株式会社カーター(本社：神奈川県相模原市、代表取締役：中村 聖士)は、新たに180ccエンジン、CVT(自動無段変速機)を搭載する「GOAT180」と、既存販売モデル「APtrikes250」のカスタムモデルを、2026年5月9日(土)から10日(日)まで東京ビッグサイトで開催される、「FIELDSTYLE TOKYO 2026」にて披露いたします。





GOAT180 走行画像1





▼GOAT180 車両本体価格

900,000円(税抜)／990,000円(税込)









【スペック】

全長 ：2,300mm

全幅 ：1,100mm

全高 ：1,700mm

車両重量 ：300kg

エンジンモデル：WUYANG製 180cc

エンジンタイプ：水冷4ストロークOHC4バルブ単気筒

燃料 ：無鉛レギュラーガソリン

排気量 ：180.4cc

最大出力 ：13.2kW(17.95PS)/8,250r.p.m

最大トルク ：16.9N・m(1.72kgf・m)/6,500r.p.m

変速機 ：CVT(自動無段変速機)

燃料タンク容量：約14L

※随時品質向上を目標にしている為、実際の商品と異なる部分が生じる可能性がございます。









【発売予定日】

2026年夏頃にリリースを予定









■GOAT180とは

“Greatest Of All Time”の名にふさわしい存在を目指して開発された、新世代のガソリンエンジン搭載トライクです。CVT(自動無段変速機)を採用し、普通自動車免許(AT限定)で運転可能な仕様とすることで、操作性と敷居の低さを大幅に向上。より幅広いユーザーにとって扱いやすいモデルとなっています。





本モデルは、「バイクとクルマのいいとこどり」というトライクの魅力をさらに進化させた一台であり、日常使いからアウトドアまで幅広いシーンに対応。車名の由来でもある“山羊(GOAT)”のように、道なき道をも進む走破性をコンセプトに、安定した走行性能とガソリンエンジンならではの力強い走りを実現しています。





また、「GOAT180」は2026年夏頃の予約開始を予定しており、今回の展示では実車をご覧いただきながら、いち早くその魅力をご体感いただけます。





トライクの新たな可能性を提示する一台として、ぜひ会場にてご注目ください。





GOAT180 全4色





【展示会概要】

イベント名：FIELDSTYLE TOKYO 2026

出展内容 ：「GOAT180」展示

「APtrikes250」カスタムモデル展示

小間番号 ：南展示練 南3ホール ブース番号764

主催 ：FIELDSTYLE実行委員会





APtrikes250 カスタムモデル





【会社概要】

社名 ： 株式会社カーター・KATER CO.,LTD.

サービスショップ： プリマライド・PRIMARIDE

本社所在地 ： 〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名6026-2

代表取締役 ： 中村 聖士

TEL/FAX ： 042-814-8760

WEBサイト ： https://www.aptrikes.jp

https://primaride.net