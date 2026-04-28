ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、４月２９日（水）に「肉の日限定セール」を開催します。 「肉の日限定セール」は、毎月２９日に実施しているイベントで、今月は全国各地のブランド牛や豚、鶏を中心に約580商品を取り揃え、通常価格よりもお得な“この日限り”の特別価格で販売します。 ラインアップは、こだわりの穀物飼料で育てた「掛川牛（黒毛和種）ロースステーキ」や、旨み成分が豊富でジューシーな食感が特長の「沖縄あぐーハンバーグセット」のほか、ハムや餃子などの加工品も多数用意しています。 日々の食卓はもちろん、贈り物や自分へのご褒美としても「肉の日限定セール」でお得に購入いただけます。

【対象商品（一部抜粋）】

🥩肉の日限定セールはこちら！🥩

○掛川牛（黒毛和種）ロースステーキ 250ｇ×２ ＪＡ掛川市 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g4301-5603097/ 良質な牧草や稲わら、生産者がこだわり抜いた穀物飼料で育てた掛川牛。特有の豊かな風味ときめ細かくやわらかな肉質が特長です。

https://www.ja-town.com/shop/g/g4301-5603097/

○沖縄あぐー ハンバーグセット 110ｇ×８個 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g8701-229/ 沖縄の豊かな自然の中で育ったブランド豚「あぐー」を使用。濃厚な旨みとジューシーでまろやかな食感をハンバーグで楽しめます。

JAタウン

https://www.ja-town.com/shop/g/g8701-229/

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown