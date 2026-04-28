プリモグローバルホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：澤野直樹、以下、当社）の日本事業を運営するプリモ・ジャパン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤江秀一、以下、PJ社）と、ラザール・キャプラン・インターナショナル・インク（本社：米国ニューヨーク市、代表取締役社長：レオン・テンペルスマン、以下、LKI社）、およびラザール・キャプラン・ジャパン・インク（本社：東京都台東区、代表取締役：明智正一、以下、LKJ社）は、「LAZARE DIAMOND」の運営体制強化に向けた契約（以下、本契約）を締結いたしましたので、お知らせいたします。

◆本契約の背景・目的

PJ社とLKI社、およびLKI社の日本支社であるLKJ社は、2023年9月に日本における「LAZARE DIAMOND」の商標権および関連する権利を譲渡する契約を締結しております。これによりPJ社は、日本における「LAZARE DIAMOND」の唯一のブランドオーナーとして、製造・マーケティング・流通・販売等を行う権利を有しておりましたが、ダイヤモンドの調達・在庫管理等の一部機能については、LKI社およびLKJ社が担う体制となっておりました。

当社は本契約の締結を通じて、（1）日本における「LAZARE DIAMOND」の運営体制の一体化、（2）調達から販売までのプロセスにおける意思決定の迅速化、（3）中長期的なブランド価値および売上総利益の改善による収益性の向上の三点を推進することで、日本における「LAZARE DIAMOND」の競争力を一層高め、当社の中長期的な企業価値向上を図ることを目的としております。

◆本契約の概要

（1）既存契約の変更

2023年9月に締結した「LAZARE DIAMOND」の商標権および関連する権利を譲渡する契約を変更し、従来LKI社およびLKJ社が担っていたダイヤモンドの調達・在庫管理等の機能についても、PJ社が承継する体制へと変更いたします。

（2）事業運営に係る資産の取得および人財の受け入れ

PJ社は、LKJ社が事業の運営に用いていた在庫資産および一部設備等を取得するとともに、当該事業の継続に必要な専門人財の受け入れを行います。





◆「LAZARE DIAMOND」について

「The World's Most Beautiful Diamond」と称される「LAZARE DIAMOND」は、世界で最も著名なダイヤモンドブランドのひとつです。その品質、美しさ、輝きは世界的に認められています。「LAZARE DIAMOND」のジュエリーはすべて、ダイヤモンドそのもののユニークな特徴を際立たせるよう、慎重にデザインされ、製作されています。

公式サイト：https://www.lazarediamond.jp/

◆ラザール・キャプラン・インターナショナル・インクについて

120年以上前に設立されたLKI社は、そのリーダーシップ、製品品質へのこだわり、倫理的なビジネス慣行により、ダイヤモンド業界で比類ない評判を得ています。理想的なプロポーションのダイヤモンドを「LAZARE DIAMOND」というブランド名で国際的に販売する、最高級の製品ラインで最もよく知られています。

公式サイト：https://lazarediamonds.com/

◆プリモグローバルホールディングスについて

「最高（プリモ）の夢（おもい）を最高（プリモ）の幸（かたち）に」という企業理念のもと、ブライダルジュエリーの企画・販売事業を展開し、日本およびアジア諸国で136店舗を運営しています。2007年の台湾進出以降、2012年に香港、2016年に中国本土、2022年にシンガポールへと出店地域を拡大してまいりました。

今後も、「日本基準の高い商品品質」と「きめ細やかなサービス・おもてなし」を通じて、「一生の記念となるお買い物」を広く提供してまいります。

公式サイト：https://www.primoghd.co.jp/











