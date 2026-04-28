パーソナルエージェント株式会社(本社：東京都練馬区、代表：坪内 健介)は、口コミ掲載数100万件を有する保育士向け保育施設の職場口コミ情報サイト「保育士のミカタ」において、本日より、2027年3月に四年制大学・短期大学を卒業予定の保育学生を対象とした就職支援施策を開始いたしました。





※国内最大級：社内調査に基づき、保育業界に特化した保育士向け口コミサイト(保護者向けサービスを除く)として公表されている口コミ掲載数をもとに算出(2026年4月時点)





本施策では、提携求人サイトまたは提携保育事業者の電話カウンセリングを完了した学生に対し、最大90日間、本来有料(30日間3,300円)のプレミアムサービスを無料で提供いたします。





27年卒保育学生向け口コミ見放題サービス開始





■ 背景

2026年4月より全国で本格スタートしている「こども誰でも通園制度」において、保育士不足が制度導入・拡充のボトルネックとなっています。

保育現場では慢性的な人材不足が続いており、特に新卒保育士の確保と定着が重要な課題となっています。

こうした状況を受け、「保育士のミカタ」では、保育学生が納得して就職先を選べる環境を整えることで、一人でも多くの保育士が保育現場に増え、定着していくことを目指しています。









■ 施策概要

【対象者】

2027年3月卒業予定の保育学生(四年制大学・短期大学)





【提供条件】

・提携求人サイト

または

・提携保育事業者

の電話カウンセリング完了





※提携求人サイトは現在ご利用可能です。

※提携保育事業者経由の利用は2026年6月頃より開始予定です。

※対象エリアは東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県より開始し、全国へ順次拡大予定です。

※提携求人サイトおよび提携保育事業者は順次拡大予定です。





【提供内容】

・下記プレミアムサービス(通常30日間3,300円)を最大90日間無料提供

1)先輩保育士による職場口コミの見放題

2)最寄り駅等の保育施設の職場評価ランキングの見放題









■ 利用方法

本サービスは以下のいずれかの方法でご利用いただけます。

【提携求人サイト経由】

https://hoikushi-mikata.jp/campaign/alliance/





【提携保育事業者経由】

https://hoikushi-mikata.jp/fw/campaign/









■ ご利用の流れ

最短当日の利用開始が可能です。

1.利用登録を行う

2.電話カウンセリングを受ける

3.カウンセリング完了メールを受信する

4.口コミ見放題サービスの無料提供開始

5.無料期間終了後は自動的にサービス終了(有料化は一切ありません)









■ サービスの特長

・現役保育士の口コミにより、職場環境や人間関係を事前に把握可能

・保育施設をランキング形式で比較でき、自分に合った職場選びを支援

・キャリア相談と併用することで、納得度の高い就職活動を実現









■ 参画企業・団体の募集

本取り組みに賛同いただけるパートナーを募集しております。





【対象】

・保育学生向け求人サイト運営企業

・保育園・認定こども園等の運営事業者

・保育士養成校(大学・短期大学・専門学校)





本取り組みに参画いただくことで、保育学生への送客機会の創出に加え、就職支援に積極的な事業者としてのブランディング強化や採用効率の向上が期待できます。









■ 今後の展開

今後も「保育士のミカタ」では、保育学生および保育士の就職・転職支援を強化し、保育業界における人材不足の解消とミスマッチの低減に取り組んでまいります。









■ サービス概要

サービス名：保育士のミカタ

内容：保育士口コミ・職場ランキングの無料見放題サービス(＝プレミアムサービス)

料金：無料(最大90日間)









■ 会社概要

会社名 ： パーソナルエージェント株式会社

所在地 ： 東京都練馬区豊玉北5-18-10 4F

代表者 ： 坪内 健介

事業内容 ： 保育士・介護士・歯科衛生士向け口コミメディア運営

運営サイト： https://hoikushi-mikata.jp









■ 本件に関するお問い合わせ先

パーソナルエージェント株式会社 広報担当

お問い合わせ： https://hoikushi-mikata.jp/inquiry