楽天ランキング1位6冠受賞、「季節限定 牡蠣キムチ」キムチソムリエ監修、今だけの濃厚な海の恵みを食卓へ
株式会社第一物産（本社：東京都台東区・代表：[姜 恵蘭（カン ヘラン）]）が運営する楽天市場公式ショップ「キムチソムリエのいるお店 サランチェ」の牡蠣キムチが、2026年4月27日時点で販売開始4か月で楽天ランキング1位6冠受賞いたしました。
キムチソムリエ監修の、今しか味わえない特別な逸品です。メディアでも多数紹介され、多くのお客様よりご好評いただいております。
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１.濃厚な牡蠣の旨味と秘伝薬念（ヤンニョム）の至福のハーモニー
「牡蠣キムチ」は、その時季に一番美味しく、厳選された「国産牡蠣」を使用しています。
海のミルクと呼ばれる牡蠣の旨みと、キムチ職人が手仕込みした秘伝の薬念（ヤンニョム）による深いコクと辛味。この両者が織りなす絶妙なハーモニーは、まさにキムチ専門店ならではの味わいです。
一つ一つ手仕込みで製造し、鮮度を保つために素早く冷凍してお届けいたします。キムチソムリエが認めた、冬から春にかけての季節限定・今だけの味をぜひご堪能ください。
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２.キムチソムリエが提案する「牡蠣キムチ」の美味しい食べ方
1. まずはそのまま
何も加えずにお召し上がりください。厳選した国産生牡蠣のクリーミーな甘味と、職人が手仕込みした秘伝の薬念（ヤンニョム）が重なり合う、専門店ならではの奥深いハーモニーを感じていただけます。
２.ご飯のお供に
炊き立てのご飯に乗せるのは最もおすすめしたい食べ方の一つです。牡蠣から染み出る旨味がご飯に染み込み、ヤンニョムの辛味が食欲をそそります。少量のごま油をかけると、香ばしさが加わります。
３.旬を楽しむ「大人の晩酌」に
濃厚な味わいは、お酒の相性も抜群です。特に、日本酒やマッコリといった、米の甘味を感じるお酒とあわせると、牡蠣の旨味が引き立ちます。晩酌の小鉢として添えるだけで、食卓が食卓が華やかな一皿に変わります。
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【商品概要】
商品名：牡蠣キムチ（冷凍）
内容量：200ｇ
販売価格：単品1,980円、3個セット6,700円、5個セット10,460円（送料・税込）
URL：https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/kakikimchi/
目安として約60ｇの摂取で牡蠣の濃厚な旨味を十分にお楽しみいただけます
【牡蠣の安全性について】
・当店で販売している「カキキムチ」は、国産の牡蠣を使用しています。
・海域ごとにサンプリングをしてノロウィルス検査を実施し、安全性の確認ができた牡蠣だけが出荷され使用しております。
・生牡蠣を使用した「カキキムチ」は、製造後に改めてノロウィルス検査を実施し、安全性の確認できたものを販売しております。
・貝殻等は細心の注意を払って取り除いておりますが、まれに入っている場合がありますので、注意してお召し上がりください。
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【ショップ情報】
「キムチソムリエのいるお店サランチェ」
ショップURL： https://www.rakuten.co.jp/saranche-d1b/
※イベントの詳細や最新情報は、楽天公式ショップページにて随時更新しております。ぜひこの機会にアクセスしてください。
【楽天ランキング受賞商品】
・「牡蠣キムチ」楽天ランキング1位6冠受賞
URL：https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/kakikimchi/
・「白菜キムチ一本漬け」楽天ランキング1位3冠受賞
URL：https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/kimchiipponduke/
・「進化系キムチセット」楽天ランキング1位3冠受賞
URL：https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/mediaset/
・「人気キムチ3種」楽天ランキング2位受賞
URL：https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/kimchiteiban3/
・「韓国おかずとチゲの6種セット」楽天ランキング2位受賞
URL：https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/kankokugourmetset/
・「コチュジャン付きビビンバセット」楽天ランキング2位受賞
URL：https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/bibimbapset/
・「チゲ2種食べ比べセット」楽天ランキング2位受賞
URL：https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/jjigaeset/
・「アレルギー対応キムチ ハナキムチ」楽天ランキング3位受賞
URL：https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/hanakimchi/
【会社概要】
社名：株式会社第一物産
本社所在地：東京都台東区東上野2-10-12 オクヤビル４階
代表取締役：姜 恵蘭
設立： 1978年（1960年創業）
事業内容：キムチ・韓国食材の製造販売、百貨店・スーパーでの催事運営、キムチ教室の運営、オンラインショップ運営他
【直営店：上野本店】
