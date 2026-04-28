株式会社オータパブリケイションズ(本社：東京都中央区、代表取締役社長：太田 進)は、創刊60周年を迎えたホテル専門メディア月刊「HOTERES」の新展開として、共創型オンラインメディア「HOTERES Digital(ホテレス・デジタル)」を2026年4月14日(火)に公開いたしました。





ホテルの未来を共に創る「HOTERES Digital」公開





■背景・開発の想い：ホテルを、ひらく。人をつなぐ。

現在、ホテル業界は大きな転換期を迎えています。

単なる「泊まる場所」としての機能的価値だけでは差別化が難しくなり、体験価値の創出が競争力の源泉となる時代へと移行しています。

その価値の裏側には、運営者による構想、現場での試行錯誤、そして数多くの意思決定が存在しています。しかし、それらの多くは属人的な知見として蓄積され、業界全体で共有される機会は限られてきました。

「HOTERES Digital」は、これまで誌面で培ってきた専門的な取材・編集の知見を基盤に、オンラインならではの機動力と双方向性を活かし、ホテルの“内側”にある思考とプロセスに迫る新しいオンラインメディアです。

表層的な事象や結果としての成功事例を伝えるだけでなく、「なぜ、その価値が生まれたのか」「どのような判断のもとに意思決定が行われたのか」といった問いを起点に、業界の知見を可視化し、共有し、次の実践へとつなげていきます。









■「HOTERES Digital」の3つの特徴

1. ホテルの“いま”を立体的に捉えるコンテンツ

いまホテルで何が起きているのかを、体験記事や動画コンテンツを通じて多角的に伝えます。現場や運営の視点からホテルのリアルを捉え、その現在地を直感的に提示します。





2. 意思決定の背景に迫る深掘り編集

企画の発想、議論のプロセス、判断の基準など、これまで見えづらかった運営や現場の思考に踏み込みます。単なるニュースや事例紹介にとどまらず、実務に活かせる「学び」と「気づき」を提供します。





3. 共創から実装へつなげるコミュニティ

読者が情報を受け取るだけでなく、立場を越えて議論し、知見を共有し、実務へとつなげていく“場”を創出します。ホテルの未来を「誰かがつくるもの」ではなく、業界に関わる人々とともに考え、実装していくものとして捉えます。









■今後の展望

「HOTERES Digital」は、これまで属人的に閉じがちであったホテル運営の知見や意思決定のプロセスを、よりオープンでアクセス可能なものへと変えていきます。

これにより、若手人材の育成支援や、地域におけるホテルの役割の再定義など、業界全体の底上げに寄与してまいります。

今後は、動画コンテンツの拡充、セミナーやイベントの開催、会員コミュニティの形成など、オンラインとリアルを横断した取り組みを展開し、ホテル業界に関わるすべての人にとって価値あるオンラインメディアを目指します。









■サービス概要

●名称 ： HOTERES Digital(ホテレス・デジタル)

●公開日 ： 2026年4月14日(火)

●運営会社 ： 株式会社オータパブリケイションズ

●コンテンツ内容： ホテル・レストランに関するニュース、インタビュー、

体験記事、データ分析、動画コンテンツ ほか

●公式サイト ： https://www.hoteres.com





【本件に関するお問い合わせ先】

担当 ： 株式会社オータパブリケイションズ HOTERES編集部

TEL ： 03-6281-5710

E-mail： hoteres_digtal@ohtapub.co.jp