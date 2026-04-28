液体フィルター市場の規模、シェア分析、成長要因および予測（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「液体フィルター市場の将来動向および機会分析 - 2025年から2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表しました。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行うことが可能です。本調査レポートにおいて、KD Market Insightsの研究者は一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合のベンチマーキング、ならびに各社の市場参入戦略（GTM戦略）の理解を行いました。
液体ろ過市場：世界の産業における純度確保
世界の液体ろ過市場は、現代の産業プロセスや環境保護を支える重要でありながら、しばしば目に見えない基盤として機能しています。バイオ医薬品の無菌性確保から、自治体の飲料水浄化、製造業における化学物質のろ過に至るまで、液体ろ過システムはあらゆる分野において流体中の汚染物質、微粒子、不純物を除去するために不可欠です。2026年初頭時点で、この市場は、環境規制の強化、新興国における急速な工業化、そして水不足や高純度製造への世界的関心の高まりにより、力強く持続的な成長を遂げています。
無料のサンプルレポートをリクエストする@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/547
市場規模と成長動向
液体ろ過市場は、調査範囲や手法によってさまざまな推計が存在するものの、主要な調査機関はいずれも堅調な成長を確認しています。世界の液体フィルター市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8.9%で成長し、2035年末までに市場規模は315億米ドルに達すると予測されています。なお、2024年の市場規模は132億米ドルでした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348210/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
液体ろ過市場は、いくつかの重要な観点で区分することができます。
素材別：
市場はポリマー、アラミド、金属、コットンに分類されます。ポリマー分野は、ポリプロピレン、ポリエステル、ポリアミドなどの材料が持つ優れた耐薬品性、機械的強度、汎用性により、2025年には約51.31%の市場シェアを占め、最大のセグメントとなっています。一方、アラミド分野は、高温耐性と機械的強度に優れ、鉱業や化学ろ過といった過酷な環境での需要増加により、最も速い成長が見込まれています。
フィルターメディア別：
不織布、織布、メッシュに分類されます。不織布セグメントは、上水処理、医薬品、食品・飲料業界での広範な利用により、2025年に32.4%の市場シェアで主導すると予測されています。不織布は高流量、均一な孔径、カスタマイズの容易さといった利点を持ちます。北米では、不織布のシェアはさらに高く61.4%に達しています。
最終用途産業別：
主な用途には、自治体（最大セグメントで、水処理インフラ投資により牽引）、食品・飲料、化学、バイオ医薬品（無菌環境での高純度ろ過需要により最も成長が速い）、鉱業が含まれます。
成長の主な推進要因
厳格な環境規制と水質基準
最も強力な成長要因は、産業排水や飲料水の品質に関する規制の強化です。米国EPAの2024年国家一次飲料水規則や世界各国の同様の規制により、産業界は高度なろ過システムの導入を迫られています。世界の産業排水量は年間3,000億立方メートルを超えており、効率的な液体ろ過の必要性はこれまで以上に高まっています。
新興国における急速な工業化と都市化
液体ろ過市場：世界の産業における純度確保
世界の液体ろ過市場は、現代の産業プロセスや環境保護を支える重要でありながら、しばしば目に見えない基盤として機能しています。バイオ医薬品の無菌性確保から、自治体の飲料水浄化、製造業における化学物質のろ過に至るまで、液体ろ過システムはあらゆる分野において流体中の汚染物質、微粒子、不純物を除去するために不可欠です。2026年初頭時点で、この市場は、環境規制の強化、新興国における急速な工業化、そして水不足や高純度製造への世界的関心の高まりにより、力強く持続的な成長を遂げています。
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市場規模と成長動向
液体ろ過市場は、調査範囲や手法によってさまざまな推計が存在するものの、主要な調査機関はいずれも堅調な成長を確認しています。世界の液体フィルター市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8.9%で成長し、2035年末までに市場規模は315億米ドルに達すると予測されています。なお、2024年の市場規模は132億米ドルでした。
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市場セグメンテーション
液体ろ過市場は、いくつかの重要な観点で区分することができます。
素材別：
市場はポリマー、アラミド、金属、コットンに分類されます。ポリマー分野は、ポリプロピレン、ポリエステル、ポリアミドなどの材料が持つ優れた耐薬品性、機械的強度、汎用性により、2025年には約51.31%の市場シェアを占め、最大のセグメントとなっています。一方、アラミド分野は、高温耐性と機械的強度に優れ、鉱業や化学ろ過といった過酷な環境での需要増加により、最も速い成長が見込まれています。
フィルターメディア別：
不織布、織布、メッシュに分類されます。不織布セグメントは、上水処理、医薬品、食品・飲料業界での広範な利用により、2025年に32.4%の市場シェアで主導すると予測されています。不織布は高流量、均一な孔径、カスタマイズの容易さといった利点を持ちます。北米では、不織布のシェアはさらに高く61.4%に達しています。
最終用途産業別：
主な用途には、自治体（最大セグメントで、水処理インフラ投資により牽引）、食品・飲料、化学、バイオ医薬品（無菌環境での高純度ろ過需要により最も成長が速い）、鉱業が含まれます。
成長の主な推進要因
厳格な環境規制と水質基準
最も強力な成長要因は、産業排水や飲料水の品質に関する規制の強化です。米国EPAの2024年国家一次飲料水規則や世界各国の同様の規制により、産業界は高度なろ過システムの導入を迫られています。世界の産業排水量は年間3,000億立方メートルを超えており、効率的な液体ろ過の必要性はこれまで以上に高まっています。
新興国における急速な工業化と都市化