株式会社ムーミン物語（本社：埼玉県飯能市、代表取締役社長：望月 潔）が運営する「ムーミンバレーパーク」では、ゴールデンウィーク（GW）期間中、毎年大好評の『ムーミン谷とアンブレラ』イベントをはじめ、毎日開催される湖上花火大会やイベント限定メニューなど、ご家族や大切な人と一日中楽しめる特別な体験をご用意しています。 豊かな緑に包まれたパーク内では、頭上に揺れる色とりどりの傘が織りなすカラフルな景色に加え、夜間は幻想的なライトアップを実施。さらに、期間中は「ムーミン谷の湖上花火大会」を毎晩開催し、春の夜空を華やかに彩ります。また、西武鉄道飯能駅にも「ムーミン谷とアンブレラ」イベントと連動しムーミンのオブジェの上空をアンブレラが彩ります。東飯能駅ではムーミンママのオブジェがお出迎え。無料シャトルバスも運行中なので、アクセスも快適です。 ゴールデンウィークは、イベント盛りだくさんのムーミンバレーパークへぜひお越しください。

■「GWはムーミンバレーパークへ！」詳細：https://metsa-hanno.com/event/44852/

▶ 圧巻の色彩が広がる『ムーミン谷とアンブレラ』

小説『ムーミン谷の彗星』をデザインテーマにした傘の道が、パークエントランスからムーミン谷エリアへと続く道を鮮やかに彩ります。光が透過して地面に映り込むカラフルな影は、この時期ならではのフォトスポットとして毎年多くのゲストを魅了しています。

■「ムーミン谷とアンブレラ2026」詳細：https://metsa-hanno.com/lp/umbrella2026/

★GW期間中は夕方以降も楽しみ盛りだくさん★

▶ 幻想的な夜の演出「アンブレラと四季の道のライトアップ」

日中の明るい雰囲気とは一転、日没後はアンブレラエリアや「四季の道」が幻想的にライトアップされます。柔らかな光に照らされたアンブレラと、自然の木々が調和する夜のパークは、ゆったりと散策を楽しみたい方に最適です。

▶ GW期間中は毎日開催！「ムーミン谷の湖上花火大会」

湖面に映える大迫力の花火がGWの夜を彩ります。今年は小説『ムーミン谷の彗星』をテーマに、アンブレラスカイと連動した色の変化やカラフルな演出が楽しめます。音楽に合わせた華やかな打ち上げはパーク内どこからでも鑑賞でき、一日の締めくくりにぴったりです。

■開催期間：2026年4月29日（水・祝）～5月10日（日） ■開始予定時間：19:00～※約5分間 ■詳細：https://metsa-hanno.com/event/42944/

▶ 花火に合わせて毎日販売！おトクな「ナイトパス」

花火開催日に利用可能な16時から入園できるナイトパスが登場。当日1デーパス（4,300円）よりおトクな2,300円（前売）で、夜のパークを満喫いただけます。

■販売価格：当日 2,500円 前売 2,300円 ※こども(4歳～高校生)のナイトパスの販売はございません。 ■詳細：https://metsa-hanno.com/event/38928/

▶ GW期間限定メニューも！初夏を感じる「イベント限定フード」

GW期間には限定メニューが登場します。ピクニック気分で楽しめるテイクアウトフードや、レストランやカフェでゆったり味わえるお食事など、楽しみ方は無限大です。

■チャバタサンド てりやきチキン&たまご ■販売価格：単品780円（税込）ドリンクセット980円（税込） ※販売数に達した場合販売終了する場合がございます。 ■販売店舗：テイクアウトフード

焦がしバター食パン専門店『BROWN BUTTER』の、「焦がしバター」と「濃厚ミルク」を贅沢に使用した生地が特徴のおいしいパンを、ランチにぴったりなドリンクセットで販売！

■販売価格： ・焼きカレーパン：900円（税込） ・バジルチーズパン：800円（税込） ※販売数に達した場合販売終了する場合がございます。 ■販売店舗：ライブラリー カフェ

▶ 西武池袋線「飯能駅」&「東飯能駅」でもアンブレラやムーミンママがお出迎え

パークへの玄関口である飯能駅の構内には、期間限定でアンブレラの装飾が登場します。また、JR八高線と西武池袋線が乗り入れる東飯能駅では、今年新登場の「ムーミンママ」のオブジェが皆様をお出迎え。駅に降り立った瞬間から、ムーミンバレーパークへと続く物語の世界観をお楽しみいただけます。

【飯能駅のアンブレラ装飾】 ■開催期間：2026年4月21日（火）～2026年9月上旬までを予定 ※期間は予告なく変更する可能性があります。 ■開催場所：西武鉄道 飯能駅

▶ アクセスも充実！各方面から無料シャトルバス・無料直行バスを運行

東飯能駅・高麗川駅からは無料のシャトルバスを毎日運行しているほか、川越発の無料直行バスなど、多方面からのアクセスが充実しています。また、発酵、健康、食の魔法をテーマにした周辺施設「OH!!!（オー）」とムーミンバレーパークを結ぶ無料シャトルバスを期間限定で運行します。飯能の自然と食をあわせてお楽しみいただける、便利なアクセスをご活用ください。

