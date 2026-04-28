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【YOUTRUST × RIZAP】 鍛え上げるのは、「揺るぎない自信」。 「人間性」がビジネスを左右する時代に、“自己統制力”がキャリアを切り拓く。
── 9割以上が「人間性が受注に影響」と回答。身体づくりがビジネス成果に与える相関を解き明かす共同実証プロジェクトを始動
https://digitalpr.jp/table_img/2574/133958/133958_web_1.png
RIZAPグループ株式会社（代表取締役社長 瀬戸 健、本社：東京都新宿区）の連結子会社であるRIZAP株式会社（以下「RIZAP」）は、株式会社YOUTRUSTが運営するシンクタンク「次世代キャリア研究所」と共同で、「営業成果と心身のコンディションに関する意識調査」を実施しました。
調査の結果、94.8%のビジネスパーソンが「担当者の人間性が受注判断に影響する」と回答し、特に20〜30代の若い世代において、その信頼の条件として「自己管理（セルフマネジメント）」が重要視されている実態が判明しました。また、全体の77.6%が「プロのサポートを通じて自分を律する力が身につけば、営業成果や市場価値は上がる」と、自己統制がキャリア形成に寄与することに高い期待を寄せています。
一方で、20〜30代の83.3%が「心身管理を一人で続けることに限界を感じる」と回答しており、理想と現実のギャップも浮き彫りとなりました。
この結果を受け、両社は身体づくり（自己管理スキル）が「自信」を育み、ビジネスパフォーマンスや中長期的なキャリア形成にどう影響を与えるかを解き明かす、共同実証プロジェクトを始動。あわせて、体験ドキュメンタリー出演者および検証モニターの募集を開始します。
■調査結果サマリー
1.全体の94.8%が「営業担当者の印象・人間性」は意思決定に影響すると回答
2.20代の85.7%が、信頼できる営業担当者の条件として「姿勢」「清潔感」「自己管理」のいずれかを挙げた。30代は63.6%、40代は41.2%と、若い世代ほど顕著な傾向に
3.全体の78.4%が「心身管理を一人で続けることに限界を感じる」と回答。 20〜30代では83.3%に達し、40代以上（74.6%）を約9pt上回る
4.全体の77.6%が「プロの管理で自分を律する力が身につけば、営業成果・市場価値は上がる」と期待
■本調査の背景
近年、働き方やキャリア観は大きく変化し、「自分らしく働くこと」や「納得感のあるキャリア」を重視する傾向が高まっています。一方で、成果を求められるビジネスの現場では、「もっと成果を出したい」「自信を持って顧客と向き合いたい」といったプレッシャーや葛藤を抱えるビジネスパーソンも少なくありません。
こうした中で、本調査では「営業の成果を左右するのは、話術や知識だけなのか」という問いに着目しました。姿勢、表情、声のトーン、自己管理の習慣、自信の有無──こうした"心身のコンディション"もまた、商談の質や顧客との関係構築に影響しているのではないか。RIZAPと次世代キャリア研究所は、この仮説を検証するため、意識調査を実施しました。
■調査概要
調査名：営業成果と心身のコンディションに関する意識調査
・調査対象：YOUTRUSTユーザー（20〜50代ビジネスパーソン）
・調査方法：インターネットを利用したアンケート
・調査期間：2026年4月3日〜4月8日
・有効回答数：116名
※本リリース内容を掲載いただく際には、『出典：次世代キャリア研究所』と明記をお願いいたします。
■調査結果
1. 全体の94.8%が「担当者自身の印象・人間性は意思決定に影響する」と回答
「営業担当者から提案を受ける際、提案内容や価格以外に、担当者自身の印象や人間性がその提案を受け入れるかどうかの判断に影響しますか」と尋ねたところ、94.8%が「影響する」と回答しました（「非常に影響する」50.8%、「やや影響する」44.0%）。営業活動では、"何を提案するか"だけでなく、"誰が提案するか"が意思決定を左右していることがわかります。
2. 信頼の鍵は「ロジカルさ」と「即レス」。若い世代は「姿勢・自己管理・清潔感」も重視
「あなたが"優秀だ・信頼できる"と感じる営業担当者に共通する特徴は何ですか」と尋ねたところ（複数回答）、上位は以下の通りとなりました。