住所：東京都台東区東上野2-15-5
※常時20種類以上のキムチを販売しております。
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配信元企業：株式会社第一物産
キムチソムリエ監修の、今しか味わえない特別な逸品です。メディアでも多数紹介され、多くのお客様よりご好評いただいております。
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１.濃厚な牡蠣の旨味と秘伝薬念（ヤンニョム）の至福のハーモニー
「牡蠣キムチ」は、その時季に一番美味しく、厳選された「国産牡蠣」を使用しています。
海のミルクと呼ばれる牡蠣の旨みと、キムチ職人が手仕込みした秘伝の薬念（ヤンニョム）による深いコクと辛味。この両者が織りなす絶妙なハーモニーは、まさにキムチ専門店ならではの味わいです。
一つ一つ手仕込みで製造し、鮮度を保つために素早く冷凍してお届けいたします。キムチソムリエが認めた、冬から春にかけての季節限定・今だけの味をぜひご堪能ください。
２.キムチソムリエが提案する「牡蠣キムチ」の美味しい食べ方
1. まずはそのまま
何も加えずにお召し上がりください。厳選した国産生牡蠣のクリーミーな甘味と、職人が手仕込みした秘伝の薬念（ヤンニョム）が重なり合う、専門店ならではの奥深いハーモニーを感じていただけます。
２.ご飯のお供に
炊き立てのご飯に乗せるのは最もおすすめしたい食べ方の一つです。牡蠣から染み出る旨味がご飯に染み込み、ヤンニョムの辛味が食欲をそそります。少量のごま油をかけると、香ばしさが加わります。
３.旬を楽しむ「大人の晩酌」に
濃厚な味わいは、お酒の相性も抜群です。特に、日本酒やマッコリといった、米の甘味を感じるお酒とあわせると、牡蠣の旨味が引き立ちます。晩酌の小鉢として添えるだけで、食卓が食卓が華やかな一皿に変わります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348168/images/bodyimage3】
【商品概要】
商品名：牡蠣キムチ（冷凍）
内容量：200ｇ
販売価格：単品1,980円、3個セット6,700円、5個セット10,460円（送料・税込）
URL：https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/kakikimchi/
目安として約60ｇの摂取で牡蠣の濃厚な旨味を十分にお楽しみいただけます
【牡蠣の安全性について】
・当店で販売している「カキキムチ」は、国産の牡蠣を使用しています。
・海域ごとにサンプリングをしてノロウィルス検査を実施し、安全性の確認ができた牡蠣だけが出荷され使用しております。
・生牡蠣を使用した「カキキムチ」は、製造後に改めてノロウィルス検査を実施し、安全性の確認できたものを販売しております。
・貝殻等は細心の注意を払って取り除いておりますが、まれに入っている場合がありますので、注意してお召し上がりください。
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【ショップ情報】
「キムチソムリエのいるお店サランチェ」
ショップURL： https://www.rakuten.co.jp/saranche-d1b/
※イベントの詳細や最新情報は、楽天公式ショップページにて随時更新しております。ぜひこの機会にアクセスしてください。
【楽天ランキング受賞商品】
・「牡蠣キムチ」楽天ランキング1位6冠受賞
URL：https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/kakikimchi/
・「白菜キムチ一本漬け」楽天ランキング1位3冠受賞
URL：https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/kimchiipponduke/
・「進化系キムチセット」楽天ランキング1位3冠受賞
URL：https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/mediaset/
・「人気キムチ3種」楽天ランキング2位受賞
URL：https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/kimchiteiban3/
・「韓国おかずとチゲの6種セット」楽天ランキング2位受賞
URL：https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/kankokugourmetset/
・「コチュジャン付きビビンバセット」楽天ランキング2位受賞
URL：https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/bibimbapset/
・「チゲ2種食べ比べセット」楽天ランキング2位受賞
URL：https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/jjigaeset/
・「アレルギー対応キムチ ハナキムチ」楽天ランキング3位受賞
URL：https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/hanakimchi/
【会社概要】
社名：株式会社第一物産
本社所在地：東京都台東区東上野2-10-12 オクヤビル４階
代表取締役：姜 恵蘭
設立： 1978年（1960年創業）
事業内容：キムチ・韓国食材の製造販売、百貨店・スーパーでの催事運営、キムチ教室の運営、オンラインショップ運営他
【直営店：上野本店】
住所：東京都台東区東上野2-15-5
※常時20種類以上のキムチを販売しております。
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