北海道新冠町で太平洋を望む絶景のロケーションに位置する「新冠温泉 ホテルヒルズ」(所在地：北海道新冠郡新冠町字西泊津16-3、運営：株式会社北海道ホテル＆リゾート)は、2026年4月25日(土)に、キャンピングカーや車中泊旅行者向けの施設「RVパークにいかっぷ」をオープンいたします。





日高初のRVパークがオープン！





■ 提供背景

近年、旅行やアウトドア体験の選択肢としてキャンピングカーが注目を集めており、車中泊の需要が高まっています。特に北海道は広大な自然と美しい景観に恵まれ、キャンピングカーでの周遊に最適な地域です。しかし、安心して快適に車中泊ができる施設はまだ十分とは言えません。





当施設は、日高自動車道「新冠IC」の開通により、札幌圏などからのアクセスが格段に向上した新冠町に位置しています。この利便性を活かし、キャンピングカーでの旅行者に快適な滞在を提供するとともに、新冠温泉ホテルヒルズの温泉施設や食事処も利用できることで、より充実した旅の拠点となることを目指し、「RVパークにいかっぷ」を開設いたしました。









■ 「RVパークにいかっぷ」の3つの特徴

◆ 特徴1：電源設備完備！快適な車中泊をサポート

全5台の駐車スペースには、100V20Aの電源設備を完備。キャンピングカーの電化製品を安心してご利用いただけます。セミフルコン、キャブコン、バンコン、軽キャン、一般車まで、幅広い車種に対応しており、ペット同伴も可能です。長時間のドライブで疲れた体を癒し、翌日からの旅に備えることができます。





◆ 特徴2：ホテル施設が利用可能！温泉とトイレでリフレッシュ

RVパークご利用のお客様は、ホテルヒルズ内の温泉施設を別途料金でご利用いただけます。太平洋を一望できる露天風呂で、旅の疲れを癒し、心身ともにリフレッシュしてください。また、ホテル内のトイレは24時間利用可能で、清潔で快適な環境を提供します。ゴミは指定の場所で処理できるため、長期滞在でも安心です。





◆ 特徴3：日高の魅力を満喫できる観光拠点

「RVパークにいかっぷ」は、日高自動車道「新冠IC」からすぐの好立地。日本一の馬産地として知られる新冠町を拠点に、周辺の観光スポットへのアクセスも抜群です。サラブレッドの故郷ならではの体験や、日高の豊かな自然を満喫するアウトドアアクティビティなど、キャンピングカーでの旅をさらに豊かにする拠点としてご活用いただけます。





とろっとした美肌の湯を夕陽を見ながらおたのしみください。

サラブレッドの故郷ならではの体験や、日高の豊かな自然を満喫！





■ 施設概要

施設名 ： RVパークにいかっぷ

開設日 ： 2026年4月25日(土)スタート

料金 ： 1区画(電源設備込)3,000円

利用可能台数 ： 5台

駐車スペース ： 1区画 長さ7m・幅4m

電源設備 ： 100V20A

駐車可能サイズ： セミフルコン・キャブコン・バンコン・軽キャン・一般車

ペット ： 利用可

入浴 ： 別途料金にて新冠温泉を利用可

トイレ ： ホテル内にて24時間利用可

ゴミ ： 指定場所にて対応

営業日 ： 新冠温泉 ホテルヒルズに準ずる(休館日はRVパークも休業)

予約 ： 新冠温泉 ホテルヒルズ TEL 0146-47-2100









■ 会社概要

商号 ： 北海道ホテル＆リゾートホールディングス株式会社

代表者 ： 代表取締役 小林 英樹

所在地 ： 〒003-0803 北海道札幌市白石区菊水3条1丁目1-20

設立 ： 2003年5月

事業内容： ホテル・旅館・温浴施設・レストラン・スイーツなど総合ホスピタリティ事業

資本金 ： 4,000万円(資本準備金含む)

URL ： https://hokkaido-har.com/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

新冠温泉 ホテルヒルズ

TEL ： 0146-47-2100

お問い合わせフォーム： https://hotelhills.jp/contact