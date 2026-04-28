「西馬音内盆踊りの夜」を香りで表現したロウリュ専用アロマ誕生～羽後町のアロマブランド杉宮精香堂と盆宿Ｕが共同開発。盆宿Ｕの蔵サウナ「bon-sauna U」で5/1より利用開始。～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348185/images/bodyimage1】
築180年の商家を改修した宿泊施設「盆宿U」（運営：合同会社Ｕ、所在地：秋?県?後町）は、国指定重要無形?俗?化財「???内（にしもない）盆踊り」の夜を表現したロウリュ専?オリジナルアロマ『篝幻（こうげん）』をリリースします。アロマは、?後町のアロマブランド「杉宮精?堂」との共同開発。???内盆踊りの発展に?きく寄与した柴与家の内蔵をリノベーションして誕?したフィンランド式蔵サウナ「bon-sauna U」のロウリュに導?します（2026 年 5 ? 1 ?より）。
???内盆踊りの世界観を体感できる蔵サウナ
盆宿Ｕの蔵サウナ「bon-sauna U」は、???内盆踊りの世界観を体感いただける要素を散りばめています。お囃?が流れるサウナ室や、???内の銘酒「若返り」の仕込み?として使われ、盆踊りの夜には踊り?も喉を潤したとされる同じ?脈から組み上げた地下?掛け流しの??呂。サウナハットは盆踊りの?装である「編笠」、サウナポンチョとしてご利?いただける館内着は「藍染め浴?」モチーフにしています。4?19?に1周年を迎えた bon-sauna U。より深く???内盆踊りの世界観を体感いただくために、???内盆踊りの夜の?りを表現したロウリュ専?アロマオイルの製作を?いました。
調?と製作は、?後町のアロマブランド『杉宮精?堂』が担当
アロマの調?と製作を?がけたのは、?後町のアロマブランド「杉宮精?堂」の??朝美?。 踊り?の輪の中?で焚か
れるかがり?の燻るような?りを起点に、???内盆踊りの夜を表現していただきました。ロウリュの熱波とともに広が
るのは、かがり?を彷彿とさせる重厚なスモーキーさ。やがてその?りは、夜の静寂に溶け込むような、透明感あふれる
神秘的な?りへと変化していきます。
【?後町アロマブランド「杉宮精?堂」 ?? 朝美（あかいし ともみ） ? コメント】
???内盆踊りの世界観を?りで表現したロウリュ専?ブレンドです。篝?に照らされる夜。編み笠に隠れた表情、そろりと運ばれる?元、そして静かに揺れる所作。現世とあの世が交わるような、幽?で厳かな時間。その空気感を、ヒノキのサウナ空間と重なり合うよう設計しました。?りの核には、古来より祈りや儀式に?いられてきた樹脂系の精油を選定しています。フランキンセンス精油は「真の?」とも呼ばれ、古代より神殿や教会で焚かれ、?々の願いを天へ届ける?りとされてきました。ミルラ精油もまた神聖な儀式や防腐の場?で?いられ、静けさと深い余韻をもたらします。エレミ精油は??を整え、内と外をつなぐような透明感を添えています。森林を思わせるサイプレス精油は、まっすぐに天へ伸びる樹の姿から「?と死」「神聖さ」とも結びつけられてきた存在。ベルガモット精油は、重くなりすぎないよう柔らかな明るさを与え、呼吸したくなる空気感を演出しています。そして本ブレンドの特徴として、篝?のニュアンスを表現するためにカデウッド精油を極微量使?しています。いぶしたような燻?が、ロウリュの蒸気とともに?ち上がり、夜の空気や巻き上がる砂埃の記憶を呼び起こ
します。???内盆踊りは、七百年以上にわたり受け継がれてきた伝統の踊りです。?装や踊りの所作は、親から?へ、さらにその先へと継がれ、特に「端縫い?装」は??前の証として?切に受け渡されていきます。編み笠で顔を隠し、篝?の灯りにうなじが浮かび上がる姿。?歩踏み出すようで引く独特の?運び。その?つ?つの動きには、?葉にできない艶やかさと、どこか異界を思わせる気配が宿っています。私はこの踊りに強く惹かれ、?年にわたり向き合い続けてきました。そして実際に踊り?として関わる中で、この空気、この時間、この想いを“?りとして残したい”と考えるようになりました。地域の?々が?切に守り続けてきたもの。そして、先祖と今を?きる?々が、篝?のもとで重なり合うような時間。本ブレンドは、その祈りや記憶、そして?地の空気を?りに重ねたものです。ロウリュの蒸気とともに広がる?りが、盆宿 U の空間に、静かで奥?きのある時間をもたらすことを願っています。
【Profile】
東京都内の百貨店アロマショップにて販売員を経験後、??でアロマサロンを運営するなど、18 年以上にわたり?りの業界に従事。2019 年、「アロマを通じて地域に貢献したい」という想いから、秋?県?後町の地域おこし協?隊に着任。3 年間の任期中、町の資源を活かした?りの提案や活動に注?し、任期満了を機に?後町アロマブランド「杉宮精?堂」を設?。?年培ったアロマへの知?と、?後町の豊かな?然や?化を融合させ、?々の暮らしに寄り添う?りのかたちを追求し続けている。
泊まれる?化交流施設「盆宿U」について
???内盆踊り会場の中?に位置する盆宿Ｕ。地域きっての?地主、柴与家の?族が暮らしていた商家をリノベーションして?まれた宿です。柴与家が地域の?化の発展に?きく寄与してきたように、私たちも歴史・?化を守り伝えることはもちろん、新たな視点を加えることでこれからの?化が?まれることを願い事業に取り組んでいます。
[ 盆宿 U WEB ページ https://u.bon-yado.jp/ ]
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348185/images/bodyimage2】
配信元企業：合同会社Ｕ
築180年の商家を改修した宿泊施設「盆宿U」（運営：合同会社Ｕ、所在地：秋?県?後町）は、国指定重要無形?俗?化財「???内（にしもない）盆踊り」の夜を表現したロウリュ専?オリジナルアロマ『篝幻（こうげん）』をリリースします。アロマは、?後町のアロマブランド「杉宮精?堂」との共同開発。???内盆踊りの発展に?きく寄与した柴与家の内蔵をリノベーションして誕?したフィンランド式蔵サウナ「bon-sauna U」のロウリュに導?します（2026 年 5 ? 1 ?より）。
???内盆踊りの世界観を体感できる蔵サウナ
盆宿Ｕの蔵サウナ「bon-sauna U」は、???内盆踊りの世界観を体感いただける要素を散りばめています。お囃?が流れるサウナ室や、???内の銘酒「若返り」の仕込み?として使われ、盆踊りの夜には踊り?も喉を潤したとされる同じ?脈から組み上げた地下?掛け流しの??呂。サウナハットは盆踊りの?装である「編笠」、サウナポンチョとしてご利?いただける館内着は「藍染め浴?」モチーフにしています。4?19?に1周年を迎えた bon-sauna U。より深く???内盆踊りの世界観を体感いただくために、???内盆踊りの夜の?りを表現したロウリュ専?アロマオイルの製作を?いました。
調?と製作は、?後町のアロマブランド『杉宮精?堂』が担当
アロマの調?と製作を?がけたのは、?後町のアロマブランド「杉宮精?堂」の??朝美?。 踊り?の輪の中?で焚か
れるかがり?の燻るような?りを起点に、???内盆踊りの夜を表現していただきました。ロウリュの熱波とともに広が
るのは、かがり?を彷彿とさせる重厚なスモーキーさ。やがてその?りは、夜の静寂に溶け込むような、透明感あふれる
神秘的な?りへと変化していきます。
【?後町アロマブランド「杉宮精?堂」 ?? 朝美（あかいし ともみ） ? コメント】
???内盆踊りの世界観を?りで表現したロウリュ専?ブレンドです。篝?に照らされる夜。編み笠に隠れた表情、そろりと運ばれる?元、そして静かに揺れる所作。現世とあの世が交わるような、幽?で厳かな時間。その空気感を、ヒノキのサウナ空間と重なり合うよう設計しました。?りの核には、古来より祈りや儀式に?いられてきた樹脂系の精油を選定しています。フランキンセンス精油は「真の?」とも呼ばれ、古代より神殿や教会で焚かれ、?々の願いを天へ届ける?りとされてきました。ミルラ精油もまた神聖な儀式や防腐の場?で?いられ、静けさと深い余韻をもたらします。エレミ精油は??を整え、内と外をつなぐような透明感を添えています。森林を思わせるサイプレス精油は、まっすぐに天へ伸びる樹の姿から「?と死」「神聖さ」とも結びつけられてきた存在。ベルガモット精油は、重くなりすぎないよう柔らかな明るさを与え、呼吸したくなる空気感を演出しています。そして本ブレンドの特徴として、篝?のニュアンスを表現するためにカデウッド精油を極微量使?しています。いぶしたような燻?が、ロウリュの蒸気とともに?ち上がり、夜の空気や巻き上がる砂埃の記憶を呼び起こ
します。???内盆踊りは、七百年以上にわたり受け継がれてきた伝統の踊りです。?装や踊りの所作は、親から?へ、さらにその先へと継がれ、特に「端縫い?装」は??前の証として?切に受け渡されていきます。編み笠で顔を隠し、篝?の灯りにうなじが浮かび上がる姿。?歩踏み出すようで引く独特の?運び。その?つ?つの動きには、?葉にできない艶やかさと、どこか異界を思わせる気配が宿っています。私はこの踊りに強く惹かれ、?年にわたり向き合い続けてきました。そして実際に踊り?として関わる中で、この空気、この時間、この想いを“?りとして残したい”と考えるようになりました。地域の?々が?切に守り続けてきたもの。そして、先祖と今を?きる?々が、篝?のもとで重なり合うような時間。本ブレンドは、その祈りや記憶、そして?地の空気を?りに重ねたものです。ロウリュの蒸気とともに広がる?りが、盆宿 U の空間に、静かで奥?きのある時間をもたらすことを願っています。
【Profile】
東京都内の百貨店アロマショップにて販売員を経験後、??でアロマサロンを運営するなど、18 年以上にわたり?りの業界に従事。2019 年、「アロマを通じて地域に貢献したい」という想いから、秋?県?後町の地域おこし協?隊に着任。3 年間の任期中、町の資源を活かした?りの提案や活動に注?し、任期満了を機に?後町アロマブランド「杉宮精?堂」を設?。?年培ったアロマへの知?と、?後町の豊かな?然や?化を融合させ、?々の暮らしに寄り添う?りのかたちを追求し続けている。
泊まれる?化交流施設「盆宿U」について
???内盆踊り会場の中?に位置する盆宿Ｕ。地域きっての?地主、柴与家の?族が暮らしていた商家をリノベーションして?まれた宿です。柴与家が地域の?化の発展に?きく寄与してきたように、私たちも歴史・?化を守り伝えることはもちろん、新たな視点を加えることでこれからの?化が?まれることを願い事業に取り組んでいます。
[ 盆宿 U WEB ページ https://u.bon-yado.jp/ ]
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348185/images/bodyimage2】
配信元企業：合同会社Ｕ
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