年12月時点で筐体セグメントの受注残高が665.9百万米ドルに達したと報告されています。データノードの増加と制御システムの高度化は、保護された筐体の増加を意味し、重量、熱伝導率、耐腐食性が重要な要素となる場合、アルミニウムが有利となるため、アルミニウムの採用が急速に拡大しています。
アルミニウム筐体に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/aluminum-enclosure-market/590642230
アルミニウム製エンクロージャーに関する市場調査では、送配電インフラの拡張および改修に伴い、同市場のシェアが拡大する見通しであることも明らかになっています。こうしたインフラにおいては、保護と制御機器が変電所、フィーダー（配電線）、および連系線にわたって分散配置されています。
例えば米国では、米国エネルギー省が、総額105億米ドルに上る「グリッドの強靭化革新パートナーシップ（GRIP）」プログラムを、電力グリッドの柔軟性と強靭性を強化するための国家的な取り組みとして位置づけています。
さらにヨーロッパでは、ヨーロッパ委員会が2025年1月30日付のプレスリリースにおいて、「ヨーロッパ連結基金（CEF）」を通じ、41件の国境を越えるエネルギーインフラプロジェクトに対し約12.5億ユーロの助成金を割り当てるほか、8件の電力グリッドプロジェクト向けに約750百万ユーロを充当することを発表しました。こうした電力グリッド拡張プログラムの推進は、分散型制御機器の導入拡大につながり、世界中の電力インフラ分野におけるアルミニウム製エンクロージャーの需要を喚起するものと見込まれます。