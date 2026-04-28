株式会社GenectBox（本社：東京都港区南青山、代表取締役：長坂基史）は、50インチの大型デジタルサイネージを搭載した体験型広告自販機「ADWATER」の設置場所募集を開始いたします。

新しい体験型広告自販機

ADWATERは、50インチの大型デジタルサイネージを搭載した自動販売機で、15秒の広告動画を視聴することでミネラルウォーターが1本無料でもらえる。 利用者に感謝される全く新しい体験型サイネージ自動販売機です。 喉が渇いたタイミングで利用されるため、広告は【 邪魔なもの 】ではなく【 ありがたいもの 】として受け取られるのが特徴です。 ADWATERは利用者が「思わず立ち止まる」「自然と集まる」「体験として記憶に残る」という従来の自販機にはない価値を提供します。 この価値提供や体験から行列のできる自動販売機を目指しています。

「置くだけ」で人が集まる導線

ADWATERは単なる自販機ではなく、施設への集客装置として機能します。「無料でミネラルウォーターが取得できる」という明確な動機により、施設内の回遊促進および滞在時間の向上を実現します。

設置に適したロケーション

・商業施設（ショッピングモール・百貨店） ・繁華街 ・家電量販店 ・駅ナカ・駅周辺施設 ・飲食店フロア ・オフィスビル ・大学・専門学校 ・観光地

設置条件

- 安定した電源供給 - 設置スペース（詳細はご相談） - 一定以上の人通りが見込める場所

募集エリア

現在、東京都内での設置を優先的に募集しております。設置可能な枠数には限りがあるため、ロケーション条件の合致度により優先順位を判断いたします。

お問い合わせ

会社名：株式会社GenectBox 所在地： 東京都港区南青山6-9-2 日興兒玉ビル南青山3F メール：contact@adwater.co.jp 電話： 03-6256-8221 HP:https://adwater.co.jp/