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LOG オリジナル “Warp Slits Pants” リリース
常石グループであるツネイシ ランド＆シー株式会社が運営するLOGでは2018年12月の開業以来、スタッフが日々着用してきた制服のパンツを、常石グループのチーフ・デザイン・オフィサー落合宏理氏とともに、細部にわたり丁寧な調整を重ね“Warp Slits Pants” として新たにリリースします。日本の伝統衣装である袴をベースに、風が通り抜けるLOGの空間に呼応するかたちで生まれた、オリジナルデザインの一本です。
落合宏理さんコメント
LOGは私の日常を豊かなものにしてくれた特別な場所です。優しさが詰まったLOGの空気感を思い描いてスタッフの皆さんと作り上げました。
落合宏理 Hiromichi Ochiai / ファッションデザイナー
1977年生まれ。アパレルテキスタイルの会社を経て2007年にFACETASMを設立。2011年にランウェイデビュー。2015年に東京・原宿に初の直営店をオープン。
2013年に毎日ファッション大賞「新人賞・資生堂奨励賞」を受賞。2016年にLVMH Young Fashion Designers Prizeでファイナリストに選出。
2016年に毎日ファッション大賞の「大賞」を受賞。CONVERSE、THE WOOLMARK COMPANYや、Coca-Cola、Disney Collection、NIKE AIR JORDAN1、Levi’s®などとのコラボレーションも多数。
個人としては2021年よりコンビニエンスストア、Family Martとの協業でConvenience Wearも発表している。
また、2025年より常石グループのチーフ・デザイン・オフィサーに就任。同年、REGAL Boots Markのクリエイティブチームに参画。
LOG
尾道水道を望む千光寺に続く石段の途中に建てられたアパートが、インドの建築家ビジョイ・ジェイン氏率いる「スタジオ・ムンバイ」により、ホテル、ダイニング、カフェ＆バー、ギャラリー、ショップを備えた多目的空間に生まれ変わりました。尾道の町を五感で感じるゆっくりとした時間が流れる空間です。
“Warp Slits Pants”
●カラー ネイビー/ブラック
● 販売価格 22,000円（税込）
● 販売：LOGショップ、LOGオンラインストア
● 販売元：ツネイシ ランド＆シー株式会社
常石グループのライフ＆リゾート事業を担う企業として、guntû、ONOMICHI U2、LOG、せとうち湊のやど、ベラビスタマリーナなどを運営しています。自然豊かな美しい景観や歴史、多様な文化など、せとうちが育んだ心躍る場所や地域の価値といった未来の資源を感性豊かに表現し、せとうちの魅力を世界に発信します。
https://tsuneishi-landandsea.com/
本件に関するお問合わせ先
ツネイシ ランド＆シー株式会社
広報担当
メール：scpress@tsuneishi.com