■「無料直行バス（川越駅）＆無料シャトルバス（高麗川駅・東飯能駅 ）」 詳細：https://metsa-hanno.com/event/38767/

【メッツァ⇔OH!!! 無料シャトルバス】 ■開催日：4月29日（水・祝） 5月2日（土）3日（日）4日（月・祝）5日（火・祝）6日（水・祝） ■料金：無料 ■所要時間：約15分 ■シャトルバス乗降場所：メッツァ入口付近 ■詳細：https://metsa-hanno.com/event/34679/

▶「さいたま市民の日」特別割引キャンペーンの実施

さいたま市民の皆様への感謝を込めて、5月1日（金）～5月31日（日）の期間限定で入園チケット割引キャンペーンを実施します。この機会に、ご家族揃ってムーミンバレーパークへお越しください。 ■割引期間：2026年5月1日（金）～5月31日（日） ■販売期間：2026年4月1日（水）～5月30日（土） ■販売価格：おとな：3,700円（税込） こども（4歳以上高校生以下）：900円（税込） ※ムーミンバレーパークチケットブースでの当日券の販売はございません。 ■対象者：さいたま市民の方 ※さいたま市在住を証明できるもの（身分証明書等）をご提示いただく場合がございます。 ■詳細：https://metsa-hanno.com/event/44160/

▶ 増田セバスチャン展「KAWAIITOPIA -GO TO HEAVEN (HELL)-」を開催中！

ムーミンバレーパークと隣接するメッツァビレッジにあるハイパーミュージアム飯能では、開館1周年展として日本のポップカルチャー「KAWAII」の第一人者であり、世界中にファンを持つアーティスト・増田セバスチャンによる「KAWAIITOPIA -GO TO HEAVEN (HELL)-」（カワイイトピア ゴー トゥ ヘヴン(ヘル)）を開催中。 宮沢湖に浮かぶピンク色の聖地「KAWAII-CORE ISLAND」や巨大なタワーが目を引く会場では、自身の原体験を辿る「7つのKAWAII地獄巡り」など、葛藤の先にあるKAWAIIの核心に迫る没入体験をお楽しみいただけます。さらに「KAWAII ゴールデンウィーク」と題して、4月29日（水・祝）は展覧会の入場料が無料になり、5月2日（土）3日（日）は特別ワークショップやコスチュームキャラクターとのグリーティングを開催します。ムーミンバレーパークとあわせて、唯一無二のポップカルチャーの世界をご堪能ください。 ■ハイパーミュージアム飯能 詳細：https://metsa-hanno.com/event/38967/

★パーク外でも「ムーミンの物語の世界」を感じられるイベントを開催中！★

▶ さいたま市「コクーンシティ」でキャラバン＆ポップアップストアを開催

JRさいたま新都心駅前の「コクーンシティ」にて、パークの魅力を凝縮した「ムーミンバレーパーク・キャラバン」を期間限定で開催します。参加無料で、展示やショーなど親子で楽しめるコンテンツが満載です。

■開催期間： 2026年4月17日（金）～5月6日（水・祝）

コクーン2 3Fの「コクーンホール」では、物語の世界観を再現した特別企画展示に加え、人気演目「勇気を知った少女」の映像を特別上映。また、館内各所を巡ってスタンプを集めるとオリジナルステッカーがもらえる「デジタルスタンプラリー」や、自分だけの作品が作れる「ぬりえワークショップ」など、親子で楽しめる体験型コンテンツを多数ご用意しています。 さらに、5月2日（土）にはムーミンたちがやってくる「キャラクターショー＆グリーティング」を開催。館内にはフォトスポットが登場するほか、日没後の「コクーンひろば」では幻想的な光の演出が夜の街を彩ります。参加無料でムーミンバレーパークの世界観を存分に味わえる、この期間だけの特別なイベントです。

▶ 5月2日（土）より「POP-UP STORE」がオープン！

5月2日（土）から5月6日（水・祝）までのGW後半には、待望のポップアップストアが登場！普段はパーク内でしか手に入らない限定グッズがコクーンシティでお買い求めいただけます。 ■開催場所： コクーン2 3F にぎわいスポット（ユニクロ前） ■「ムーミンバレーパーク・キャラバン」詳細：https://metsa-hanno.com/news/press_release/44663/

ムーミンバレーパークは、四季折々の豊かな自然環境や季節ごとのデコレーション演出から、ムーミンの物語を体験することのできるテーマパークです。ムーミン一家とその仲間たちによるライブエンターテインメントやグリーティング、原作の大きな魅力である「文学性」や「アート性」を感じることができます。

ムーミン物語は、2013 年 11 月にムーミンの物語を主題としたテーマパーク事業を行うことを目的に設立されました。ムーミン物語は、このテーマパーク事業を日本国内のみならずアジアにおいても展開することができるライセンスを保有しており、またムーミンバレーパーク内で販売するムーミンの物語に関する各種商品を企画、制作、販売を行うライセンスも保有しています。 https://www.moomin-monogatari.co.jp/

「ムーミンバレーパーク」公式サイト：https://metsa-hanno.com/ 「ムーミンバレーパーク」公式X（旧Twitter）：https://x.com/metsamvp_info 「ムーミンバレーパーク」公式Instagram：https://www.instagram.com/moominvalleypark/