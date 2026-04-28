ＪＡ全農は、直営飲食店舗「和牛焼肉 信州そだち」で５月１日（金）～５月３１日（日）の間、開業１周年を記念し「そだち祭り」と題して、信州和牛や旬の長野県産食材の特別メニューを提供します。 「そだち祭り」では期間ごとにさまざまな企画を用意します。第一弾は、「信州和牛ステーキ祭り」としてステーキメニューを特別価格で５月１日（金）から３１日（日）に提供します。 第二弾は「生ビール半額祭り」を５月１５日（金）から３１日（日）まで、第三弾は特別メニュー「そだち八ツ星盛合せ」を５月２０日（水）から３１日（日）までご提供します。 旬を迎える長野県産の「サニーレタス」「レタス」「セルリー」の期間限定メニューや、長野県産ぶどう「ナガノパープル」のストレート果汁を使用したクラフトチューハイ「信州ナガノパープル」を特別価格で提供します。 「そだち祭り」初日の１日（金）には長野県が日本一の生産量を誇る花「アルストロメリア」、２日（土）と３日（日）は当店で使用している長野県産ブランド米「氷温熟成米」、４日（月）は「信州産りんごジュース」「信州産桃ジュース」などの長野県産特産品をお会計時にプレゼントします（プレゼントはなくなり次第終了します）。 長野県産の農畜産物や加工品はＪＡ全農が運営する産地直送通販サイトＪＡタウン「僕らはおいしい応援団」でも購入できます。（https://www.ja-town.com/shop/c/c3801/） 【概要】 １．期 間：令和８年５月１日（金）～５月３１日（日） ２．実施店舗：和牛焼肉 信州そだち （長野県長野市南長野末広町１３６５ Ｎａｃｓ末広 ４Ｆ） ※詳細はhttps://www.minoriminoru.jp/shinshu_sodachi/をご覧ください ３．内 容： （１）１周年記念 そだち祭り ア．信州そだちステーキ祭り：５月１日（金）～５月３１日（日） イ．生ビール半額祭り：５月１５日（金）～５月３１日（日） ウ．そだち八ツ星盛合せ：５月２０日（水）～５月３１日（日） ～「和牛焼肉 信州そだち」開業１周年記念～ こだわりの信州和牛と旬の長野県産食材で感謝の「そだち祭り」を ５月１日（金）～５月３１日（日）まで開催 （２）長野県産旬野菜の特別提供 ア．「サニーレタス」：５月１１日（月）～５月３１日（日）すべてのサラダに使用 イ．「レタス」：５月１１日（月）～５月３１日（日）レタス食べ放題３３０円（税込） ウ．「セルリー」：５月２０日（水）～５月３１日（日）セルリーの浅漬け４２９円（税込） ※仕入れの状況によりスケジュールが変更となる場合がございます ４．長野県産特産品プレゼント： （１）「アルストロメリア 1本」：５月１日（金） （２）「氷温熟成米（コシヒカリ）300g」：５月２日（土）～３日（日） （３）「信州まるごと®りんごジュース」or「信州まるごと®ピーチジュース」：５月４日（月） ※先着順のため、なくなり次第終了。お会計時にプレゼントします

【提供メニュー例】 ※写真はイメージです。価格は全て「税込」「店内価格」

１周年記念品 長野県産特産品プレゼント