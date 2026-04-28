静岡県函南の緑あふれる山間にあるTAMAGOYAベーカリーカフェ(所在地：静岡県田方郡函南町)では地元生産者さんの野菜を中心に使用したデリや、店内で焼き上げるパンが食べ放題のランチブッフェを提供しております。新たに登場する「伊豆丹那牛」を使用したお肉メニューは必見。GW期間中は、「伊豆丹那牛の伊豆味噌煮込み」が特別メニューとして登場し、伊豆の美味しさを存分にお楽しみいただけます。さらに、期間限定のイベントも開催！自然に囲まれたカフェで、心躍る時間をお楽しみください。





【公式ホームページ】 https://www.tamagoya-bakerycafe.com/









■丹那牛のローストビーフが味わえるセットも登場

今回ブッフェの中で「伊豆丹那牛プレート」が550円(税込)で追加可能となります。丹那の豊かな自然育ちの伊豆丹那牛は、経産牛ならではの赤身の旨味が特徴。

デリの中では濃く深い伊豆味噌でじっくり煮込んだ「伊豆丹那牛の伊豆味噌煮込み」もご用意しており、噛むほどに滋味深い味わいが広がる味わいをお楽しみいただけます。ぜひこの機会にここだけのおいしさを存分にお楽しみください！





【農園ランチブッフェ】

価格 ： 大人 2,500円(税込2,750円)

子供 900円(税込990円)

※4歳～小学生まで ※90分制

※フリードリンク付き

営業時間： 10:30～15:00L.O.









■自分だけのサラダ投稿キャンペーン

ブッフェをご注文されたお客様で、ご自身で盛り付けたサラダプレートをInstagramに投稿いただいた方にお菓子をプレゼント！

＜参加STEP＞

1)サラダをつくる

2)写真を撮る

3)ハッシュタグ「#マイサラダ」「#タマゴヤベーカリーカフェ」をつけて投稿

※開催期間：2026年4月29日(水・祝)～2026年5月6日(水)





自分だけのサラダ投稿キャンペーン









■親子で作ろう！ピザ作り体験！

親子で楽しめるイベントも開催！ピザ作り体験を開催いたします。

開催日時：2026年5月5日(火)・6日(水)各日14:30～16:00・4組限定

参加料金：親子1組 1,000円(税込) ピザ1人1枚・ドリンク付き

※各日4組限定、店頭にて受付順で定員に達し次第、受付終了









■お野菜をすくっちゃおう！

静岡県産のお野菜を20秒間ですくえた分だけお持ち帰り！

開催日時：2026年4月30日(木)・5月1日(金)・5月2日(土)各日9:00～なくなり次第終了

参加料金：1回500円(税込)





お野菜すくい









■「たまご専門店 TAMAGOYAベーカリーカフェ」について

静岡・函南の緑あふれる山間に位置し、目の前に広がる山々や富士山を眺めながら焼きたてのパンと、こだわりのサラダやスイーツをお楽しみいただけるベーカリーカフェです。

パンの香りに包まれながら、生産者さんが丹精こめて育てたお野菜をつかったデリもご用意しており、笑顔になる素敵な時間をお届けいたします。





メロンパン＆ドリンクセット









■店舗概要

店舗名 ： たまご専門店 TAMAGOYAベーカリーカフェ

所在地 ： 〒419-0104 静岡県田方郡函南町畑374-63

TEL ： 055-974-4422

営業時間 ： 10:00～16:00

(ベーカリー販売10:00～16:00／カフェ10:30～15:00L.O.)

公式サイト： https://www.tamagoya-bakerycafe.com

Instagram ： https://www.instagram.com/tamagoyabakerycafe/









■会社概要

会社名 ：株式会社村の駅

所在地 ：静岡県三島市安久322-1

代表者 ：代表取締役 瀬上 恭寛

事業内容：食のテーマパーク開発、農産物直売所、

観光土産品の企画販売、通信販売事業

設立 ：2006年1月