論理的な説明力やレスポンスの速さに加え、表情・姿勢・清潔感といった非言語の要素も「信頼できる営業担当者」の条件として重視されていることがわかります。
世代別に見ると、20〜30代は「自信を感じさせる立ち居振る舞い・姿勢」（51.9%）、「徹底した自己管理ルーティン」（31.5%）で、それぞれ40代以上（33.9%／22.6%）を上回りました。
さらに「姿勢」「清潔感のある引き締まった体型」「徹底した自己管理ルーティン」のいずれかを信頼条件に挙げた割合を世代別に見ると、20代は85.7%、30代は63.6%、40代は41.2%と、若い世代ほど顕著に高い結果となりました。若い世代ほど、営業担当者を「姿勢・自己管理・清潔感」といった非言語情報で評価する傾向が強いことが示唆されます。
3. 全体の78.4%が「心身管理を一人で続けることに限界を感じる」と回答。20〜30代は83.3%
ここまでの結果から、営業担当者の信頼は話術だけでなく、姿勢や清潔感といった"心身の状態"にも左右されることがわかりました。では、回答者自身はどうか。「仕事のパフォーマンスを上げるために心身の管理が重要だとわかっていても、自分一人で継続することに限界を感じますか」と尋ねたところ、全体の78.4%が「限界を感じる」と回答しました（「非常に感じる」37.9%、「やや感じる」40.5%）。
世代別に見ると、20〜30代の83.3%が限界を感じており、40代以上（74.6%）を約9ポイント上回りました。キャリアを積み上げていく若い世代ほど、心身管理の継続に課題を感じていることがうかがえます。
「わかっているけどできない」実態は、疲労時の行動にも表れています。 疲弊した状態で「つい自制できずにやってしまうこと」を尋ねたところ、上位は以下の通りでした。
いずれも翌日のパフォーマンスを直接損なう行動であり、疲れているときほど意志の力だけでは自分を律しきれない実態がわかります。
では、自己管理を阻む最大の壁は何か。 理想の生活習慣を実現するうえでの障壁を尋ねたところ、1位は「業務に忙殺され自分の時間が作れない」（51.7%）。続いて「そもそも体力が持たない・疲れやすい」（36.2%）、「正しいコンディション管理の方法がわからない」（32.8%）が上位に入りました。
壁は「やる気の欠如」ではなく、「体力不足」と「正しい知識・方法の不足」にあり、プロのサポートを必要とする構造的な課題であることが示唆されます。
4.全体の77.6%が「プロの管理で自分を律する力が身につけば、営業成果は上がる」と回答
ここまでの結果を踏まえ、「プロによる管理を通じて自己統制の力が身につけば、営業成果や市場価値は向上すると思うか」を尋ねたところ、77.6%が「向上する」と回答しました（「非常に思う」31.9%、「やや思う」45.7%）。
世代別では、20〜30代の79.6%が「向上する」と回答し、40代以上（74.6%）をやや上回りました。世代を問わず、約8割がプロの管理に期待を寄せている結果です。
■体験ドキュメント出演、検証企画参加者募集
「身体づくりは営業成果を変えるのか」──調査で明らかになった期待を実際に検証するため、RIZAPとYOUTRUSTは共同実証プロジェクトを始動します。3か月間のRIZAPトレーニングプログラムを通じて、参加者の身体・心・仕事のパフォーマンスがどう変化するかを、発信とデータの両面から追いかけます。
▼募集枠
【A】密着ドキュメンタリー｜3名／無償
自らの変化を動画や記事で発信し、誰かの転機となることを目指す特別枠です。3か月間のトレーニングに密着し、身体の変化だけでなく、心や仕事への向き合い方の変化までを記録・発信します。
【B】チャレンジモニター 約75%オフ 20名／96,800円（税込）
※通常：トレーニング費 327,800円/2か月＋入会金 55,000円
身体づくりがビジネスパフォーマンスに与える影響をデータで検証するためのモニター枠です。体組成・体力・メンタルなどの身体データの変化を多面的に可視化し、仕事への影響を客観的に検証します。
▼募集概要
・募集期間：現在募集中〜2026年5月7日(木)まで
・対象者：YOUTRUSTに登録しているビジネスパーソン
（週2〜3回のトレーニングと毎日の食事報告に取り組める方）
・体験ドキュメンタリー掲出先：ユースタ（YOUTRUST Studio）
・その他詳細や応募エントリーはこちらから
https://youtrust.jp/lp/2026springcp_bosyu_rizap?utm_source=sonota&utm_medium=site&utm_campaign=pr_release_20260422
