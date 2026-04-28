世界の光周波数コム市場、2031年に0.94億ドル到達 - CAGR 8.6%で成長
光周波数コム（Optical Frequency Comb, OFC）とは、極めて精密に等間隔化された多数の光周波数を同時に生成する光源技術であり、光の櫛（コム）のように離散的な周波数が並ぶことからこの名が付けられている。2000年代以降、フェムト秒レーザーを起点とする超短パルス技術の進展により実用化が加速し、時間・周波数計測、量子センシング、精密分光、LIDAR、光通信の高精度同期など多岐にわたる用途で革新的な性能を実現してきた。特に、光周波数コムは従来のレーザーでは到達できなかった周波数安定性、絶対精度、広帯域性を兼ね備えており、光計測分野における基盤技術の地位を確立している。また近年では、量子技術、衛星測位、次世代通信インフラにおいて不可欠な同期・標準源としての役割が急速に拡大し、研究用途から産業用途へと市場が本格的に移行しつつある。光周波数コムは精密計測と量子技術が融合する新たな時代の核心を担う戦略的フォトニクス技術である。
精密計測と量子革命が牽引する持続的高成長
LP Information調査チームの最新レポートである「世界光周波数コム (OFC)市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/589141/optical-frequency-combs--ofc）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが8.6%で、2031年までにグローバル光周波数コム (OFC)市場規模は0.94億米ドルに達すると予測されている。この成長の中心にあるのが、時間・周波数標準の高度化需要である。国家計量機関、宇宙測位システム、超安定光通信、量子計測研究機関などにおいて、光周波数コムは既に不可欠な技術となっている。また、LIDAR、自動運転、精密工業、環境観測、医療分光などの応用分野でも導入が加速しており、アカデミア中心の市場から産業・商用市場へと構造転換が進行している。特に量子センサーと精密クロック産業の拡大が、市場成長に中長期の強い追い風をもたらしている。
LP Informationのトップ企業研究センターによると、光周波数コム (OFC)の世界的な主要製造業者には、Menlo Systems、IMRA America、TOPTICAなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約49.0%の市場シェアを持っていた。
卓越したレーザー技術が競争優位を決める
光周波数コム市場を牽引する筆頭企業はMenlo Systemsであり、光周波数標準源の分野で圧倒的な信頼性と実績を有する。同社は超安定レーザー、コム制御技術、計測システムの統合能力に優れ、研究機関から産業用途まで幅広い顧客基盤を持つ。IMRA Americaはフェムト秒レーザー技術の先駆者として、超短パルス生成の高い再現性を武器に市場で強い存在感を示す。TOPTICAは産業用レーザー、量子光学向け製品に強く、高精密な波長制御と製品ラインナップの豊富さで差別化を進めている。
Neoark、AOSense、Vescent Photonics、Menhir Photonicsなどは、特定領域に特化した技術により競争力を強化している。AOSenseは原子干渉計や量子センサー向けシステムを強みにし、Vescentはコム制御および高速光学モジュールで高評価を得る。Menhir Photonicsは超低雑音レーザーに注力し、衛星やセンサー用途で支持を拡大している。AtsevaやOctave Photonicsは、新興企業ながら精密分光・研究用途向けの競争力のある製品で存在感を高めつつある。地域別に見ると、欧州は計量・研究用途、北米は量子技術・防衛用途、アジアは産業計測への応用が活発であり、市場の多極化が進んでいる。
精密計測と量子革命が牽引する持続的高成長
LP Information調査チームの最新レポートである「世界光周波数コム (OFC)市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/589141/optical-frequency-combs--ofc）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが8.6%で、2031年までにグローバル光周波数コム (OFC)市場規模は0.94億米ドルに達すると予測されている。この成長の中心にあるのが、時間・周波数標準の高度化需要である。国家計量機関、宇宙測位システム、超安定光通信、量子計測研究機関などにおいて、光周波数コムは既に不可欠な技術となっている。また、LIDAR、自動運転、精密工業、環境観測、医療分光などの応用分野でも導入が加速しており、アカデミア中心の市場から産業・商用市場へと構造転換が進行している。特に量子センサーと精密クロック産業の拡大が、市場成長に中長期の強い追い風をもたらしている。
LP Informationのトップ企業研究センターによると、光周波数コム (OFC)の世界的な主要製造業者には、Menlo Systems、IMRA America、TOPTICAなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約49.0%の市場シェアを持っていた。
卓越したレーザー技術が競争優位を決める
光周波数コム市場を牽引する筆頭企業はMenlo Systemsであり、光周波数標準源の分野で圧倒的な信頼性と実績を有する。同社は超安定レーザー、コム制御技術、計測システムの統合能力に優れ、研究機関から産業用途まで幅広い顧客基盤を持つ。IMRA Americaはフェムト秒レーザー技術の先駆者として、超短パルス生成の高い再現性を武器に市場で強い存在感を示す。TOPTICAは産業用レーザー、量子光学向け製品に強く、高精密な波長制御と製品ラインナップの豊富さで差別化を進めている。
Neoark、AOSense、Vescent Photonics、Menhir Photonicsなどは、特定領域に特化した技術により競争力を強化している。AOSenseは原子干渉計や量子センサー向けシステムを強みにし、Vescentはコム制御および高速光学モジュールで高評価を得る。Menhir Photonicsは超低雑音レーザーに注力し、衛星やセンサー用途で支持を拡大している。AtsevaやOctave Photonicsは、新興企業ながら精密分光・研究用途向けの競争力のある製品で存在感を高めつつある。地域別に見ると、欧州は計量・研究用途、北米は量子技術・防衛用途、アジアは産業計測への応用が活発であり、市場の多極化が進んでいる。