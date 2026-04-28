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SeABank、2026年 株主総会を成功裡に開催、安定した第1四半期業績を報告
ハノイ -Media OutReach Newswire- 2026年4月28日 - 東南アジア商業銀行（SeABank）は、2026年度定期株主総会（AGM）を成功裡に開催し、持続可能な成長を加速させるための戦略的方向性、ガバナンスおよび資本強化に関する重要な決議を承認しました。
承認された2026年事業計画では、税引前利益（PBT）7兆680億ドン、総資産10％増、資金調達23％増、与信17％増、自己資本利益率（ROE）13％、不良債権（NPL）比率3％未満が目標とされました。
財務力の強化を図るため、定期株主総会では、5億8380万株を発行して20.5％の株式配当を行うとともに、経営陣に4000万株の従業員持株制度（ESOP）株式を発行することで、定款資本金を34兆6880億ドンに増資する計画が承認されました。この増資により、SeABankの競争力が強化され、バーゼルIII基準に沿った自己資本比率（CAR）が向上するとともに、与信拡大、技術投資、業務効率の改善に向けた強固な基盤が築かれると期待されています。
監査役会に関しては、株主総会においてヴー・ティ・ゴック・クイン（Vu Thi Ngoc Quynh）が個人的な理由により辞任し、銀行・金融分野の専門家として33年以上の経験があり、リスク管理に関する広範な専門知識を持つグエン・ヴァン・リュー（Nguyen Van Lieu）（1969年生まれ）を新たに監査役に選出することが承認されました。強化された監査役会は、監視、独立性、透明性を向上させ、国際的な慣行に沿ったリスクガバナンスを改善するとともに、持続可能な成長に向けてバーゼルIII基準の遵守を支援することが期待されています。
SeABankは、2026年3月31日時点における2026年度第1四半期の業績について、年間計画に沿った安定した結果を残したことを報告しました。総資産は403兆1980億ベトナムドン、与信残高は246兆1880億ベトナムドンに達しており、リスクと資産の質に重点を置いた、慎重な与信拡大を示しています。また資金調達総額は217兆8630億ベトナムドンに達しましたが、これは主として、顧客からの預金によって牽引されたものです。資産の質は目標の範囲内を維持しており、不良債権比率については、効果的なリスク管理と債務処理の取り組みに支えられた結果、2.24％となりました。
営業利益合計（TOI）は2兆9140億ベトナムドンに達し、四半期計画の108％を達成しました。これは主に、純利息収入（NII）が2兆4130億ベトナムドンであったためで、非純利息収入（NOII）は市況に応じて変動しました。サービス事業でもプラス成長を記録し、純利益は前年同期比12.46％増の1970億ベトナムドンに達しました。また業務効率が改善されたことから、費用収益比率（CIR）は32.02％に減少しました。
これらの成果は、SeABankの1兆3880億ベトナムドンの税引前利益計上に貢献しており、規律を守って事業が遂行されたことを示し、定期株主総会で承認された2026年の目標達成と戦略的方向性の実現のための確かな基盤固めに寄与するとともに、ESGに重点を置いた持続可能な成長を推進するものです。
承認された2026年事業計画では、税引前利益（PBT）7兆680億ドン、総資産10％増、資金調達23％増、与信17％増、自己資本利益率（ROE）13％、不良債権（NPL）比率3％未満が目標とされました。
監査役会に関しては、株主総会においてヴー・ティ・ゴック・クイン（Vu Thi Ngoc Quynh）が個人的な理由により辞任し、銀行・金融分野の専門家として33年以上の経験があり、リスク管理に関する広範な専門知識を持つグエン・ヴァン・リュー（Nguyen Van Lieu）（1969年生まれ）を新たに監査役に選出することが承認されました。強化された監査役会は、監視、独立性、透明性を向上させ、国際的な慣行に沿ったリスクガバナンスを改善するとともに、持続可能な成長に向けてバーゼルIII基準の遵守を支援することが期待されています。
SeABankは、2026年3月31日時点における2026年度第1四半期の業績について、年間計画に沿った安定した結果を残したことを報告しました。総資産は403兆1980億ベトナムドン、与信残高は246兆1880億ベトナムドンに達しており、リスクと資産の質に重点を置いた、慎重な与信拡大を示しています。また資金調達総額は217兆8630億ベトナムドンに達しましたが、これは主として、顧客からの預金によって牽引されたものです。資産の質は目標の範囲内を維持しており、不良債権比率については、効果的なリスク管理と債務処理の取り組みに支えられた結果、2.24％となりました。
営業利益合計（TOI）は2兆9140億ベトナムドンに達し、四半期計画の108％を達成しました。これは主に、純利息収入（NII）が2兆4130億ベトナムドンであったためで、非純利息収入（NOII）は市況に応じて変動しました。サービス事業でもプラス成長を記録し、純利益は前年同期比12.46％増の1970億ベトナムドンに達しました。また業務効率が改善されたことから、費用収益比率（CIR）は32.02％に減少しました。
これらの成果は、SeABankの1兆3880億ベトナムドンの税引前利益計上に貢献しており、規律を守って事業が遂行されたことを示し、定期株主総会で承認された2026年の目標達成と戦略的方向性の実現のための確かな基盤固めに寄与するとともに、ESGに重点を置いた持続可能な成長を推進するものです。