■次世代キャリア研究所 初代所長 吉野樹 コメント
今回の調査から、営業における信頼醸成や成果を出す背景には、話の内容やスキルだけでなく、「その人自身の在り方」からも形成されていることが明らかになりました。特に若い世代ほど、清潔感や体型、姿勢といった要素から、自己管理力や継続力といった内面を読み取る傾向が見られます。
つまり、見た目は単なる印象ではなく、日々の自己管理の積み重ねが表出した“信頼のシグナル”です。営業においては、「何を語るか」と同時に、「どのような状態でその場に立っているか」が、意思決定を左右する重要な要素となっています。
一方で、多くのビジネスパーソンが心身のコンディション管理の重要性を理解しながらも、継続に課題を感じている実態も印象的でした。今後は、個人の意思や努力に依存するのではなく、プロフェッショナルの力や仕組みを活用しながら、自己管理を“再現性のあるスキル”として捉えていくことが、営業成果や市場価値の向上においてより重要になると考えています。
本調査が、自分自身の働き方や状態と向き合うきっかけになれば嬉しく思います。
■RIZAP株式会社 マーケティング統括本部長 田牧友里絵 コメント
「営業成績を上げたい」「市場価値を高めたい」――。
多くのビジネスパーソンが抱えるこうした問いに対し、RIZAPは、表面的なスキルだけではなく、自らを律する“自己統制（マインドメイク）”の力が重要ではないかと考えています。
嘘のつけない身体と向き合い、日々の積み重ねを継続し、限界を一つずつ乗り越えていく。その過程で培われる自己統制力が、実際のビジネス現場にどのような変化をもたらすのか。本プロジェクトを通じて、その可能性を発信とデータの両面から検証してまいります。
また、日々多くの意思決定を求められる営業パーソンにとって、食事や運動のマネジメントをプロとともに進めることは、限られたリソースをより重要な仕事に振り向けるための有効な選択肢の一つになり得ると考えています。
■YOUTRUSTについて
YOUTRUST（ユートラスト）は、日本で働くすべての人のための仕事専用SNSです。このプラットフォームは、仕事仲間とのつながり形成、プロフィールの掲載、タイムラインへの投稿、副業や転職意欲の共有などを通じて、新たな出会いを創出する場として活用いただけます。
友人・知人とのつながりはもちろん、コミュニティへの参加をきっかけにネットワークを広げることでビジネスやキャリアの可能性を切り拓いていけるプラットフォームです。
法人向けには、独自のタレントプールから未来の仲間を採用できるネットワークリクルーティングサービス「YOUTRUST TALENT」やプラットフォーム上でBtoBマーケティングや採用広報できる広告ソリューション「YOUTRUST ADS」、営業ターゲットに1to1でダイレクトアプローチできるABMサービス「YOUTRUST SALES」、デジタル人材を中心とした有識者から最先端の知見を得られるエキスパートインタビューサービス「YOUTRUST INSIGHT」などを提供しています。多彩なソリューションによりビジネス成果の最大化を目指して伴走します。
所在地：
［本社］東京都渋谷区神宮前5丁目52-2 青山オーバルビル9階
［大阪事務所］大阪市中央区北浜三丁目6番22号淀屋橋ステーションワン11階 Room 27
設立日：2017年12月
代表者：代表取締役社長 岩崎 由夏
問合せ先：info@youtrust.jp
URL：https://youtrust.co.jp/
■RIZAPについて
「結果にコミットする。®」をコンセプトに、パーソナルトレーニングジム「RIZAP(ライザップ)」を運営しています。2012年2月の1号店オープン以来、RIZAPは一般のスポーツジムとは異なり、ゲストの夢、理想、真のニーズと本気で向き合う資質を持ったトレーナーを厳選しています。「人生最高の体と自信、そして期待を上回る感動を提供する」ため、パーソナルトレーナーの品質にこだわり、ゲストの理想の体型の実現に全力でコミットします。「RIZAP」の名称は、「RISE」と「UP」からできています。また、黒色背景と金色のロゴには、“どん底で暗闇の状態からでもその人が望む限り、高く飛躍でき、必ず光り輝く未来は訪れる”という想いを込めています。
所在地：東京都新宿区西新宿8-17-1住友不動産新宿グランドタワー36階
設立日：2010年5月7日
資本金：1,000万円
代表者：代表取締役社長 瀬戸 健
