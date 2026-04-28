次世代WEB小説投稿プラットフォーム「ネオページ」を運営する株式会社ネオページ（本社：東京都千代田区）は、公式X（旧Twitter）で実施したユーザー参加型企画「ネオページ座談会 逆転ヒロイン特別編」の採用アイデア9編を決定、「第2回 逆転ヒロイン大賞」特設ページにて公開したことをお知らせいたします。 掲載ページURL：https://www.neopage.com/contests/1043527192101146624

■ 企画の背景：ユーザーの「読みたい」を作家の「書きたい」へ繋ぐ

ネオページは「恋も人生も、主役は私」をコンセプトに、「第2回 逆転ヒロイン大賞」を開催するなど、女性向けエンターテインメントの新たな形を模索しています。今回の企画では、読者が「今、本当に読みたいシチュエーション」を公募。集まった数多くのアイデアから、特にドラマ性の高い9編を厳選しました。これらを作家候補の皆様へ「物語の種（プロット）」として提供することで、創作活動を支援し、プラットフォームの活性化を図ります。

■ 公開された9つのシチュエーション（抜粋）

採用されたアイデアは、現代ドラマから異世界ファンタジーまで多岐にわたります。 （シチュエーション提供：ネオページ公式Xアカウント ユーザー） １．「恋人の裏切りを、全国放送で逆転」 彼氏が別の女性と結婚番組に出演予定と知った元子役のヒロイン。 封印していた芸能界の人脈を使い、狙うは「公開逆転」。 ２．「失恋から始まる、恋と人生の大逆転」 元彼に振られた地味OLを慰めた冴えない年下バイト、 実は財閥御曹司だった彼によって元彼の会社は…。 ３．「最高の逆襲は、圧倒的な成功で」 裏切られ、何もかも失ったヒロインは仕事で大成功し 巨万の富を築く。その後次々と建設された高層ビルの目的とは。 ４．「見下された日常が、一夜で逆転」 夫の収入を笑われ離婚寸前に追い込まれる私。 ところが夫は隠れ資産家だった。ママ友への逆転劇、開幕。 ５．「海外で捨てられた私の、人生リスタート」 婚前旅行のはずが彼氏に置き去りにされた主人公。 逆転の方程式は「異国の地で出会った彼＋語学力＋行動力」。 ６．「家を追われた長女、味で世界を逆転」 実家の老舗を弟に奪われ放逐されたヒロイン。 路地裏のジャンクフードから始まる、実家買収劇。 ７．「弄ばれた恋、今度は私が主導権」 恋に翻弄されたヒロインが理想の相手に転生。 逆転したシチュエーションで、叶うか、理想の逆転人生。 ８．「運命を知り尽くし、書き換える」 一度は断罪され、すべてを失ったヒロイン。 過去に戻った彼女は運命を掌握し、鮮やかな復讐を開始する。 ９．「奪われたものはすべて取り返す」 成功したヒロインは、かつて自分を陥れた彼女の夫を 専属秘書として雇う。静かに進む逆転劇の結末は。

■ 「第2回 逆転ヒロイン大賞」への応募を加速

現在開催中の「第2回 逆転ヒロイン大賞」では、これらのシチュエーションから着想を得た作品の応募も歓迎しています。 特設ページURL： https://www.neopage.com/contests/1043527192101146624 応募期間： 開催中 ～ 2026年7月15日 逆転ヒロインとは：逆転ヒロインとは、理不尽な状況から自らの力で幸せを掴み取る女性主人公の物語です。

■ ネオページについて

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