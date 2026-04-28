「西馬音内盆踊りの夜」を香りで表現したロウリュ専用アロマ誕生～羽後町のアロマブランド杉宮精香堂と盆宿Ｕが共同開発。盆宿Ｕの蔵サウナ「bon-sauna U」で5/1より利用開始。～

「西馬音内盆踊りの夜」を香りで表現したロウリュ専用アロマ誕生～羽後町のアロマブランド杉宮精香堂と盆宿Ｕが共同開発。盆宿Ｕの蔵サウナ「bon-sauna U」で5/1より利用開始。～