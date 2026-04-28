自認シマエナガ、初のポップアップショップをTSUTAYA レイクタウンにて開催！！
**YouTube・Instagramを中心に活動するキャラクター「自認シマエナガ」が、初のポップアップショップを「TSUTAYA レイクタウン」にて開催決定！開催期間は2026年4月28日(火)～2026年5月24日(日)、ぜひこの機会にお越しください！**
「自認シマエナガ」について
群れで生活するシマエナガの中に紛れ込む シマエナガではないけど、自己認識がシマエナガである「自認シマエナガ」たち YouTube：http://www.youtube.com/@%E8%87%AA%E8%AA%8D%E3%82%B7%E3%83%9E%E3%82%A8%E3%83%8A%E3%82%AC instagram：https://www.instagram.com/jininshimaenaga/ X：https://x.com/Jininshimaenaga TikTok：https://www.tiktok.com/@jininshimaenaga
グッズ情報
■ぷっくりシール 880円（税込） 【種類】全1種 【サイズ】A6サイズ 【素材】ポリウレタン樹脂
■ステッカー 440円（税込） 【種類】全8種 【サイズ】約60×60㎜ 【素材】紙
■メモ帳 440円（税込） 【種類】全4種 【サイズ】74mmx105mm(A7サイズ) 【素材】紙
■ノート 880円（税込） 【種類】全4種 【サイズ】128mmx182mm(B6) 【素材】紙
■フォンタブ 440円（税込） 【種類】全4種 【サイズ】60mmx60mm 【素材】PVC
■キャンバス 5,500円（税込） 【種類】全4種 【サイズ】227mm×227mm 【素材】紙
■ガチャガチャ（目印チャーム） 300円（税込） 【種類】全4種 【サイズ】34mm×34mm 【素材】アクリル
キャンペーン情報
購入者には「マグネット型しおり」プレゼント！ 自認シマエナガグッズを1会計につき2,200円（税込）以上ご購入いただいた方には「卵型缶バッジ」をプレゼント！
開催概要
■開催場所 TSUTAYA レイクタウン（埼玉県 越谷市 レイクタウン4丁目2番地2 イオンレイクタウンKaze 2F） ■開催時期 2026年4月28日(火)～2026年5月24日(日) ■営業時間 10：00～21：00
お問い合わせ先
■メール official@jinin-shimaenaga.jp