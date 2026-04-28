ニジゲンノモリ×世界コスプレサミット『第3回 淡路島COSPLAY～アワコス～』 ファミリー向け「キッズプログラム」を大幅拡充！ 忍者ごっこや無料撮影サービスを新たに実施
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348176/images/bodyimage1】
兵庫県淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」では、世界最大級のコスプレイベント「世界コスプレサミット」を主催する株式会社WCSに協力し、コスプレイベント『第3回 淡路島COSPLAY～アワコス～ Powered by 世界コスプレサミット』を2026年5月30日（土）に開催いたします。
「ニジゲンノモリ」では、これまで2回に渡り、淡路島COSPLAY～アワコス～を開催。各アトラクションに関連する作品にとどまらず、さまざまなニジゲンコンテンツのキャラクターに扮するコスプレイヤーが淡路島に集結し、360°大自然に囲まれた環境での撮影と交流をお楽しみいただきました。
第3回目となる「アワコス」において、ファミリー層やキッズコスプレイヤーを対象とした特別プログラムを実施いたします。
本プログラムは、子どもたちがコスプレを通じてアニメやゲームの世界観に没入し、家族で特別な思い出を作れるよう企画されました。コスプレ体験やアワコス認定証（シール）の配布、プロカメラマンによる無料撮影など、多彩なコンテンツをご用意しています。
また、本イベントは本格的な衣装だけでなく、気軽な軽装コスプレでも参加可能で、初心者やファミリー層でも安心して楽しめる設計となっています。
さらに、コスプレ参加者は通常別途チケットが必要となるアトラクションエリアへ入場可能となり、撮影目的であれば自由にロケーションを活用することができます。コスプレ参加チケットのみで多彩な撮影スポットを利用できる点も、本イベントならではの魅力です。
加えて、第3回開催を記念し、「TVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリ コラボイベント」エリアが特別に昼間も開放され、通常とは異なる時間帯での撮影体験が可能となります。作品の世界観をよりリアルに体感できる貴重な機会として、注目を集めています。
ファミリー向け「キッズプログラム」の主な内容
1. 謎解き体験＆小道具貸し出し
「NARUTO＆BORUTO 忍里」エリアにて、ボルト・サラダ・ミツキが登場する体験型謎解きゲーム「科学忍具のヒミツを探れ！」を展開します。シールや折り紙を使った工作を通して謎を解き明かす参加型コンテンツで、クリア特典としてオリジナル缶バッジをプレゼントいたします。また、アワコス参加者限定でプレミアムアイテム「ミナトのクナイ」の特別貸し出しも実施し、本格的な忍者コスプレ撮影をお楽しみいただけます。
2. アワコス「勇者／忍者／兵団」認定証のプレゼント
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348176/images/bodyimage2】
12歳以下のお子さまを優先対象に、体験コンテンツ参加の証として「アワコス 勇者／忍者／兵団」認定証シールを配布いたします。アワコス受付や各テーマエリアにて、スタッフに声をかけていただくとプレゼントいたします。写真映えするデザインで、思い出としてお持ち帰りいただけます。
3. 飲食連動ミニ特典
小学生以下のキッズコスプレイヤーを対象に、モリノテラスにてバニラソフトクリーム（プレミアムバニラ）をプレゼントいたします。コスプレ姿でイベントを満喫した後のご褒美として、ご家族での休憩時間にお楽しみください。
4. プロカメラマンによる無料撮影サービス
キッズ・ファミリー層を対象に、WCS公式カメラマンによる無料撮影サービスを実施いたします。撮影したデータは当日1枚をスマートフォンへ即時転送し、ご希望の方には後日追加データをご提供します。芝生広場や各テーマエリアでの思い出を、プロのクオリティで残すことができます。
兵庫県淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」では、世界最大級のコスプレイベント「世界コスプレサミット」を主催する株式会社WCSに協力し、コスプレイベント『第3回 淡路島COSPLAY～アワコス～ Powered by 世界コスプレサミット』を2026年5月30日（土）に開催いたします。
「ニジゲンノモリ」では、これまで2回に渡り、淡路島COSPLAY～アワコス～を開催。各アトラクションに関連する作品にとどまらず、さまざまなニジゲンコンテンツのキャラクターに扮するコスプレイヤーが淡路島に集結し、360°大自然に囲まれた環境での撮影と交流をお楽しみいただきました。
第3回目となる「アワコス」において、ファミリー層やキッズコスプレイヤーを対象とした特別プログラムを実施いたします。
本プログラムは、子どもたちがコスプレを通じてアニメやゲームの世界観に没入し、家族で特別な思い出を作れるよう企画されました。コスプレ体験やアワコス認定証（シール）の配布、プロカメラマンによる無料撮影など、多彩なコンテンツをご用意しています。
また、本イベントは本格的な衣装だけでなく、気軽な軽装コスプレでも参加可能で、初心者やファミリー層でも安心して楽しめる設計となっています。
さらに、コスプレ参加者は通常別途チケットが必要となるアトラクションエリアへ入場可能となり、撮影目的であれば自由にロケーションを活用することができます。コスプレ参加チケットのみで多彩な撮影スポットを利用できる点も、本イベントならではの魅力です。
加えて、第3回開催を記念し、「TVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリ コラボイベント」エリアが特別に昼間も開放され、通常とは異なる時間帯での撮影体験が可能となります。作品の世界観をよりリアルに体感できる貴重な機会として、注目を集めています。
ファミリー向け「キッズプログラム」の主な内容
1. 謎解き体験＆小道具貸し出し
「NARUTO＆BORUTO 忍里」エリアにて、ボルト・サラダ・ミツキが登場する体験型謎解きゲーム「科学忍具のヒミツを探れ！」を展開します。シールや折り紙を使った工作を通して謎を解き明かす参加型コンテンツで、クリア特典としてオリジナル缶バッジをプレゼントいたします。また、アワコス参加者限定でプレミアムアイテム「ミナトのクナイ」の特別貸し出しも実施し、本格的な忍者コスプレ撮影をお楽しみいただけます。
2. アワコス「勇者／忍者／兵団」認定証のプレゼント
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12歳以下のお子さまを優先対象に、体験コンテンツ参加の証として「アワコス 勇者／忍者／兵団」認定証シールを配布いたします。アワコス受付や各テーマエリアにて、スタッフに声をかけていただくとプレゼントいたします。写真映えするデザインで、思い出としてお持ち帰りいただけます。
3. 飲食連動ミニ特典
小学生以下のキッズコスプレイヤーを対象に、モリノテラスにてバニラソフトクリーム（プレミアムバニラ）をプレゼントいたします。コスプレ姿でイベントを満喫した後のご褒美として、ご家族での休憩時間にお楽しみください。
4. プロカメラマンによる無料撮影サービス
キッズ・ファミリー層を対象に、WCS公式カメラマンによる無料撮影サービスを実施いたします。撮影したデータは当日1枚をスマートフォンへ即時転送し、ご希望の方には後日追加データをご提供します。芝生広場や各テーマエリアでの思い出を、プロのクオリティで残すことができます。