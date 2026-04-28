全世界で累計1,500万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、都営地下鉄沿線を巡る「ナゾトキ街歩きゲーム」の最新作『東京謎解きトラベル』について、大学生協事業連合加盟の大学生協にて取り扱いを開始することをお知らせいたします。 ★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/toeinazo/

都営地下鉄沿線を舞台にした初のナゾトキ街歩きゲーム『東京謎解きトラベル』は、謎を解きながら東京の街を巡る体験型イベントです。 専用の謎解きキットと付属の「都営まるごときっぷ(1日乗車券)」を手に、参加者自身が地下鉄に乗ってさまざまな駅を巡りながら、駅やその周辺に散りばめられた謎を解き明かしていきます。

■大学生協事業連合加盟の大学生協にて組合員限定特別価格で販売！

本イベントの謎解きキットについて、大学生協事業連合加盟の大学生協にて組合員限定特別価格での販売を開始しました。 各大学生協に掲示されているポスターやフライヤーからアクセスできる専用サイトにて、通常価格よりお得な3,000円(税込)でご購入いただけます。 ※大学生協事業連合に加盟していない大学生協では本施策は実施しておりません。 ※特設サイトからのご購入は、大学生協組合員限定価格の対象外となります。 ※大学生協組合員限定価格は、引換日の前日までのご予約分が対象となります。引換日当日のご購入は通常価格となります。

本イベントは、大学での新しい友人との交流のきっかけとしてもご活用いただけます。 都営地下鉄で東京を巡りながら、謎と景色を楽しめる新しいナゾトキ街歩き『東京謎解きトラベル』を、この機会にぜひお楽しみください。

『東京謎解きトラベル』 概要

◼︎イベント特設サイト https://realdgame.jp/s/toeinazo/ ◼︎イントロダクション 東京中を走る都営地下鉄。 何気なく通り過ぎているその路線のそばには、まだあなたの知らない絶景が眠っています。 今回ご用意したのは、そんな知られざる東京の一面をカメラとともに巡る謎解きの旅。 さまざまな謎を解き明かし、導かれる先で待っているのは、今まで気づかなかった街の姿です。 静かな水面に映る光。高く伸びるビルの間からのぞく夕焼け。ガラス越しにきらめく街の灯り。 そのひとつひとつに足を運び、特別なフォトアルバムに記録していきましょう。 心に深く刻まれる、新たな発見がきっとあるはずです。 そしてこの旅の終着駅で待ち受けるのは、誰もが驚愕する究極の謎。 あなたはすべてがつながる最後の答えにたどり着くことができるでしょうか。 さあ、都営交通であなただけの特別な思い出を探しにいきましょう。 ◼︎プレイ形式 ・制限時間：なし ・所要時間：5～6時間 ・人数制限：なし ・持ち物：インターネットに接続可能なスマートフォン(通話、カメラ機能を使用します) ◼︎開催期間 2026年4月16日(木)～2026年9月30日(水) ◼︎謎解きキット料金 大学生協組合員限定特別価格 3,000円(税込) (都営交通の1日乗車券「都営まるごときっぷ」付き) ※謎解きの進行上、コンビニエンスストアでのネットプリント代(120円(税込))が別途必要となります。 ◼︎特典グッズ「オリジナルマルチケース」 2人以上でご参加の方(1人1キット購入)に、おひとり様1つずつプレゼントいたします。

※画像はイメージです。 ※1会計で2つ以上ご購入の方に、ご購入点数分をお渡しします。 ※数量限定のため、なくなり次第終了となります。 ◼︎主催：SCRAP ◼︎協力：東京都交通局／株式会社丸善ジュンク堂書店／株式会社ブックファースト／生活協同組合連合会大学生協事業連合／株式会社TAMARIBA／株式会社TOKYO TOWER／株式会社東京国際フォーラム ◼︎企画制作：SCRAP

〈補足情報〉ナゾトキ街歩きゲームとは

「ナゾトキ街歩きゲーム」は看板を見たり、景色を楽しんだり、時にはお店に入ったりと、街を周遊しながら謎を解くイベントです。チーム人数や時間に制限がないため、好きな人数でゆっくりと謎解きができるのが特徴。謎解きと街歩きが融合しており、謎解きを楽しむと同時に街について知ることができるのも魅力のひとつ。これまでに下北沢や横浜、さらには名古屋や大阪など全国各地で開催。電車移動とセットになった『地下謎への招待状』シリーズなど、より広大なフィールドでの展開も。 ※「ナゾトキ街歩きゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,500万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。 ※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。 ☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。 ☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/ ☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine