CMOSイメージセンサー市場の規模、シェア、主要企業および2035年までの予測である。
サーベイレポート合同会社は、市場調査レポート「CMOSイメージセンサ市場」 （2026年4月発行） を発表しました： この調査レポートは、CMOSイメージセンサ市場の予測評価を提供しています。CMOSイメージセンサ市場の成長促進要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの主要な市場ダイナミクスをハイライトしています。
CMOSイメージセンサー市場概要
CMOS（相補型金属酸化膜半導体）イメージセンサーは、光を電子信号に変換するためにカメラやその他のイメージングデバイスで使用されるデジタルセンサーの一種である。スマートフォン、デジタルカメラ、ウェブカメラなどの民生用電子機器や、産業用・科学用アプリケーションで広く使用されている。
Surveyreportsの専門家は、世界のCMOSイメージセンサー市場は、2025年に313億米ドルと評価されました。2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）7.9％で拡大し、2035年末には636億米ドルに達すると予測されています。。Surveyreportsのアナリストによる質的なCMOSイメージセンサ市場分析によると、CMOSイメージセンサの市場規模は、モバイルデバイスの複数のカメラ需要の増加、高画質画像キャプチャガジェット、写真撮影の上昇の結果として拡大する。CMOSイメージセンサ市場の主要企業としては、STMicroelectronics NV、Sony Group Corporation、Samsung Electronics Co. Ltd.、オン・セミコンダクター株式会社、キヤノン株式会社などである。
当社のCMOSイメージセンサ市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5つの異なる地域とその国に関する詳細な分析も含まれています。また、日本のお客様のニーズに合わせた詳細な分析も行っています。
レポートのサンプルURL: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1035685
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348211/images/bodyimage1】
目次
● CMOSイメージセンサの市場規模、成長分析、各国の主要市場プレイヤーの評価
● CMOSイメージセンサの世界市場（北米、欧州、アジア太平洋地域、中南米）の2035年までの需要と機会分析（日本を含む国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析 技術別、用途別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的競争機会
● 投資家向け競争モデル
CMOSイメージセンサー市場のセグメンテーション
- テクノロジー別
o フロント・サイド・イルミネーター
o バックサイドイルミネーター
- アプリケーション別
o コンシューマー・エレクトロニクス
o 自動車
o 産業用
o 航空宇宙
o 防衛
o 監視
- 地域別
o 北アメリカ, ヨーロッパ, アジア太平洋, ラテンアメリカ, 中東＆アフリカ
CMOSイメージセンサ市場の地域別セグメンテーション：
地域別に見ると、CMOSイメージセンサ市場は、北米、欧州、アジア太平洋地域、中南米、中東・アフリカの5つの主要地域に区分される。このうち、アジア太平洋地域は2035年末までに最大の市場シェアを占めると予測されている。
これらの地域はさらに次のように細分化される：
- 北米：米国、カナダ
- ヨーロッパ - 英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、その他のヨーロッパ地域
- アジア太平洋 - 日本、中国、インド、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
- 中南米 - メキシコ、アルゼンチン、その他の中南米地域
- 中東およびアフリカ
詳細レポートへのアクセスはこちら： https://www.surveyreports.jp/industry-analysis/cmos-image-sensors-market/1035685
Survey Reports合同会社
サーベイリポーツは、先進的な企業が卓越した成長を達成するのを支援してきた20年以上の経験を持つ市場調査およびコンサルティングサービスのプロバイダーです。当社は世界中のクライアントと協力し、破壊的なエコシステムの先を行くお手伝いをしています。すべての主要産業におけるすべての主要セグメントとニッチにおける専門知識により、適切なタイミングで適切なアドバイスをクライアントに提供し、市場における競争で優位に立つことを支援します。
配信元企業：Survey Reports合同会社
CMOSイメージセンサー市場概要
CMOS（相補型金属酸化膜半導体）イメージセンサーは、光を電子信号に変換するためにカメラやその他のイメージングデバイスで使用されるデジタルセンサーの一種である。スマートフォン、デジタルカメラ、ウェブカメラなどの民生用電子機器や、産業用・科学用アプリケーションで広く使用されている。
Surveyreportsの専門家は、世界のCMOSイメージセンサー市場は、2025年に313億米ドルと評価されました。2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）7.9％で拡大し、2035年末には636億米ドルに達すると予測されています。。Surveyreportsのアナリストによる質的なCMOSイメージセンサ市場分析によると、CMOSイメージセンサの市場規模は、モバイルデバイスの複数のカメラ需要の増加、高画質画像キャプチャガジェット、写真撮影の上昇の結果として拡大する。CMOSイメージセンサ市場の主要企業としては、STMicroelectronics NV、Sony Group Corporation、Samsung Electronics Co. Ltd.、オン・セミコンダクター株式会社、キヤノン株式会社などである。
当社のCMOSイメージセンサ市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5つの異なる地域とその国に関する詳細な分析も含まれています。また、日本のお客様のニーズに合わせた詳細な分析も行っています。
レポートのサンプルURL: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1035685
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348211/images/bodyimage1】
目次
● CMOSイメージセンサの市場規模、成長分析、各国の主要市場プレイヤーの評価
● CMOSイメージセンサの世界市場（北米、欧州、アジア太平洋地域、中南米）の2035年までの需要と機会分析（日本を含む国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析 技術別、用途別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的競争機会
● 投資家向け競争モデル
CMOSイメージセンサー市場のセグメンテーション
- テクノロジー別
o フロント・サイド・イルミネーター
o バックサイドイルミネーター
- アプリケーション別
o コンシューマー・エレクトロニクス
o 自動車
o 産業用
o 航空宇宙
o 防衛
o 監視
- 地域別
o 北アメリカ, ヨーロッパ, アジア太平洋, ラテンアメリカ, 中東＆アフリカ
CMOSイメージセンサ市場の地域別セグメンテーション：
地域別に見ると、CMOSイメージセンサ市場は、北米、欧州、アジア太平洋地域、中南米、中東・アフリカの5つの主要地域に区分される。このうち、アジア太平洋地域は2035年末までに最大の市場シェアを占めると予測されている。
これらの地域はさらに次のように細分化される：
- 北米：米国、カナダ
- ヨーロッパ - 英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、その他のヨーロッパ地域
- アジア太平洋 - 日本、中国、インド、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
- 中南米 - メキシコ、アルゼンチン、その他の中南米地域
- 中東およびアフリカ
詳細レポートへのアクセスはこちら： https://www.surveyreports.jp/industry-analysis/cmos-image-sensors-market/1035685
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