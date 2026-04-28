ローランド株式会社は、2026年5月3日(日・祝)～5日(火・祝)に開催される「ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 2026」に出展し、最新デジタルピアノとデジタル管楽器の展示やミニ・コンサートを行います。





「ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 2026」ロゴ









■「ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 2026」イベント概要

開催期間 ： 2026年5月3日(日・祝)～5日(火・祝)

会場 ： 東京国際フォーラム、大手町・丸の内・有楽町ほか

公演数 ： 90公演

主催 ： ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 2026 運営委員会

公式ウェブサイト： https://www.lfj.jp/lfj_2026/





ラ・フォル・ジュルネとは―

「ラ・フォル・ジュルネ」はフランスで誕生したクラシック音楽祭で、日本では2005年から開催され、世界最大級の音楽祭として好評を博しています。2026年のテーマは「LES FLEUVES(レ・フルーヴ)―大河」。世界の大河をモチーフに、ヨーロッパ、ロシア、アメリカ、インド、アフリカなど、音楽が育まれた多様な文化圏をめぐる“音の世界旅行”へと誘います。









■「ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 2026」ローランド出展概要

開催日時 ： 2026年5月3日(日・祝)～5日(火・祝)10:00～20:00

ウェブサイト： https://blog.roland.jp/event/lfj_2026/

内容 ： ■ブース出展

(東京国際フォーラム ガラス棟地下1階 ※入場無料エリア)

地下1階ロビーギャラリーにブースを設置。最新デジタルピアノや

デジタル管楽器「Aerophone(エアロフォン)」シリーズの展示

およびプロの演奏家によるミニ・コンサートを行います。

またブース内ステージ上のデジタル・グランドピアノ『GP-9M』を、

ヘッドホンなしで演奏いただける体験会を開催します。





[展示機種]『LX-9』、『LX-5』、『KIYOLA KF-20』、『Aerophone Brisa』、『Aerophone Pro AE-30』、『Aerophone AE-20』、『Aerophone mini AE-01』





[ミニ・コンサート]

デジタル・グランドピアノとデジタル管楽器「Aerophone」のコンサート(各回20分)

・5月3日(日・祝)

Piano＆Aerophone Brisa：山本 有紗＆林 愛実(11:15／16:45)

Piano＆Aerophone Pro ：山本 有紗＆中村 有里(12:40)





・5月4日(月・祝)

Aerophone Brisa：白崎 志歩(11:15)

Piano ：小林 侑奈(13:30／15:25／17:30)





※「崎」は正しくは「たつさき」です。





・5月5日(火・祝)

Piano＆Aerophone Pro ：山本 有紗＆中村 有里(11:15／16:45)

Piano＆Aerophone Brisa：山本 有紗＆林 愛実(14:45)





＜ミニ・コンサート使用楽器および展示機種＞

ステージコンサート開催時を除き、ヘッドホンにて自由にご試奏いただけます。





『GP-9M』

『LX-9』

『LX-5』

『KIYOLA KF-20』

『Aerophone Brisa』

『AE-20』

『AE-30』

『AE-01』





(上から)『AE-30』、『AE-20』、『AE-01』





[GP-9M体験会]

5月3日(日・祝)18:10～、5日(火・祝)18:10～

各日4名(1名につき約4分)を対象に、当日ブース開場時間中、先着順で受付を行います。





[プレゼント・キャンペーン]

ローランドLINE公式アカウントを友だち追加し、ローランド・ブース内でアンケートにお答えいただいた方に、その場でRolandロゴ入り「キャンバスデイリートート」をプレゼント(先着順、なくなり次第終了)。さらに、karimoku木製アニマルブックマークや、抽選で『Aerophone GO AE-05』、『GO:KEYS 3(ミッドナイトブルー)』をプレゼントするオリジナル・ガチャなど、ご来場者様にお楽しみいただけるさまざまなコンテンツをご用意しています。









■東京国際フォーラム 地上広場ステージ

地上広場ステージでは、デジタル・グランドピアノ『GP-6』とデジタル管楽器によるコンサートを開催します。

5月3日(日・祝)13:45～、5日(火・祝)13:45～(各回20分)

Piano＆Aerophone Pro＆Aerophone Brisa：山本 有紗＆中村 有里＆林 愛実





『GP-9M』演奏 山本 有紗

『Aerophone Brisa』演奏 林 愛実

『Aerophone Pro』演奏 中村 有里

『Aerophone Brisa』演奏 白崎 志歩

『GP-9M』演奏 小林 侑奈





※敬称略









●ローランドの最新技術と優雅なデザインを融合させたデジタル・グランドピアノ「GP」シリーズ

ローランドの技術を結集した「ピアノ・リアリティ・テクノロジー」により、アコースティック・グランドピアノの音と弾き心地を極限まで再現。ローランド・ブースではフラッグシップ『GP-9M』のミニ・コンサートを実施します。

詳しくは、「GP」シリーズを紹介する特設ページ https://www.roland.com/jp/promos/gp_series/ をご覧ください。





●極上のコンサート・グランドピアノのクオリティを自宅で楽しめるホームピアノの最高峰「LX」シリーズ

ホームピアノの最高峰「LX」シリーズ。音、鍵盤、ペダル、スピーカーなど全てにおいて最上位の『LX-9』、美しいピアノサウンドとコンパクトさを兼ね備えたハイ・スタンダード・モデル『LX-5』をローランド・ブース内で展示します。

詳しくは、「LX」シリーズを紹介する特設ページ https://www.roland.com/jp/promos/lx_series/ をご覧ください。





●カリモク家具と共同開発した「KIYOLA」

家具ブランドのカリモク家具と共同開発し、天然木を活かしたデザインでインテリアに調和するデジタルピアノです。ローランド・ブースでは『KF-20』を展示し、デザインや質感を感じながら試奏いただけます。

詳しくは、『KIYOLA』を紹介する特設ページ https://www.roland.com/jp/products/kiyola_kf-20/ をご覧ください。





●気軽に演奏できるデジタル管楽器「Aerophone」シリーズ

リコーダー感覚で多彩な音色を楽しめ、ヘッドホンでいつでも演奏できる人気のデジタル管楽器です。2025年には、フルートスタイルで演奏しやすい「Aerophone Brisa(エアロフォン ブリサ)」が新登場し、ラインアップがさらに充実しました。

詳しくは、「Aerophone」シリーズを紹介する特設ページ https://www.roland.com/jp/categories/wind_instruments/ をご覧ください。





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