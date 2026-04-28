経済産業省及び情報処理推進機構(IPA)は、「DXセレクション2026」最終選考に進出する11者を決定しました。最終選考は、2026年5月20日(水)に東京・御成門にて開催いたします。





ご案内チラシ1





DXセレクションとは、デジタルガバナンス・コードに沿った経営革新の取組を通じて優れた成果を創出している、中堅・中小企業等のモデルケースとなる優良事例を選定するものです。

今回の選定より、自社の取組について経営者自らが発信し、競い合う場として、新たに「プレゼンテーション審査」による最終選考を実施します。最終選考では、経営者及び代表者等が、10分間でプレゼンテーションを行い、経営変革の実現能力や、企業価値貢献といった観点から審査されます。





DX推進に関心のある中堅・中小企業等の経営者、実務担当者、支援機関、自治体職員、メディア関係者の方はぜひご参加ください。









＜開催概要＞

「DXセレクション2026最終選考・表彰式」

・主催 ：経済産業省(METI)・独立行政法人情報処理推進機構(IPA)

・日時 ：2026年5月20日(水) 13:30～18:30

＊名刺交換会 18:45～19:35

・会場 ：ベルサール御成門タワー

(東京都港区芝公園1-1-1住友不動産御成門タワー3F・4F)

・開催形式：会場(先着順)とオンラインによるハイブリッド開催

・参加費 ：無料

・定員 ：【会場】200名(先着順)

【オンライン配信】300名以上想定





※表彰式終了後に名刺交換会を予定しておりますので、是非積極的にご参加ください。





▼申し込みはこちらから

https://info.ipa.go.jp/form/pub/application/dxselection2026





〇経済産業省

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dx-selection/dx-selection.html

〇情報処理推進機構

https://www.ipa.go.jp/digital/dx/dx-selection.html