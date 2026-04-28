あまがさきグリーンフェスタ2026

　尼崎市内の上坂部西公園（尼崎市都市緑化植物園）にて、令和８年（2026年）４月29日（水・祝）に「あまがさきグリーンフェスタ2026」を開催します。

 

●　あまがさきグリーンフェスタについて

　　本イベントは（公財）尼崎緑化公園協会と尼崎市が共催しているイベントで、1968年（昭和43）年に

　「第13回兵庫県緑化大会」としてスタートしました。毎年４月29日（旧みどりの日）の祝日に開催され、

　2023年（令和５年）年からは「あまがさきグリーンフェスタ」に名称を変えて、市民への緑化普及啓発

　を図ることに重点を置いた体験・参加型のイベントとして実施しています。

 

●　実施内容

　　小学生以下を対象としたツリークライミングや草木遊びなどを体験できる「みどりの学校」や、春の花

　などの販売を行います。多肉植物の寄せ植え・苔テラリウムの講習会や昆虫の展示、毎年実施している

　「あまがさきフラワーガーデニングコンテスト」の入選者表彰式なども開催します。

 



＜開催概要＞

　開催日時：令和８年４月29日（水・祝）

　開催場所：尼崎市東塚口町２丁目2-1

　　　　　　上坂部西公園（尼崎市都市緑化植物園）

　アクセス：（電車）JR宝塚線「塚口」駅から南西へ徒歩約3分

　　　　　 （バス）阪神バス・阪急バス「ピッコロシアター」下車すぐ

　ホームページ：https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/siminsanka/bika_mati/082midorisoudan.html

 