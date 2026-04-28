2025年 (創立100周年記念)の業績、DEKRAは厳しい市場環境下でも成長軌道を維持





・売上高は3.4％増の44億ユーロとなりました。

・試験・認証サービスへの旺盛な需要が続いています。

・独立した専門知識が変革期の信頼を築きます。

ドイツ、シュトゥットガルト、2026年4月28日 /PRNewswire/ -- 不安定な市場環境にもかかわらず、DEKRAは2025年も成長を続けました。特に欧州の自動車業界において、厳しい地政経済状況と複数のネガティブな傾向が見られた一年でしたが、当試験・検査・認証のグローバル組織は売上高を3.4％増の44億ユーロに拡大しました。

「この発展は、DEKRAのビジネスモデルの安定性と、独立した検査、試験、認証サービスに対する継続的な強い需要を示しています」と、DEKRAのCEOであるStan Zurkiewicz氏は述べています。「あらゆる分野でデジタル化が進む中、独立した検証・認証の必要性は高まっており、当社の専門知識は重要な成功要因となっています。」

この安定性は業績にも反映されています。調整後の税引前利益（EBIT）は約2億7,500万ユーロ（3.3％増）に増加しました。2025年、DEKRAは総額1億2,700万ユーロを投資し、そのうち約4,000万ユーロを本国ドイツに投資しました。

「2025年は、次の成長段階への基盤を築いた年でした」とStan Zurkiewicz氏は付け加えます。「当社は、モビリティ、デジタルトラスト、サステイナビリティという、イノベーションを拡大するために信頼が前提条件となる未来分野に特に投資しました。」

詳細はDEKRAのウェブサイトをご覧ください：https://www.dekra.co.jp/en/results-in-anniversary-year-2025/

DEKRAについて

100年以上にわたり、DEKRAは安全性において信頼される機関です。DEKRAは1925年に、車両検査を通じて道路安全性を向上させるという目的で設立され、試験・検査・認証の分野における世界最大の独立系非上場専門機関に成長しました。現在、当社はグローバルパートナーとして、安全性と持続可能性を推進するための包括的なサービスとソリューションを顧客に提供しています。2025年、DEKRAは44億ユーロの収益を上げました。48,000人以上の従業員が、五大陸の約60カ国で資格を有した独立した専門家サービス を提供しています。DEKRAはEcoVadisからプラチナ評価を取得しており、世界で最も持続可能な企業の上位1％にランクされています。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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