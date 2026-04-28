ネオンガス市場の規模、シェアレポート、成長要因および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「ネオンガス市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年」と題した市場調査レポートの発表を喜んでお知らせします。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次および二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合のベンチマーキング、およびそれらの市場投入戦略（GTM）の理解を行っています。
ネオンガス市場：デジタル時代を支える重要元素
ネオンガス市場は、量的には比較的小規模であるものの、現代の産業において極めて重要な戦略的価値を持っています。独特の発光特性と完全な化学的不活性を持つ希ガスであるネオンは、複数のハイテク分野で不可欠な存在です。中でも最も重要な用途は半導体製造であり、高純度ネオンはエキシマレーザーのバッファガスとして深紫外線リソグラフィに使用され、先端集積回路に必要な微細パターニングを可能にしています。世界的な半導体需要の急増とサプライチェーンにおける地政学的圧力の高まりの中で、ネオンガス市場は変革期を迎えており、東欧中心の供給構造から、より多様化されたグローバル生産体制へと移行しています。
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市場規模と成長動向
世界のネオンガス市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）7.8％で成長し、2035年末までに6億4,840万米ドルの市場規模に達すると予測されています。2024年の市場規模は2億8,730万米ドルでした。
地域別の動向では、アジア太平洋地域が最大かつ最も成長の速い市場であり、2035年までに約34.40％のシェアを占めると予測されています。この優位性は、中国、台湾、韓国、日本における大規模な半導体製造投資によって支えられています。北米および欧州も重要な市場であり続けますが、サプライチェーンリスクの軽減を目的として、これらの地域への生産分散が進んでいます。中国、インド、韓国は、大きな成長ポテンシャルを持つ主要な新興市場です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348205/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
ネオンガス市場は、いくつかの重要な観点で分類することができます：
純度別：
市場は3つの異なる純度グレードに分けられ、それぞれ特定の用途に対応しています：
超高純度（99.999％以上）：最も成長が速いセグメントであり、半導体リソグラフィ、エキシマレーザー、先端研究用途に不可欠です。このグレードは高い価格プレミアムを持ちます。
高純度（99.99％～99.999％）：レーザーシステム、医療画像、精密工業用途で使用されます。
低～中純度：最大限の純度を必要としない従来の照明、サイン、商業用途に使用されます。
用途別：
半導体製造（最大かつ最も成長が速い）：ネオンは深紫外線（DUV）リソグラフィ用エキシマレーザーに不可欠であり、先端ロジックおよびメモリチップのパターニングを可能にします。半導体業界が2030年までに約1兆ドルを設備投資に投入する中で、高純度ネオンの需要は急増しています。
レーザー技術：ヘリウムネオン（HeNe）レーザーは、バーコードスキャン、光学アライメント、精密測定、医療処置などに使用されます。
ネオンガス市場：デジタル時代を支える重要元素
ネオンガス市場は、量的には比較的小規模であるものの、現代の産業において極めて重要な戦略的価値を持っています。独特の発光特性と完全な化学的不活性を持つ希ガスであるネオンは、複数のハイテク分野で不可欠な存在です。中でも最も重要な用途は半導体製造であり、高純度ネオンはエキシマレーザーのバッファガスとして深紫外線リソグラフィに使用され、先端集積回路に必要な微細パターニングを可能にしています。世界的な半導体需要の急増とサプライチェーンにおける地政学的圧力の高まりの中で、ネオンガス市場は変革期を迎えており、東欧中心の供給構造から、より多様化されたグローバル生産体制へと移行しています。
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市場規模と成長動向
世界のネオンガス市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）7.8％で成長し、2035年末までに6億4,840万米ドルの市場規模に達すると予測されています。2024年の市場規模は2億8,730万米ドルでした。
地域別の動向では、アジア太平洋地域が最大かつ最も成長の速い市場であり、2035年までに約34.40％のシェアを占めると予測されています。この優位性は、中国、台湾、韓国、日本における大規模な半導体製造投資によって支えられています。北米および欧州も重要な市場であり続けますが、サプライチェーンリスクの軽減を目的として、これらの地域への生産分散が進んでいます。中国、インド、韓国は、大きな成長ポテンシャルを持つ主要な新興市場です。
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市場セグメンテーション
ネオンガス市場は、いくつかの重要な観点で分類することができます：
純度別：
市場は3つの異なる純度グレードに分けられ、それぞれ特定の用途に対応しています：
超高純度（99.999％以上）：最も成長が速いセグメントであり、半導体リソグラフィ、エキシマレーザー、先端研究用途に不可欠です。このグレードは高い価格プレミアムを持ちます。
高純度（99.99％～99.999％）：レーザーシステム、医療画像、精密工業用途で使用されます。
低～中純度：最大限の純度を必要としない従来の照明、サイン、商業用途に使用されます。
用途別：
半導体製造（最大かつ最も成長が速い）：ネオンは深紫外線（DUV）リソグラフィ用エキシマレーザーに不可欠であり、先端ロジックおよびメモリチップのパターニングを可能にします。半導体業界が2030年までに約1兆ドルを設備投資に投入する中で、高純度ネオンの需要は急増しています。
レーザー技術：ヘリウムネオン（HeNe）レーザーは、バーコードスキャン、光学アライメント、精密測定、医療処置などに使用されます。