問合せ先：press@rizapgroup.com
URL：https://www.rizap.jp/
本件に関するお問合わせ先
≪ 本件に関するお問い合わせ ≫
RIZAP グループ株式会社 広報部：杉原、山田、田中、平山
Mail： press@rizapgroup.com
関連リンク
RIZAP Webサイト
https://www.rizap.jp/
体験ドキュメント出演、検証企画参加者募集
https://youtrust.jp/lp/2026springcp_bosyu_rizap?utm_source=sonota&utm_medium=site&utm_campaign=pr_release_20260422
https://digitalpr.jp/table_img/2574/133958/133958_web_1.png
RIZAPグループ株式会社（代表取締役社長 瀬戸 健、本社：東京都新宿区）の連結子会社であるRIZAP株式会社（以下「RIZAP」）は、株式会社YOUTRUSTが運営するシンクタンク「次世代キャリア研究所」と共同で、「営業成果と心身のコンディションに関する意識調査」を実施しました。
一方で、20〜30代の83.3%が「心身管理を一人で続けることに限界を感じる」と回答しており、理想と現実のギャップも浮き彫りとなりました。
この結果を受け、両社は身体づくり（自己管理スキル）が「自信」を育み、ビジネスパフォーマンスや中長期的なキャリア形成にどう影響を与えるかを解き明かす、共同実証プロジェクトを始動。あわせて、体験ドキュメンタリー出演者および検証モニターの募集を開始します。
■調査結果サマリー
1.全体の94.8%が「営業担当者の印象・人間性」は意思決定に影響すると回答
2.20代の85.7%が、信頼できる営業担当者の条件として「姿勢」「清潔感」「自己管理」のいずれかを挙げた。30代は63.6%、40代は41.2%と、若い世代ほど顕著な傾向に
3.全体の78.4%が「心身管理を一人で続けることに限界を感じる」と回答。 20〜30代では83.3%に達し、40代以上（74.6%）を約9pt上回る
4.全体の77.6%が「プロの管理で自分を律する力が身につけば、営業成果・市場価値は上がる」と期待
■本調査の背景
近年、働き方やキャリア観は大きく変化し、「自分らしく働くこと」や「納得感のあるキャリア」を重視する傾向が高まっています。一方で、成果を求められるビジネスの現場では、「もっと成果を出したい」「自信を持って顧客と向き合いたい」といったプレッシャーや葛藤を抱えるビジネスパーソンも少なくありません。
こうした中で、本調査では「営業の成果を左右するのは、話術や知識だけなのか」という問いに着目しました。姿勢、表情、声のトーン、自己管理の習慣、自信の有無──こうした"心身のコンディション"もまた、商談の質や顧客との関係構築に影響しているのではないか。RIZAPと次世代キャリア研究所は、この仮説を検証するため、意識調査を実施しました。
■調査概要
調査名：営業成果と心身のコンディションに関する意識調査
・調査対象：YOUTRUSTユーザー（20〜50代ビジネスパーソン）
・調査方法：インターネットを利用したアンケート
・調査期間：2026年4月3日〜4月8日
・有効回答数：116名
※本リリース内容を掲載いただく際には、『出典：次世代キャリア研究所』と明記をお願いいたします。
■調査結果
1. 全体の94.8%が「担当者自身の印象・人間性は意思決定に影響する」と回答
「営業担当者から提案を受ける際、提案内容や価格以外に、担当者自身の印象や人間性がその提案を受け入れるかどうかの判断に影響しますか」と尋ねたところ、94.8%が「影響する」と回答しました（「非常に影響する」50.8%、「やや影響する」44.0%）。営業活動では、"何を提案するか"だけでなく、"誰が提案するか"が意思決定を左右していることがわかります。
2. 信頼の鍵は「ロジカルさ」と「即レス」。若い世代は「姿勢・自己管理・清潔感」も重視
「あなたが"優秀だ・信頼できる"と感じる営業担当者に共通する特徴は何ですか」と尋ねたところ（複数回答）、上位は以下の通りとなりました。
論理的な説明力やレスポンスの速さに加え、表情・姿勢・清潔感といった非言語の要素も「信頼できる営業担当者」の条件として重視されていることがわかります。
世代別に見ると、20〜30代は「自信を感じさせる立ち居振る舞い・姿勢」（51.9%）、「徹底した自己管理ルーティン」（31.5%）で、それぞれ40代以上（33.9%／22.6%）を上回りました。
