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2026年金山硫黄火漁シーズンが5月に開始
硫黄の漁火を用いる世界唯一の漁法：海の壮大な光景が目の前に
台湾・新北市 -Media OutReach Newswire- 2026年4月28日 - ポン、と音が鳴り響き、炎の光が夜の闇を切り裂き、金山沖の海面を照らします。毎年夏から秋にかけて、台湾北部では魚が青い鱗をきらめかせながら水面を跳ねる壮大な光景が広がります。5月9日から9月27日まで、「2026年金山硫黄火漁を巡る陸上・海上ツアー」が開催されます。世界唯一の硫黄火漁法の魅力を楽しめる、1年のうち5か月のみのチャンスです。
金山硫黄火漁は、硫黄の漁火を用いる世界唯一の漁法です。（写真：FuJi Fish Studio提供）
「蹦火仔（ポンホエア）」と呼ばれるこの伝統漁法は、100年にわたり台湾で受け継がれてきました。硫黄の漁火を利用して魚をおびき寄せるこの漁法は、点火時に「ポン」と音がすることからこの名が付けられました。北海岸および観音山国家風景区管理処と地元の団体による活動により、文化的・観光的価値のある特徴的な体験として発展し、世界的に知られるようになりました。
陸上ツアーで人気の「火長の点火体験」では、安全な環境で松明を持ち、その迫力を体感することができます。さらに、磺港漁村のガイドツアーや魚路古道の案内、干物作り体験などをとおして、漁村の歴史と息づく文化を紹介します。
夕方は船に乗り込み、新鮮なイカを使ったビーフンを味わうことができます。夜になると、海上のエコロジー体験が始まり、遠くに燭台双嶼を望みながら、海釣りを楽しむことができます。硫黄の火が灯り、その光が海面を照らすと、幸運な参加者は魚が水面を跳ねる貴重な光景を眺め、獲れたての魚を味わうことができます。
硫黄火を訪ねる旅はどれも、自然と文化の歴史がもたらす貴重な贈り物です。北海岸には、世界で唯一の硫黄火漁法をはじめ、金山万里温泉や野柳地質公園など、世界的な絶景が存在します。国内外の旅行者の皆さまを北海岸へお迎えし、サステナブルな旅をご提案します。
台湾・新北市 -Media OutReach Newswire- 2026年4月28日 - ポン、と音が鳴り響き、炎の光が夜の闇を切り裂き、金山沖の海面を照らします。毎年夏から秋にかけて、台湾北部では魚が青い鱗をきらめかせながら水面を跳ねる壮大な光景が広がります。5月9日から9月27日まで、「2026年金山硫黄火漁を巡る陸上・海上ツアー」が開催されます。世界唯一の硫黄火漁法の魅力を楽しめる、1年のうち5か月のみのチャンスです。
金山硫黄火漁は、硫黄の漁火を用いる世界唯一の漁法です。（写真：FuJi Fish Studio提供）
「蹦火仔（ポンホエア）」と呼ばれるこの伝統漁法は、100年にわたり台湾で受け継がれてきました。硫黄の漁火を利用して魚をおびき寄せるこの漁法は、点火時に「ポン」と音がすることからこの名が付けられました。北海岸および観音山国家風景区管理処と地元の団体による活動により、文化的・観光的価値のある特徴的な体験として発展し、世界的に知られるようになりました。
陸上ツアーで人気の「火長の点火体験」では、安全な環境で松明を持ち、その迫力を体感することができます。さらに、磺港漁村のガイドツアーや魚路古道の案内、干物作り体験などをとおして、漁村の歴史と息づく文化を紹介します。
夕方は船に乗り込み、新鮮なイカを使ったビーフンを味わうことができます。夜になると、海上のエコロジー体験が始まり、遠くに燭台双嶼を望みながら、海釣りを楽しむことができます。硫黄の火が灯り、その光が海面を照らすと、幸運な参加者は魚が水面を跳ねる貴重な光景を眺め、獲れたての魚を味わうことができます。
硫黄火を訪ねる旅はどれも、自然と文化の歴史がもたらす貴重な贈り物です。北海岸には、世界で唯一の硫黄火漁法をはじめ、金山万里温泉や野柳地質公園など、世界的な絶景が存在します。国内外の旅行者の皆さまを北海岸へお迎えし、サステナブルな旅をご提案します。