■「長くて難しい性格診断」では、対話は生まれない 家庭・職場・恋愛・教育現場における人間関係の悩みは、年齢や立場を問わず尽きません。しかし従来の性格診断は「質問数が多い」「結果が抽象的で会話に活かしづらい」「専門知識がないと使えない」といった壁がありました。 『SHIFTカード』は、人の性格を 5つの基本エネルギー でシンプルに整理し、 5枚のカードから2枚を選ぶだけ で相手の傾向を可視化するという性格診断を超えた新感覚のコミュニケーション促進ツールです。さらに5枚すべてに順位をつければ 120通りに性格を分析でき、所要時間はわずか 2分。難しい解説を読み込まなくても、その場ですぐに使えます。 ■ 『SHIFTカード』 3つの特長 1．たった20秒で、相手を知る糸口が見つかる 複雑な質問もアンケート用紙も不要。カードを2枚選ぶだけで、その人が大切にしている考え方、行動のクセ、接し方のコツが自然と見えてきます。 2．「裏の性格」「抑えている本音」まで読み取れる 上位2枚で20通り、5枚すべての順番をつければ120通りにまで分析が可能。3～5枚目に選ばれたカードが、本人さえ気づいていない一面を映し出します。「自分でも気づいていなかった一面にハッとした」という声を多くいただいています。 3．専門知識ゼロ、今日から使える カウンセラー・コーチ・教師・人事担当・婚活アドバイザーをはじめ、人と関わるすべての方が、特別な研修を受けずに導入可能です。 ■ こんな方・こんなシーンで使われています 恋愛や婚活がうまくいかない方 初対面の会話が苦手な方 人間関係で疲れやすい方 就活中の学生や転職活動中の社会人 カウンセリング・コーチング・教育に携わる方 結婚相談所・人材育成・企業研修などに従事するプロフェッショナル カードを見ながら話すだけで、「なぜ話が噛み合わなかったのか」「どう接すれば楽になるのか」が感覚的に理解でき、相手を変えようとせず、まず理解することから関係が自然と良くなっていきます。 カードラインナップ 1.性格診断・中高校生以上版（中学生～大人） 2.恋愛時の性格診断・中高校生以上版（恋愛中の方） 3.恋愛深化時の性格診断・中高校生以上版（パートナーシップを深めたい方） 4.性格診断・社会人版（社会人全般） 5.価値観診断・婚活者、既婚者版（婚活者・ご夫婦） 6.仕事をするときの性格診断・人事部門、就活学生版（採用担当・就活生） 7.小学生用SHIFTカード（男の子用）（男児・保護者・教師） 8.小学生用SHIFTカード（女の子用）（女児・保護者・教師） ※ 小学生用は「イラストを見て選ぶだけで子どもの才能が分かる」設計。子どもとの接し方・指導方法のヒントが得られます。 ■ 本件に関するお問い合わせ先 公式サイト https://shift-card.connected-one.world/ 電話番号：080－9037－1122 Email：yamazaki@perfect-matching.com