さらに「姿勢」「清潔感のある引き締まった体型」「徹底した自己管理ルーティン」のいずれかを信頼条件に挙げた割合を世代別に見ると、20代は85.7%、30代は63.6%、40代は41.2%と、若い世代ほど顕著に高い結果となりました。若い世代ほど、営業担当者を「姿勢・自己管理・清潔感」といった非言語情報で評価する傾向が強いことが示唆されます。
3. 全体の78.4%が「心身管理を一人で続けることに限界を感じる」と回答。20〜30代は83.3%
ここまでの結果から、営業担当者の信頼は話術だけでなく、姿勢や清潔感といった"心身の状態"にも左右されることがわかりました。では、回答者自身はどうか。「仕事のパフォーマンスを上げるために心身の管理が重要だとわかっていても、自分一人で継続することに限界を感じますか」と尋ねたところ、全体の78.4%が「限界を感じる」と回答しました（「非常に感じる」37.9%、「やや感じる」40.5%）。
世代別に見ると、20〜30代の83.3%が限界を感じており、40代以上（74.6%）を約9ポイント上回りました。キャリアを積み上げていく若い世代ほど、心身管理の継続に課題を感じていることがうかがえます。
「わかっているけどできない」実態は、疲労時の行動にも表れています。 疲弊した状態で「つい自制できずにやってしまうこと」を尋ねたところ、上位は以下の通りでした。
いずれも翌日のパフォーマンスを直接損なう行動であり、疲れているときほど意志の力だけでは自分を律しきれない実態がわかります。
では、自己管理を阻む最大の壁は何か。 理想の生活習慣を実現するうえでの障壁を尋ねたところ、1位は「業務に忙殺され自分の時間が作れない」（51.7%）。続いて「そもそも体力が持たない・疲れやすい」（36.2%）、「正しいコンディション管理の方法がわからない」（32.8%）が上位に入りました。
壁は「やる気の欠如」ではなく、「体力不足」と「正しい知識・方法の不足」にあり、プロのサポートを必要とする構造的な課題であることが示唆されます。
4.全体の77.6%が「プロの管理で自分を律する力が身につけば、営業成果は上がる」と回答
ここまでの結果を踏まえ、「プロによる管理を通じて自己統制の力が身につけば、営業成果や市場価値は向上すると思うか」を尋ねたところ、77.6%が「向上する」と回答しました（「非常に思う」31.9%、「やや思う」45.7%）。
世代別では、20〜30代の79.6%が「向上する」と回答し、40代以上（74.6%）をやや上回りました。世代を問わず、約8割がプロの管理に期待を寄せている結果です。
■体験ドキュメント出演、検証企画参加者募集
「身体づくりは営業成果を変えるのか」──調査で明らかになった期待を実際に検証するため、RIZAPとYOUTRUSTは共同実証プロジェクトを始動します。3か月間のRIZAPトレーニングプログラムを通じて、参加者の身体・心・仕事のパフォーマンスがどう変化するかを、発信とデータの両面から追いかけます。
▼募集枠
【A】密着ドキュメンタリー｜3名／無償
自らの変化を動画や記事で発信し、誰かの転機となることを目指す特別枠です。3か月間のトレーニングに密着し、身体の変化だけでなく、心や仕事への向き合い方の変化までを記録・発信します。
【B】チャレンジモニター 約75%オフ 20名／96,800円（税込）
※通常：トレーニング費 327,800円/2か月＋入会金 55,000円
身体づくりがビジネスパフォーマンスに与える影響をデータで検証するためのモニター枠です。体組成・体力・メンタルなどの身体データの変化を多面的に可視化し、仕事への影響を客観的に検証します。
▼募集概要
・募集期間：現在募集中〜2026年5月7日(木)まで
・対象者：YOUTRUSTに登録しているビジネスパーソン
（週2〜3回のトレーニングと毎日の食事報告に取り組める方）
・体験ドキュメンタリー掲出先：ユースタ（YOUTRUST Studio）
・その他詳細や応募エントリーはこちらから
https://youtrust.jp/lp/2026springcp_bosyu_rizap?utm_source=sonota&utm_medium=site&utm_campaign=pr_release_20260422
■次世代キャリア研究所 初代所長 吉野樹 コメント
今回の調査から、営業における信頼醸成や成果を出す背景には、話の内容やスキルだけでなく、「その人自身の在り方」からも形成されていることが明らかになりました。特に若い世代ほど、清潔感や体型、姿勢といった要素から、自己管理力や継続力といった内面を読み取る傾向が見られます。
つまり、見た目は単なる印象ではなく、日々の自己管理の積み重ねが表出した“信頼のシグナル”です。営業においては、「何を語るか」と同時に、「どのような状態でその場に立っているか」が、意思決定を左右する重要な要素となっています。
一方で、多くのビジネスパーソンが心身のコンディション管理の重要性を理解しながらも、継続に課題を感じている実態も印象的でした。今後は、個人の意思や努力に依存するのではなく、プロフェッショナルの力や仕組みを活用しながら、自己管理を“再現性のあるスキル”として捉えていくことが、営業成果や市場価値の向上においてより重要になると考えています。
本調査が、自分自身の働き方や状態と向き合うきっかけになれば嬉しく思います。
■RIZAP株式会社 マーケティング統括本部長 田牧友里絵 コメント
「営業成績を上げたい」「市場価値を高めたい」――。
多くのビジネスパーソンが抱えるこうした問いに対し、RIZAPは、表面的なスキルだけではなく、自らを律する“自己統制（マインドメイク）”の力が重要ではないかと考えています。
嘘のつけない身体と向き合い、日々の積み重ねを継続し、限界を一つずつ乗り越えていく。その過程で培われる自己統制力が、実際のビジネス現場にどのような変化をもたらすのか。本プロジェクトを通じて、その可能性を発信とデータの両面から検証してまいります。
また、日々多くの意思決定を求められる営業パーソンにとって、食事や運動のマネジメントをプロとともに進めることは、限られたリソースをより重要な仕事に振り向けるための有効な選択肢の一つになり得ると考えています。
■YOUTRUSTについて
YOUTRUST（ユートラスト）は、日本で働くすべての人のための仕事専用SNSです。このプラットフォームは、仕事仲間とのつながり形成、プロフィールの掲載、タイムラインへの投稿、副業や転職意欲の共有などを通じて、新たな出会いを創出する場として活用いただけます。
友人・知人とのつながりはもちろん、コミュニティへの参加をきっかけにネットワークを広げることでビジネスやキャリアの可能性を切り拓いていけるプラットフォームです。
法人向けには、独自のタレントプールから未来の仲間を採用できるネットワークリクルーティングサービス「YOUTRUST TALENT」やプラットフォーム上でBtoBマーケティングや採用広報できる広告ソリューション「YOUTRUST ADS」、営業ターゲットに1to1でダイレクトアプローチできるABMサービス「YOUTRUST SALES」、デジタル人材を中心とした有識者から最先端の知見を得られるエキスパートインタビューサービス「YOUTRUST INSIGHT」などを提供しています。多彩なソリューションによりビジネス成果の最大化を目指して伴走します。
所在地：
［本社］東京都渋谷区神宮前5丁目52-2 青山オーバルビル9階
［大阪事務所］大阪市中央区北浜三丁目6番22号淀屋橋ステーションワン11階 Room 27
設立日：2017年12月
代表者：代表取締役社長 岩崎 由夏
問合せ先：info@youtrust.jp
URL：https://youtrust.co.jp/
■RIZAPについて
「結果にコミットする。®」をコンセプトに、パーソナルトレーニングジム「RIZAP(ライザップ)」を運営しています。2012年2月の1号店オープン以来、RIZAPは一般のスポーツジムとは異なり、ゲストの夢、理想、真のニーズと本気で向き合う資質を持ったトレーナーを厳選しています。「人生最高の体と自信、そして期待を上回る感動を提供する」ため、パーソナルトレーナーの品質にこだわり、ゲストの理想の体型の実現に全力でコミットします。「RIZAP」の名称は、「RISE」と「UP」からできています。また、黒色背景と金色のロゴには、“どん底で暗闇の状態からでもその人が望む限り、高く飛躍でき、必ず光り輝く未来は訪れる”という想いを込めています。
所在地：東京都新宿区西新宿8-17-1住友不動産新宿グランドタワー36階
設立日：2010年5月7日
資本金：1,000万円
代表者：代表取締役社長 瀬戸 健
問合せ先：press@rizapgroup.com
URL：https://www.rizap.jp/
本件に関するお問合わせ先
≪ 本件に関するお問い合わせ ≫
RIZAP グループ株式会社 広報部：杉原、山田、田中、平山
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